دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف لومبارد أودييه وشركاه المحدود، البنك سويسري العالمي الرائد في مجال إدارة الثروات، بنجاح فعاليات "يوم الاستثمار" الأول له في دبي. وقد جمع الحدث الحصري، خبراء ماليين وقادة القطاع، لاستكشاف أبرز التداخلات الحاسمة بين الاستدامة والتحول الاقتصادي. وقدم الحدث رؤى عميقة حول مكانة دبي المهمة كمركز للاستثمارات والابتكار على الساحة الاقتصادية المتغيرة.

وتتزامن فعاليات "يوم الاستثمار" مع ذكرى مرور 50 عامًا على وجود شركة لومبارد أودييه في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل خطوة كبيرة ضمن خططها لتوسيع حضورها في المنطقة. وقد شهد الحدث مشاركة العديد من الشخصيات والضيوف البارزين، من بينهم السيدة ساهية أحمد، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والسيدة ديبا راجا كاربون، نائب رئيس هيئة تنظيم الأصول الرقمية بدبي (فارا).

وشهد "يوم الاستثمار" مناقشات وحوارات، استعراضت العديد من وجهات نظر الفريدة، حول كيفية قيام المستثمرين بالاستفادة من فرص التحول البيئي والتعامل بحنكة مع الشكوك المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية وتغير المناخ والتقدم التقني.

وفي تعليق له على فعاليات "يوم الاستثمار" قال سامي شار، كبير الاقتصاديين في لومبارد أودييه: "على الرغم من التحديات التي نراها اليوم، إلا أننا قمنا في العام 2023، بتحديد الفرص المثمرة التي تقدمها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير مؤشرات المشهد المتطور لقطاع النفط، إلى جانب تعديلات السياسة النقدية، إلى انتعاش محتمل في العام 2024. وستستمر الفوائض المالية القوية والاحتياطيات الوفيرة لدول المنطقة في تعزيز الاستقرار ودعم الاستثمار بوجه عام. كما ستحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها من خلال دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

كما انضم إلى الحدث، عامر مالك، المدير التنفيذي البارز ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية لدى بنك لومبارد أودييه (الشرق الأوسط) المحدود، والدكتور أرنو لوكليرك الشريك المحدود ومدير عام مجموعة لومبارد أودييه، ما يؤكد على أهمية الحدث بالنسبة لاستراتيجية البنك ورؤيته للمنطقة.

وقال الدكتور مايكل أوربان، كبير استراتيجيي الاستدامة في لومبارد أودييه: "بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية سريعة نحو الاستدامة، تتسلط الأضواء بقوة على دبي خلال الفترة المقبلة، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث لم تعد الاستدامة خياراً من خيارات الرفاهية، بل أصبحت قناعة استثمارية وضرورة أساسية. وتعد اليوم قوة دافعة لصياغة شكل الاقتصادات العالمية. ومع اقترابنا من موعد انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)، فإن دمج الأهداف المناخية مع ضرورات الأمن الغذائي والطاقة، يمثل مشهدًا مقنعًا مليئًا بالفرص والمخاطر بالنسبة للأسواق المالية. ومن هنا نعتقد أن مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة.

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نبذة عن لومبارد أودييه

يُعد "لومبارد أودييه" من البنوك الرائدة عالميًا في إدارة الثروات والأصول. واستطاع البنك على مدى أكثر من 225 عامًا تجاوز 40 أزمة مالية، من خلال قدرته على الابتكار ورجاحة التصرف، ليتمكن من المحافظة على المصالح طويلة الأمد للعملاء من القطاع الخاص والمؤسسات. وتعود ملكية "لومبارد أودييه" حصرًا لشركائه الإداريين، ولديه سيولة مالية عالية ممولة جيدًا، بمعدل CET1 يبلغ 30%، ومنحته وكالة فيتش تصنيفًا عند مستوى AA-.

ويوفر "لومبارد أودييه" مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الثروات، تشمل التخطيط للتعاقب وإدارة المحافظ التقديرية والاستشارية وخدمات الحفظ الآمن. وتعمل وحدة إدارة الأصول في المجموعة على تقديم خدماتها عبر مديري استثمار لومبارد أودييه، فضلًا عن تطوير المجموعة لمجموعة من أحدث التقنيات المصرفية التي تستفيد من المصارف الخاصة والمؤسسات المالية التي تتخذ من سويسرا وأوروبا مقرًا لها.

ويقدر إجمالي أصول العملاء في البنك حتى يوم 30 يونيو 2023 بـ 308 مليار فرنك سويسري، ويعمل في المجموعة نحو 2790 موظف. ويقع مقرها الرئيس في جنيف منذ العام 1796، ولديها 26 مكتبًا في 20 ولاية قضائية.