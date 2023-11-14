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عالية الحمادي: الفرص لجعل العالم أفضل تحتاج إلى تواصل مؤثر وفعّال

ثلاثة محاور تركز على "تعزيز التواصل بين رواد الصناعة" و"الوصول لجمهور أوسع" و"استحداث فرص أكثر"

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت "قمة المليار متابع"، أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد"، عن شعار نسختها الثانية: "لنتواصل"، لتترجم أهدافها في توفير منصة، لصنّاع المحتوى وممثلي منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات إنتاج المحتوى الإبداعي، لتبادل التجارب والخبرات، وفتح أفق متجدد لمزيد من التعاون والعمل المشترك يعزز من تأثير المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في تحفيز طاقة المجتمعات إيجابياً، ومضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي، وزيادة مساهمته في تسريع وتيرة وخطط التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة والعالم.

وتتجسد رؤية القمة، التي تقام يومي 10 و11 يناير 2024 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، في مخاطبة مليار شخص من كل أنحاء العالم برسائل هادفة، حيث حددت ثلاثة محاور، تتلخص في "تعزيز التواصل بين رواد الصناعة" و"الوصول إلى جمهور أكبر" لاستحداث "مزيد من الفرص والتأثير"، إذ تؤكد القمة من خلال هذه المحاور أن الإتصال الفعّال مع المتابعين والمجتمعات يتحقق بأفكار ورؤى مبدعين يقدمون محتوى مؤثر، وأن هذا المحتوى قادر على حشد مزيد من الأفراد حول تطلعات هادفة ورسائل نبيلة تخدم راهن ومستقبل بلدان المنطقة والعالم.

ولتحقيق أهدافها، وضعت القمة برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، لاستعراض مواهب وخبرات أفضل صنّاع المحتوى وأبرز توجهات الصناعة لتقديم محتوى نوعي ومبتكر، يصل إلى شريحة واسعة من الجمهور، ويحقق التأثير المطلوب من رسائله. وقد فتحت القمة باب التسجيل على موقعها الرسمي: https://1billionsummit.com.

"لنتواصل".. هدف تسعى القمة لترسيخه

وفي حديثها حول أهداف ورسائل "قمة المليار متابع"، قالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، "نؤمن بأن منظومة الاتصال وصناعة المحتوى ستظل تملك فرصاً متجددة لتنتقل إلى مستوى آخر من التطور وتحقق أهدافها في إحداث تغيير إيجابي مستدام على واقع المجتمعات، ولهذا اخترنا شعارنا هذا العام (لنتواصل)، وندعو المشاركين للاستفادة من الموارد التي تتيحها القمة، فالنجاح يتحقق عندما تبنى الشراكات مع الأشخاص المناسبين".

وأضافت: "نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مخاطبة أكثر من مليار متابع على منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء مسارات عمل وحوار متجددة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع المحتوى الاجتماعي والإعلام الجديد، وتطوير مهارات صنّاع محتوى جدد لنضاعف من حجم هذا القطاع، الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى نصف تريليون دولار بحلول 2027".

وأشارت الحمادي إلى أن القمة تتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية" التي تهدف إلى رفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2031، وقالت: "الاقتصاد القائم على صناعة المحتوى يحمل كل مقومات النمو ويحمل آفاقاً لا محدودة من الفرص، لكن هذه المقومات تحتاج إلى منصة توحد الرؤى وتستثمر في الطاقات، ونحن في قمة المليار نتطلع أن نكون هذه المنصة".

نسخة أولى تحقق نجاحاً مبهراً وتمهد الطريق لنسخة أكبر وأقوى

يشار إلى أن النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" انطلقت بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاُ و6500 مشاركاً في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، من المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 100 متحدث في 50 جلسة وورشة عمل، و7000 ضيفاُ من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع.

#بياناتشركات

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نبذة عن أكاديمية الإعلام الجديد

أكاديمية الإعلام الجديد هي منصة متكاملة لصناعة المحتوى والتعليم، تهدف إلى تمكين الشخصية الإماراتية والعربية من الدخول في المشهد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ورعاية صنّاع المحتوى وتطوير قدراتهم لإعداد جيل جديد من رواد العالم الرقمي وذلك عبر ثلاث خدمات أساسية وهي: التعليم، وتطوير المبدعين وإنتاج المحتوى. يقدّم كبار الخبراء في العالم الرقمي البرامج والأدوات اللازمة عبر منهج تعليمي عالمي المستوى، ويوفّر هذا المنهج مجموعة من الموضوعات الأساسية بما في ذلك، صناعة المحتوى، وتسويق المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات التواصل الرقمي، ورواية القصص، وبناء المجتمعات الرقمية.