المنامة – مملكة البحرين: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "حب الوطن الرياضي المتكامل: بحريننا.. عهد وولاء" عن انضمام مجموعة "كيمز هيلث" (KIMSHEALTH) كشريك استراتيجي وطبي لدعم المهرجان الوطني الضخم والمقرر إقامته في صيف 2026، حيث سيقام الحدث بجميع فعالياته ومسابقاته في نادي النصر الرياضي.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تماشياً مع الرؤية الشاملة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والرياضية. ويهدف المهرجان إلى استقطاب المشاركين من كافة محافظات المملكة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والروح الرياضية.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شريف سعد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث: "نعتز بكوننا الشريك الطبي الاستراتيجي لهذا المحفل الوطني الذي يستقطب المشاركين من كافة فئات المجتمع في البحرين. إن مساهمتنا تهدف لضمان نجاح مبادرة وطنية ونحن ملتزمون بتسخير إمكانياتنا الطبية لضمان سلامة وجودة التجربة الرياضية للجميع."

من جانبه، أكد السيد جاكوب توماس، المدير التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث: "تمتلك كيمز هيلث بنية طبية متطورة، ونحن فخورون بوضع هذه الخبرات في خدمة مهرجان (بحريننا.. عهد وولاء). هذا التعاون يعكس التزامنا بدعم الحراك الرياضي والمجتمعي في مملكة البحرين وتقديم رعاية صحية تليق بهذا الحدث."

بدورها، أعربت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تقديرها العميق لمجموعة كيمز هيلث، مؤكدة أن انضمامها كشريك استراتيجي وطبي يمثل إضافة نوعية كبرى. وأضافت اللجنة: "إن إقامة الحدث في نادي النصر وبدعم طبي من مؤسسة عريقة يعزز من نجاح هذا المشروع الوطني الذي يستقطب المشاركين من جميع أنحاء مملكتنا الغالية، ويدعو كافة المؤسسات الوطنية للمساهمة في هذا العرس الرياضي الشامل."

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