المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يركز على أبرزالتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة وأهمية دور المنطقة كمركز جديد للنطاقات وشركات الاستضافة

دبي- الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا، أنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر " أسماء النطاق " الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة على مدار يومين بمشاركة 190 من المتخصصين في "البلوك تشين 3.0"، وتسليط الضوء على الاستضافة السحابية، ومقدمي خدمة (SaaS)، وتبادل الخبرات والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من حلقات النقاش التي تركز على أفضل الممارسات والتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة، كما يركز المؤتمر على مستقبل الإنترنت و الدور الهام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز جديد للنطاقات وشركات الاستضافة.

وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، خلال كلمته الافتتاحية حول دور دبي الرائد في مجال الأصول الرقمية: " تمضي دبي قدماً في مسيرة رقمنة السلع والخدمات. وهناك منصات عبر الإنترنت للوظائف والأصول والأسواق والمتداولين تتيح لبعض الأشخاص العمل وكسب وإنفاق أموالًا حقيقية، من خلال الأسواق عبر الإنترنت على الأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية، وهذا النشاط الاقتصادي الذي يكون في بيئات افتراضية استنادًا إلى التجارة في الأسواق الافتراضية للأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية، ولكن بقيمة نقدية حقيقية هو الاقتصاد الرقمي الافتراضي".

وأشار منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver والجهة المنظمة " أسماء النطاق " خلال المحاضرة حول حالة النظام البيئي للنطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ان هناك مجال للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يساهم في النمو وجعلها أكثر شفافية، كما أنه هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين. وأكد منير بدر على أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمرًا ضروريًا لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.

ويناقش خلال المؤتمر المتخصصين في قطاع التكنولوجيا من الخبراء المحليين والعالميين في هذا القطاع عدد من أبرز المواضيع الحالية في هذا المجال منها مساحة الأصول الرقمية في دبي من قبل لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، تشكيل مستقبل مستدام في مجال النطاق، إعداد الأعمال لأسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني حالياً، تمكين المستثمرين في أسماء النطاقات العربية: رحلة أكاديمية النطاق العربي، قوة التأثير: كيف يمكن للشركات قيادة وتوجيه المستثمرين في أسماء النطاقات، بجانب العديد من أهم القضايا الحالية والتحديات والفرص في هذا المجال.

وتشمل قائمة المتحدثين في مؤتمر " أسماء النطاق " الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين على التزام مركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين. محمد مبارك الفلاسي، مدير الموارد الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver. مايكل ريدل، المدير التنفيذي - Team Internet. أندريه إنساروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة it.com. حمزة ابوالفتح، المؤسس/الرئيس التنفيذي Genious.net . ليونيد تودوروف، المدير العام APTLD . جيمس ويليامز مدير البرامج - Mobile Ecosystem Forum (MEF) . عبدو طرابيشي الرئيس التنفيذي في Domainsville . أيوب كحيل مؤسس ArabDomainAcademy.com

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