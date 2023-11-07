دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستقوم ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة في ابتكارات الإطارات وتقنيات السيارات، بتحويل مجموعة من الإطارات المهمَلة إلى رموز قوية تعبّر عن الثقة الإنسانية، وذلك من خلال مجسَّم فريد يحمل اسم ’دائرة الثقة‘ (Circle of Trust)، وسيتم عرضه خلال ’أسبوع دبي للتصميم‘ لهذا العام والذي يجري تنظيمه بين 7 و12 نوفمبر الحالي.

وكجزء من التزامها بالاستدامة واستكشاف آفاق جديدة، دخلت ’كونتيننتال‘ في شراكة مع الفنّان المعروف موي (Moey) لابتكار عمل فنّي إبداعي يتعمّق في السؤال الأساسي: "بمن نثق؟". وسيتم عبر هذه المبادَرة بثّ حياة جديدة في إطارات مهمَلة، ومنحها دلالة عميقة.

ولقد شارك أكثر من 100 شخص، يمثّلون القطاعين العام والخاص، أفكارهم حول الثقة خلال مقابَلات حصرية أجراها الفنّان موي. ومن بعدها جرى إدراج الأجوبة ضمن كل إطار، مما أضفى بُعداً شخصياً عميقاً للمجسَّم.

يُذكَر أن ’كونتيننتال‘ ومن خلال عمليات مبتكَرة لإعادة التدوير نحو الأفضل تستعرض كيف تخضع الإطارات المستخدَمة لعملية تحويلية بارزة والانتقال بها من نفايات مهمَلة إلى أعمال فنّية ملهمة من الناحية الإبداعية والبيئية معاً. ومن خلال الاستفادة من الإمكانيات غير المستغَلّة للإطارات المستعمَلة، تمهّد ’كونتيننتال‘ الطريق لعالم أنظف وأكثر ديناميكية، ويتم تحقيق هذا الهدف عبر كل إطار على حدة.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال خوسيه دي لا فوينت، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "نحن نؤمن بأهمّية منح الإطارات المهمَلة فرصة ثانية، تماماً كما هو إيماننا بقوّة الثقة. ونشير إلى أن مجسَّم ’دائرة الثقة‘ يرمز لالتزامنا بالاستدامة والثقة المستحَقّة في قطاع الإطارات."

يُشار إلى أن الفنّان التصوّري وراء هذا المجسَّم هو موي المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أمضى نحو 15 سنة في دبي. والتزامه القوي تجاه البلد الذي يعيش فيه ورغبته بالعطاء عبر موهبته الفنّية يحدّدان معالم رحلته الإبداعية. وتعكس أعماله التراث الغني لدولة الإمارات كوجهة بارزة للناس من مختلف أنحاء العالم والساعين وراء مستقبل مشرق أكثر. ويجمع توجُّه موي الفنّي ما بين الاحتفال بالتنوُّع والوحدة والانخراط المجتمَعي، مما يعكس إيمانه بأهمّية الشمولية والخبرات المشترَكة.

وأعرب موي، الذي يشكّل القوّة الإبداعية وراء هذا المشروع، عن حماسته لصنع المجسَّم الفنّي بالقول: "أجد في هذه الإطارات المهمَلة فرصة بارزة للفن كي يتخطّى حدوده التقليدية. فكل عبارة مدرَجة في العمل تشكّل شهادة على الثقة التي نضعها في بعضنا البعض، وتذكيراً جميلاً بالروابط العميقة التي تجمع البشر معاً. إن ’دائرة الثقة‘ تتمحور حول منح حياة جديدة للقديم والاحتفاء بقصص الثقة التي توحّدنا سوياً."

سيكون بمقدور زوّار ’أسبوع دبي للتصميم‘ التفاعُل مع المجسَّم وقراءة العبارات ومشارَكة قصصهم حول موضوع الثقة، وكذلك إضافة المزيد إلى هذه القصّة المجمَّعة. وتُعدّ هذه فرصة مثالية للأفراد كي يصبحوا جزءً من نقاش أوسع حول الثقة وأهمّيتها في حياتهم. وسيتم تشجيع الزوّار على إضافة قصصهم الخاصّة المتمحورة حول الثقة إلى الإطارات التي تشكّل جزءً من المجسَّم الفنّي، مما يساهم في إغناء الحوار الأوسع دائم التبلور حول الثقة والعمل الفنّي الإبداعي بحدّ ذاته.

وتُلخّص ’دائرة الثقة‘ الأصوات المختلفة التي تُكوّن المشهد الثقافي المتنوّع في دبي. وهي تشكّل احتفالية بالوحدة ضمن التنوّع، حيث يتلاقى المشاركون من خلفيات متعدّدة لمشارَكة أفكارهم الفريدة حول الثقة. ويتخطّى المشروع الحواجز الثقافية والاجتماعية والديموغرافية، ويشدّد على أن الثقة عبارة عن رابط كوني يجمع الكل معاً. وبهذا، تؤكّد ’كونتيننتال‘ على التزامها بالترويج للتنوّع والشمولية من خلال المبادَرات الهادفة والمرتكزة على الفن.

يؤكّد انخراط ’كونتيننتال‘ في هذا المشروع على التزامها القوي والدائم بالاستدامة وتوجُّهها الابتكاري في إعادة الاستخدام الهادف للمواد التي لولا هذا يُمكِن أن تنتهي في النفايات. وعبر إعادة استعمال الإطارات المتروكة وتسليط الضوء على ارتباطها بموضوع الثقة، توضح ’كونتيننتال‘ كيف يُمكِن للابتكار والفن أن يلتقيا لأجل قضية ذات معنى وهدف بارز.

#بياناتشركات

- انتهى -