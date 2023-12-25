دبي: أعلنت "كيونت"، الشركة المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، بكل فخر واعتزاز عن تقديم إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال العام 2023، حيث ركزت "كيونت" على المشاركة المجتمعية الفعّالة وتعزيز الممارسات المستدامة، التي لامست حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

ونفذت "كيونت" هذا العام مبادرات متعددة تنوعت ما بين دفع عجلة الاستدامة البيئية وتمكين المجتمعات المحرومة، والتي شهدت كلها تقدماً ملحوظاً، بفضل تضافر الجهود والالتزام العميق بتحقيق فارق إيجابي.

وتجلى التزام "كيونت" تجاه رفاه المجتمع من خلال برنامج العطاء خلال شهر رمضان المبارك، الذي وصل إلى 50 دولة حول العالم. حيث تنوعت الأنشطة التي نفذتها الشركة ما بين إقامة مآدب السحور إلى المساهمة بحملة "المليار وجبة" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وساهم دعم "كيونت" لنشاط جمع التبرعات لمستشفى "إندوس" في باكستان للعام الثاني في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الحيوية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تحسين وصول المجتمعات المحرومة إلى الخدمات الطبية.

وبالإضافة إلى ما سبق، ومنذ إنشاء مؤسسة RYTHM، ذراع المسؤولية الاجتماعية لـ"كيونت"، في عام 2005، أثرت الشركة بشكل إيجابي على حياة أكثر من 80 ألف مستفيد عبر أكثر من 15 دولة. وتحقق ذلك من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات توعية مجتمعية بعيدة المدى للتعامل مع القضايا العالمية التي تؤثر في رفاه المجتمعات. وقالت "مالو كالوزا"، نائب رئيس شركة "كيونت": "نحن فخورون للغاية بمنظومة التمكين التي طورناها، والمُتجذرة في فلسفة RYTHM – ارتق بنفسك لمساعدة البشرية. وبينما نحتفي بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس شركتنا، فإننا ننظر بعين التفاؤل لمستقبل مليئ بالأمل والإمكانات الواعدة. وانطلاقاً من التزامنا بالابتكار والاستدامة وبناء مجتمع عالمي، نتطلع قدماً إلى الفصل المقبل في رحلتنا المتواصلة والمذهلة للتأثير في حياة الناس بشكل إيجابي والترويج للصحة والعافية الشاملة".

ويعتبر عام 2023 عاماً حاسماً في رحلة المسؤولية المؤسسية لشركة "كيونت"، فقد تميز بمجموعة متنوعة من المبادرات المؤثرة التي تخطت الحدود الجغرافية. لقد أثبتت "كيونت"، سواء عن طريق ريادتها لأنشطة تعزيز العافية والتثقيف أو باستجابتها السريعة للأزمات الإنسانية وجهود الحفاظ على البيئة، أنه بمقدور الشركات التي تتبنى قيم التعاطف والمسؤولية أن تمارس تأثيراً كبيراً لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود.

ويمتد التزام "كيونت" ليشمل الرعاية الصحية والدعم المجتمعي، وهو ما يتضح من خلال التبرّع بوحدات مخصصة لتوفير مياه الشرب النقية إلى مركز الشوربجي لغسيل الكلى في القاهرة وجمعية "الأمل" المغربية لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة. وإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع شركة "فيري نايل" VeryNile، ساهمت "كيونت" في جهود المحافظة على نهر النيل وتقليل النفايات البلاستيكية، لدعم الاقتصادات المحلية من خلال مبادرات إعادة التدوير. وهذا المجهود يعكس تفاني "كيونت" تجاه الحفاظ على البيئة وتمكين المجتمعات.

ويتضح التزام "كيونت" بالاستجابة للأزمات من خلال الإجراءات السريعة التي اتخذتها في أعقاب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. وبالشراكة مع فرعها المغربي QN Maroc وجمعية SOS Villages d'Enfants Maroc، قامت "كيونت" بتوزيع المساعدات الحيوية على المجتمعات المغربية المتضررة، بما في ذلك الخيام والبطانيات والمواد الغذائية الأساسية. وتجسد هذه المبادرة جاهزية "كيونت" لدعم من هم بأمس الحاجة ليد العون. وعلى نحو مماثل، تعاونت كيونت في تركيا مع "هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية" لتوفير الدعم للمتضررين من الزلزال، بما يؤكد من جديد التزامها بالجهود الإنسانية الدولية.

وخلال "أسبوع القاهرة للمياه 2023"، استعرضت "كيونت" أنظمة ترشيح مياه HomePure Nova Pi-Plus للتأكيد على أهمية حلول مياه الشرب النقية المستدامة. وفي هذا السياق، قال "تريفور كونا"، رئيس الاستراتيجيات والتحول في شركة "كيونت": "نحن في كيونت نكرّس جهودنا من أجل تعزيز الممارسات المستدامة لضمان الوصول إلى مياه الشرب النقية، وذلك تماشياً مع الأجندة البيئية العالمية ودعماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وفي المغرب، نفذت "كيونت" سلسلة من المبادرات الهادفة إلى رفع درجة الوعي بسرطان الثدي، مدفوعةً بالتجربة الشخصية لـ "مالو كالوزا"، نائب رئيس الشركة. وخلال شهر أكتوبر الوردي، استضافت "كيونت" فعاليات وندوات عبر الانترنت، وتعاونت مع خبراء في مجال الرعاية الصحية، وشاركت قصص ناجيات من السرطان لتعزيز الوعي بالمرض، والتشجيع على إجراء الفحوص الدورية والكشف المبكر. وتمثّل الهدف الرئيس من هذه الجهود في تسليح النساء بالمعرفة حول سرطان الثدي وتبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة بشأنه، وهو ما يبرهن على التزام "كيونت" بالترويج للثقافة الصحية المجتمعية.

وشهدت الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس "كيونت" إطلاق منتجات مُراعية للبيئة، من بينها ساعات OMNI، المصنوعة من مواد مُعاد تدويرها، ونظام ترشيح المياه HomePure Nova Pi-Plus، الذي يجمع بين الفخامة والاستدامة. وتُسلط هذه المبادرات الضوء على التزام "كيونت" بالتشجيع على تبني نمط حياة أكثر صحة وخفض البصمة الكربونية، بما يعكس نهجها القائم على الدمج بين الابتكار والمسؤولية.

وستظل "كيونت" متمسكة بالتزامها خلال العام 2024 وما بعده بالمساهمة على نحو فعال في الارتقاء بمشهد المسؤولية المؤسسية الحيوي. وانطلاقاً من إدراكها العميق للإمكانات التحويلية المتأصلة في كل مسعى، تتأهب "كيونت" لمواصلة إحداث تأثير إيجابي في العام المقبل.

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