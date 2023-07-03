الكويت: نظمت شركة كي بي إم جي في الكويت بنجاح فعالية "أرايز - التحول وإعادة الهيكلة في زمن الأزمات" في فندق فور سيزونز في الكويت. مزج الحدث بين الحضور الشخصي وعبر الانترنت، وهدف إلى توحيد المنظمات والخبراء على حد سواء لتسهيل المناقشات المفتوحة حول استراتيجيات التحول وإعادة الهيكلة، وكيفية الوقاية من العجز المالي أو التغلب عليه، وإدارة المصالح المختلفة.

خلال الافتتاح عبر الشريك المدير في مكتب كي إم بي جي الكويت، الدكتور رشيد القناعي، عن رأيه قائلاً: "شهدت الفترة الأخيرة تحديات عديدة. وقد يواجه الفرد صعوبات عند محاولة تغيير نشاطه التجاري في ظل هذه الظروف. وعلى الرغم من أن الكويت قد تعافت من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة، إلا أن المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتحديات سلسلة التوريد ونقص المواهب الماهرة لا تزال تلوح في أفق السوق.

وتابع قائلاً: "من خلال تنظيم هذا الحدث، نطمح إلى جمع المتخصصين ذوي الخبرة وتوفير منصة للحوار حول كيفية بناء وتقييم استراتيجيات للتحول، والجوانب العملية لقانون الإفلاس في الكويت، وطرق التعاون بين البنوك والشركات في أوضاع المشاكل المالية. نأمل أن يوفر هذا الحدث للمؤسسات في الكويت نظرة عامة حول كيفية التعامل مع العوائق المتوقعة في حالة الأزمات وتحقيق نمو فعال."

افتتح الحدث الشريك في قسم الصفقات الاستشارية في كي بي إم جي لور جالف، ورئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة في المنطقة – السيد/ بروس ماثيوس، بتوجيهه كلمة للحضور حول كيفية التحول في الأعمال وأكد على أن استراتيجيات التحول وإعادة الهيكلة بالغة الأهمية لتحسين الأعمال التي تعاني من أداء ضعيف، ولكنها لا تتلقى الاهتمام الإيجابي الذي تستحقه، خاصة عند النظر إلى قدرتها على إثبات فعاليتها حتى في الأعمال التجارية المستقرة.

في وقت لاحق انضم مدير استشارات الصفقات في كي بي إم جي في الكويت، السيد/ عمران شيخ، إلى السيد/ ماثيوس وأجروا نقاشاً حول كيفية تقييم المؤسسات لأنظمة الأعمال الخاصة بهم، والوضع الراهن، وتحديد القضايا الرئيسية والوصول إلى النتائج الضرورية بناءً على تلك التقييمات.

وتعليقاً على الجلسة، قال السيد/ عمران: تزداد بيئة العمل التجاري التي نعمل بها تعقيداً وتغيراً. ومع تطور التقنية السريع والوضع الجيوسياسي المتقلب والسياسات التنظيمية المتغيرة، بالإضافة إلى عوامل مثل الاستراتيجية والعمليات وقضايا الأشخاص مما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأعمال. وعندما تدرك الشركة أن أداءها يتدهور من منظور النمو، أو الربحية، أو السيولة أو الملاءة المالية، فإنها تحتاج إلى إجراء تقييم تشخيصي سريع لتحديد الأسباب الجذرية وبالتالي تطوير خطة تحول لإنعاش الأعمال والعمل نحو استدامتها على المدى البعيد. "

وفي الجلسة التالية، قدم الشريك في ميسان بارتنرز، السيد/ طارق يحيى توضيحات حول القضايا المتعلقة بقانون الإفلاس في الكويت وعرض بعض الإجراءات الحمائية والخطوات الأساسية التي يجب على المنظمات اتخاذها في حالة تعرضها لضائقة مالية. أكد طارق على أنه، كلما زاد الغموض وعدم اليقين، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تكون المؤسسات على دراية بإطار العجز في الكويت وأن تتعلم التفاصيل الأساسية لقانون الإفلاس.

كان أبرز ما في الحدث حلقة نقاش بين الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، السيد/ عبد الله الشطي؛ والرئيس المالي للمجموعة في مجموعة كيبكو، السيد/ صاني باتيا؛ ونائب المدير العام للمخاطر الائتمانية في بيت التمويل الكويتي، السيد/ محمود هلال، ومن كي بي إم جي السيد/ بروس ماثيوس. تطرقت الجلسة في المقام الأول إلى إدارة أصحاب المصلحة والتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه على عملية إعادة الهيكلة وكذلك نتائجه. أدار هذه الجلسة باقتدار الشريك ورئيس استشارات الصفقات كي بي إم جي في الكويت، السيد/ أنكول أجروال.

شهد الحدث حضوراً كبيراً، حيث شارك الجمهور عبر شبكة الانترنت وكذلك شخصياً.

في ختام الفعالية، أعرب السيد/ أجروال عن امتنانه للجنة التنظيم على إثراء الحدث بالمعلومات والحضور والمشاركة، وكل من ساهم في تحقيق نجاح هذا الحدث. أعرب عن أمله في أن يكونوا قد تمكنوا من الإجابة على بعض الأسئلة حول خدمات التحول وإعادة الهيكلة، وقانون الإفلاس، والخدمات المصرفية، وغيرها من المواضيع خلال هذا الحدث. ولكنه أشار إلى أن جلسة واحدة قد لا تكفي لفهم تعقيدات البيئة الكاملة. وتتطلب هذه الموضوعات الكثير من النقاشات والانفتاح من جانب العملاء، ودعا الجميع إلى الاستمرار في هذه المحادثات بعد انتهاء الحدث.

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