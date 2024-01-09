المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية: عقدت لجنة الشؤون العلمية والتدريب بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية اجتماعها الثاني في العاصمة المنامة لمناقشة تحضيرات مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه المقرر عقده في الدوحة في الفترة ما بين 28 و30 أبريل المقبل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية "كهرماء" وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون: مواكبة تكنولوجيا العصر".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العلمية والتدريب بالجمعية أستاذ الموارد المائية الدكتور وليد زباري أن اللجنة قامت باستعراض النصوص الكاملة للأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر والبالغة 84 ورقة علمية، واختيار المتخصصين من الجمعية لمراجعة هذه الأوراق والرد على المؤلفين بقبول الورقة من عدمها، أو إجراء التعديلات المطلوبة بحلول نهاية شهر يناير الجاري. ، كما استعرضت اللجنة ملخصات المتحدثين الرئيسيين الذين تم دعوتهم للمشاركة بالمؤتمر ومدى ملائمتها مع شعار المؤتمر، وكذلك المتحدثين الرئيسيين من المنظمات الأممية والإقليمية المشاركة في المؤتمر والداعمة له. كما اتفقت اللجنة على عقد عدد من الجلسات الحوارية في موضوع "استشراف دور التكنولوجيا في تحقيق قطاع مياه فعال ومستدام في دول مجلس التعاون الخليجي”، و"مشاركة القطاع الخاص في خدمات المياه والجوانب التنظيمية والرقابية ". كما تم الاتفاق على تنظيم عدد من الدورات التدريبية القصيرة بعد انتهاء المؤتمر في مجالات "الأدوات التقنية لإدارة مياه الصرف الصحي" و"استخدام أداة منظمة الصحة العالمية لخطة سلامة الصرف الصحي". كما تمت مناقشة دعم مشاركة الطلاب وسبل مساعدتهم في تقديم أعمالهم البحثية في المؤتمر .

كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة الجمعية بخبراتها في إكسبو قطر 2023-2024، وعقد عدد من الدورات والورش التدريبية، ومنها دورة إدارة فاقد المياه من شبكة توزيع المياه البلدية المزمع عقدها بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه ACWUA ، والمشاركة في ندوة المياه المعبأة بسلطنة عمان المقرر عقدها في 28 و29 فبراير المقبل، وكذلك تنظيم عدد من المسابقات منها جائزة أفضل الباحثين من الشباب والشابات الخليجيين في مجال المياه وكذلك جائزة أفضل فيلم قصير عن المياه.

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