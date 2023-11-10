العلا، المملكة العربية السعودية: أعلنت لحظات العلا عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الممالك القديمة المرتقب، والذي يحتفي بأصالة التاريخ في العلا مع باقة من أروع الفعاليات والتجارب من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من الفعاليات المميزة والمُصممة خصيصاً لتنقل الزوار في رحلاتٍ لا تُنسى لاستكشاف التراث العريق لمدن الواحة القديمة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب تفاعلية للتعرف على الوجهات العريقة واكتشاف حضارات الممالك التي حكَمت العلا في الماضي، والشواهد الأثرية الشامخة على أرضها منذ آلاف السنين.

ويَعدُ المهرجان زواره ببرنامجٍ استثنائي يتنوع بين الاحتفالات الثقافية والجولات المسائية والفعاليات التاريخية المخصصة للعائلات، فضلاً عن تجارب المأكولات المستوحاة من الروايات القديمة، والرحلات المخصصة إلى المواقع التاريخية الأثرية.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب تجمع عبق الماضي مع لمسات الحاضر وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس المذهلة التي تربط بين العلا وخيبر وتيماء، الواحات القديمة في غرب شمال شبه الجزيرة العربية.

وتنطلق فعاليات المهرجان مع مسيرة رحلة عبر الزمن، لتستعرض القصص التاريخية والتراث العريق لطريق البخور القديم وحياة الممالك القديمة في العلا. ويسلط العرض التفاعليّ الحيوي الضوء على التاريخ الإنساني المشترك على نحوٍ إبداعي يستثير الفضول لما ضمّته هذه المنطقة على مر الزمن.

كما يتفرّد المهرجان بفعالية مساء جبل عكمة، حيث يحتفي بإدراج جبل عكمة ضمن سِجل "ذاكرة العالم" لليونسكو مع تجربة استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وكرم الضيافة العربية. تشمل التجربة مشاركة الزوار مهارت النحت على الأحجار، وجولة برفقة مرشد سياحي مُختص لاستكشاف نقوشه التاريخية الخالدة، وعرض ضوئي مذهل فوق جبال عكمة الشامخة.

ويتضمن الأسبوع الافتتاحي إطلاق عرض مسيرة الملك نابونيد، في استعراض فني مذهل يحتفي بتاريخ تيماء ويروي حكاية أهلها القدماء ويتيح للضيوف التعرّف على أبرز شخصياتها التاريخية مثل آخر ملوك بابل نابونيد؛ بالإضافةٍ إلى فعالية ضيف القصر حيث يمكن للزوار أن يختبروا دور الضيف في قصر الحاكم وسط احتفالاتٍ على الطريقة التقليدية في قصر ابن رمان مع تجربةٍ إبداعيةٍ فريدة من نوعها.

وتحتفل دورة هذا العام من المهرجان السنوي بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإدراج مدينة الحِجر على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي من خلال عدد من الفعاليات المميزة مثل جولة المتحف الحي، وهي تجربة جديدة باستخدام الواقع الافتراضي المعزز حيث يمكن للزوار استكشاف جميع وجهات الموقع ومدافنه التاريخية. كما تبرز فعالية مساء الحجر، التجربة الغامرة المستمدة من تاريخ المنطقة والتي تصطحب الزوار في رحلةٍ إلى أهم مدافن الموقع؛ بالإضافة إلى معرض الحياة في الحِجر الذي يستعرض 15 اكتشافاً أثرياً في المنطقة، وجولة الحياة البرية والطبيعية في الحجر حيث يمكن للزوار استكشاف مختلف أشكال الحياة البرية والتضاريس الطبيعية الفريدة.

ويسلط مهرجان الممالك القديمة 2023 الضوء على منطقة خيبر أيضاً، ويتيح الفرصة لاستكشاف الكنوز الأثرية والعجائب الطبيعية فيها من خلال فعاليات مميزة مثل مخيّم خيبر الذي يعرّف زواره بتفاصيل الحياة القديمة مع الأطعمة والمشروبات التقليدية إلى جانب العروض الفنية والتراثية التي تلائم جميع أفراد العائلة؛ إلى جانب فعالية أصوات الواحة في تجربةٍ سمعيةٍ فريدة تجمع بين أصوات الآلات الموسيقية التقليدية وسحر الطبيعية الخلابة. ولا تكتمل روعة الفعاليات دون الاستمتاع بأشهى الأطباق السعودية التقليدية في مطعم تكية الذي يجمع بين النكهات الأصيلة من المطابخ المحلية، واللمسات العصرية مع إطلالات خلاّبة على حصون وواحة خيبر.

كما يتيح المهرجان لزواره الفرصة لاستكشاف منطقة تيماء من خلال تجارب مستوحاةٍ من تاريخها العريق وحياة الملوك والحضارات القديمة التي عاشت فيها منذ آلاف السنين. بالإضافة إلى مسيرة الملك نابونيد، تتضمن هذه التجارب مخيم تيماء الذي يوفّر تجارب مأكولات شهية وعروضاً فنية وثقافية مميزة، مع الفرصة لركوب الجمال والصقارة. ويمكن للزوار الاستمتاع بفعالية تيماء مباشر التي تحاكي الحياة القديمة في "أرض الملوك" من خلال القصص التاريخية والعروض الموسيقية. ويقدّم مطعم مرزام تجربةً استثنائية من المأكولات التقليدية وسط أجمل المناظر الطبيعية والمعالم المعمارية الفريدة، في موقعه بالقرب من بئر هدّاج، أحد أكبر الآبار القديمة في شبه الجزيرة العربية.

وتتفرد الدورة الثانية من مهرجان الممالك القديمة بمجموعة من الأنشطة التفاعلية الخاصة لاستكشاف الواحات، تبدأ مع تجربة ملاذ الذاكرة، الوجهة التفاعلية التي تستقبل ضيوفها لاستكشاف العلاقة العميقة بين النكهات المحلية، وذاكرة الأهالي، وتراث العلا. ويمكن للضيوف المساهمة بتحضير حلويات مستوحاة من تاريخ المكان وإعداد الأصناف المجمّدة باستخدام النيتروجين والاستمتاع بها وسط أجمل الأجواء.

وتوفّر نزهات الواحات، مثل سلة الأجداد وصندوق الحياة والذاكرة، تجارب استثنائية مستوحاة من موسم الحصاد في الواحة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعات مختارة من المأكولات الغنية بأشهى النكهات في جلساتٍ مخصصة للاسترخاء.

ويتضمن مهرجان الممالك القديمة سلسلةً من ورشات العمل الثقافية المخصصة للصغار وعائلاتهم، حيث تمّ تصميمها بإشراف عدد من علماء الآثار المتخصصين. وتتضمن هذه الورشات أكاديمية النقوش القديمة، والتي تتيح للأطفال إبداع منحوتاتهم الحجرية الخاصة المستوحاة من النقوش والفنون الصخرية الخاصة بهذا الموقع الأثري؛ كما توفّر ورشة الطوب الطيني الفرصة للتعرف على التقنيات والمواد التي استخدمها أهل العلا وتناقلتها الأجيال منذ قديم الزمان. كما يمكن للمشاركين استكشاف كنوز أحد أبرز المواقع الأثرية في العالم من خلال تجربة استكشاف الحجر والتعرف على تفاصيل حياة ساكنيها في الحضارات القديمة؛ بالإضافة إلى فعالية علم الآثار التفاعلية التي تسبر أغوار الحياة في دادان القديمة.

للمزيد من المعلومات حول فعاليات لحظات العلا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط

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حول لحظات العُلا:

لحظات العُلا هي موطن الفعاليات الجديد في العُلا. انطلقت العلامة في نهاية عام 2021 وقدمت أربعة مهرجانات جديدة للاحتفال بتاريخ العلا وبالثقافات المحلية والدولية. بتاريخ يمتد إلى 7000 عام من الحضارة، وبكونها موطناً لبعض الممالك القديمة الأكثر تطورًا في العصور القديمة، فإن العُلا ليست بعيدة عن التلاقي الاجتماعي والاحتفالات الثقافية. مع احترام الماضي، فإن مستقبل العُلا هو الجمع بين الحضارات لخلق لحظات للاحتفال بالفن والتراث والطبيعة في قلب العُلا.

المهرجانات الأربعة هي شتاء طنطورة، والتي عادت لتحتفي بالتراث والثقافة والموسيقى، بالإضافة إلى سماء العلا وفنون العلا ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.

المهرجانات قدّمت عدة تجارب في الفن والثقافة والموسيقى والطبيعة والاستجمام والفروسية وفن الطهي والفلك. وكلها تحتفل بثقافة وتاريخ وإرث العلا والحضارات التي كانت تسكن في العلا.

تقدم لحظات العلا في 2023 خمسة مهرجانات رئيسة وست فعاليات، تتضمن عودة شتاء طنطورة ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء وفنون العلا وسماء العلا، المقدمة من طيران السعودية، أزمث، ريتشارد ميل لبولو الصحراء، كأس الفرسان للقدرة والتحمل، ومهرجان الممالك القديمة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة experiencealula.com/en/alula-moments

حول العلا:

تقع العلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. تغطي العلا مساحة شاسعة تصل إلى 22.561 كيلومترًا مربعاً، وتشمل واحة خصبة وجبالاً شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين حتى حكم مملكتي لحيان والأنباط.

يُعَد موقع الحِجر الموقع الأكثر شهرة في العلا وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. الحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وتتألف من 111 مقبرة الكثير منها محفوظة جيداً بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية.

تشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد غزو الرومان للأنباط عام 106.

كما تُعَد العلا موطناً لحضارة دادان القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية، أما جبل عكمة، فهو بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة. وتمثل بلدة العلا القديمة متاهة تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها من القرن الثاني عشر على أقل تقدير، وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي كلها مواقع رئيسية في قصة لورنس العرب وفتوحاته.

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