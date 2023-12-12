تهدف قمة الويب قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى خلق مستقبلٍ جديد يقوده الابتكار

تستضيف دولة قطر في فبراير 2024 "قمة الويب" (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، وسيعقد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد نجاحها في الحصول على حق الاستضافة الحصرية لقمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة.

وقبيل إعلان قطر كدولة مُضيفة، شارك وفدٌ من ممثلي قطر للسياحة في مؤتمر قمة الويب 2023، والذي أُقيم مؤخراً في العاصمة البرتغالية لشبونة، مما ساهم في بحث سبل التعاون والتواصل مع قادة التكنولوجيا ورواد الابتكار الذين سيشاركون في النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر.

وتنطلق النسخة الأولى من قمة الويب قطر في 26 وتستمر حتى 29 فبراير من العام 2024، مما سيعزز على مدى الأعوام الخمس القادمة، فرص خلق أطر تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا، قادرة على ربط المنظومات التقنية المتنامية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. ومن المتوقع ان يساهم انعقاد القمة في خلق فرصًا جديدة لآلاف المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال بغية تدعيم أطر التعاون والمضي نحو مستقبلٍ ملهم مُفعم بالابتكار.

وتعقيباً على المشاركة في النسخة السابقة من قمة الويب وأهمية استضافة دولة قطر للنسخة المقبلة، صرّح سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي: "حرص الوفد القطري على المشاركة الفاعلة في قمة الويب لشبونة، وذلك بغية ترك بصمة مميزة وتقديم لمحة عامة للمشاركين وتشجيعهم على الانضمام والمشاركة في قمة الويب قطر، باعتبارها أكبر حدث تكنولوجي في العالم. ونطمح باستمرار إلى تعزيز مكانتنا التكنولوجية المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي لتحويل قطر إلى مركزٍ للتقدم التكنولوجي، وموطنٍ للابتكار الذي يعزز خلق فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا ويساهم في دعم وتنويع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. ونتطلع قدماً لاستقبال المشاركين في النسخة القادمة من القمة. ونشعر أيضاً بحماس كبير لمشاركة مجموعة من ممثلي أهم شركات التكنولوجيا وكبار خبراء التكنولوجيا والمتخصصين، الذين سجلوا حضورهم في هذا الحدث الأهم".

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "تعتبر البنية التحتية المتقدمة في دولة قطر، بما في ذلك مطارها وشبكة رحلاتها الجوية الدولية، فضلاً عن التوسع الذي شهده قطاع الضيافة، عوامل أساسية تلعب دوراً بارزاً في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى. وسيحظى رواد الأعمال القادمين إلى قطر بفرصة الاستمتاع بتجارب مميزة في الأسواق، والمتاحف والمعالم السياحية وسط أجواء من الضيافة الاستثنائية".

وتعد قطر موطنٌ رئيسي ووجهة رائدة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى، وذلك بفضل اعتمادها أعلى معايير الأمن التي تتمتع بها البلاد، إضافة إلى احتضانها 128 ركناً خاصاً بالاجتماعات والمؤتمرات، يمتد على مساحة 70 ألف متر مربع. وتتمتع قطر بموقع استراتيجي يتوسط العالم بين شرقه وغربه، في ظل وجود ناقلة وطنية حائزة على جوائز مرموقة ومطار دولي تم اختياره كأفضل مطار في العالم لمدة عامين على التوالي. إضافة إلى ذلك، التزامت قطر بتسهيل حصول الزوار من جميع الجنسيات على التأشيرة من خلال إطلاقها لمنصة "هيا".

وتعد قمة الويب قطر بمثابة انطلاقه مبتكرة في المشهد التكنولوجي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، حيث سيحظى الجيل القادم من رواد الأعمال في الشرق الأوسط بفرصة التواصل مع المستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء وغيرهم من كافة أرجاء العالم. وبهذا السياق، سيتمكن الراغبين بالمشاركة في القمة من تأكيد حضورهم وحجز التذاكر واختيار الباقات التي تناسبهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: qatar.websummit.com

وتمتلك دولة قطر سجلاً حافلاً ومتنامياً في استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية، وذلك بفضل إنشاء المرافق الحديثة، وشبكات النقل العام المبتكرة، وإصدار التأشيرات السياحية المفتوحة، إضافة لتميز موقعها الاستراتيجي.

وقد افتتحت قطر مؤخرًا النسخة الثانية من سوق قطر الدولي للسياحة والسفر، والتي شهدت مشاركة أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، حققت قطر إنجازاً تاريخياً باستضافة معرض جنيف الدولي للسيارات الشهير والذي أقيم لأول مرة خارج موطنه الأصلي في تاريخه الممتد لـ 100 عام.

وتستضيف قطر معرض إكسبو الدوحة 2023، كأول معرض دولي للبستنة يُقام في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مستمر حتى شهر مارس 2024. كما تستعد دولة قطر لاستقبال بطولة كأس آسيا قطر2023 ، بعد النجاح الهائل الذي حققته خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

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