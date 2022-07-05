- شهد الكشف عن رمز غير قابل للاستبدال NFT خاص بالحدث

- أكثر من 300 سيارة مذهلة تشارك في أفضل استعراض في عالم السيارات هذا الصيف

دبي: وفر "كندورة رالي" دبي، الذي وُصف بمهرجان السيارات الفارهة، فرصة استثنائية لعشاق السيارات في دبي للاستمتاع بكل ما يتعلق بعالم السيارات. حيث جمع الحدث، الذي أقيم يوم 2 يوليو الجاري، كافة الشغوفين بالسيارات في الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بتراث السيارات وتصاميمها في موكب استعراضي مذهل حافل بأجواء المرح والمتعة ضم أكثر من 300 سيارة بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 100 مليون درهم.

تخلل الحدث أيضاً كشف النقاب عن أول سيارة هامر كهربائية في منطقة الشرق الأوسط. كما كشف الحدث أيضاً عن رمز غير قابل للاستبدال NFT خاص بكندورة رالي ابتكره الفنان "إيباندا بنجامين"، أحد فناني الرموز غير القابلة للاستبدال الرائدين من غانا. وتضمن رمز NFT بعضاً من أفضل السيارات في الحدث، بما في ذلك سيارة شرطة دبي الخارقة، وعناصر تجسد ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وأفقها ورقيها.

احتفل الموكب الاستعراضي، الذي شكّل أحد المزايا الرئيسية للنسخة الافتتاحية من الحدث، بشغف دبي تجاه السيارات، ومتعة القيادة ونمط الحياة الفاخر. حيث انطلق الموكب من حلبة النادي في دبي أوتودروم وشق طريقه عبر العديد من طرق دبي ذات المناظر الخلابة، بما في ذلك مضمار دبي لسباق الهجن، ليسلّط الضوء على تميّز دبي في مجالات الهندسة والفنون وغيرها من المجالات الأخرى، ليختتم رحلته في واحة دبي للسيليكون.

وقام نجم مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر الشهير الإماراتي "راشد بالحصا" برفع علم انطلاق الموكب الرائع، الذي ضم 202 سيارة، بما في ذلك سيارات خارقة وقوية قادها أعضاء من أندية سيارات محلية، ومجموعات وأصحاب سيارات خاصة.

وبهذه المناسبة، قال "خالد الملا"، وهو مالك لسيارة جاناريلي، والمؤسس والرئيس لـ"جروب 63": "إن وجودي بين المتحمسين تجاه السيارات شكل تجربة رائعة أتاحت لي مشاركة شغفي ومشاعري مع أقراني من عشاق السيارات. وإنني أتطلع قدماً للمشاركة في النسخة المقبلة من الحدث".

وشكل معرض السيارات والدراجات المذهل في مجمع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون أحد أبرز ملامح الحدث. حيث ضم استعراضاً رائعاً لـ 100 سيارة مخصصة ومعدلة، اشتملت على بعض من السيارات والشاحنات الخارقة والرياضية والمعدلة، والدراجات النارية المعدلة، والسيارات الكلاسيكية الجميلة. ومن بين المركبات الخارقة المذهلة، سيارات شرطة دبي الخارقة وهي: آستون مارتن، ومازيراتي، وفيراري، ومكلارين، وحتى سيارة جاناريلي دي 1 تروفيو الحمراء الأيقونية، التي تعتبر الثانية من بي الـ 30 سيارة المصنوعة والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة المعروفة عالمياً ومجمع التكنولوجيا المتكامل الذي يتيح للناس العيش والعمل، الراعي الذهبي للحدث، فيما كان مجمع دبي الرقمي شريك الموقع، حيث وفر الأجواء المناسبة والموقع المثالي لاستضافة مهرجان بهذا الحجم. وشهد الحدث حضور السيد "غانم الفلاسي"، نائب رئيس أول، التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون، إلى جانب عدد من الأعضاء الرئيسيين في الواحة.

وجرى اختيار الفائزين بالمنافسات من قبل لجنة من المحكمين البارزين ضمت كل من "مازن وهبة" و"عبدو خضري" و"فاضل خالد الجهرمي" و"جون كونستانتين" و"عادل فخر". وتم منح الجوائز عبر فئات مختلفة من بينها السيارات الرياضية وسيارات الصالون المعدلة والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي. كما تم أيضاً منح جائزة "أفضل سيارة خارقة" و"أفضل سيارة فارهة"، و"أفضل سيارة كلاسيكية"، و"أفضل نظام صوت" و"أفضل طلاء لسيارة". بالإضافة إلى ذلك، تم منح جائزة "أفضل سيارة في العرض" لـ"جاسم محمد لشكري".

وقالت "ميهرنوش نيماتولاهي"، إحدى الفائزات ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي: "إنها تجربة رائعة ومذهلة بالنسبة لي أن يتم اختياري كواحدة من الفائزات في الحدث. وأشعر بسعادة غامرة لكوني المرأة الوحيدة التي شاركت بالمنافسات في هذا الاستعراض المذهل".

وأضاف "خالد الملا": "لقد صنعنا التاريخ هنا. فهذا يعتبر أول فن رقمي بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال NFT يتم ابتكاره في معرض للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتحميله بتقنية البلوك تشين".

وحظي الحدث بدعم رعاة رئيسيين، واحة دبي للسيليكون ومجمع دبي الرقمي، وراعي فضي "إس كي زيك لزيوت التشحيم".

أما الشركاء الاستراتيجيين فهم "مؤسسة الإمارات لرياضة السيارات"، و"ليدز انفستمنتس" و"إي سي ايه"، و"كار آي دي"، و"نادي دبي لسباق الهجن".

وقال "عتيق حسن ومبارك"، منسق أول _ مستشار الأمن والسلامة الدولي في مؤسسة الإمارات لرياضة السيارات: "إن دبي ترتقي دوماً بالمعايير، وقد أثبتنا أنه من الممكن أن ننظم حدثاً مذهلاً للسيارات حتى في موسم الصيف".

واستقطب الحدث أكثر من 2000 شخص عبروا عن حبهم وشغفهم بالسيارات. حيث جمعت النسخة الافتتاحية المتحمسين وأفراد الجمهور لإلقاء نظرة عن قرب على بعض من أفضل السيارات، وشهد الحدث مشاركة مجموعة متنوعة من السيارات التي تلبي أذواق الجميع، إلى جانب مسابقات مفعمة بالمرح وعروض راقصة، فضلاً عن توافر العديد من منافذ بيع الأغذية.

وقالت "براغنا فايا"، العضو المنتدب لدى شركة "أوربت إيفنتس"، الجهة المنظمة لـ"كندورة رالي": "نحن سعداء بتنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي نجح في استقطاب مجتمع السيارات النابض بالحياة والشركاء وعشاق المركبات معاً تحت سقف واحد في دولة الإمارات، وأود أن أعرب عن سعادتي الغامرة وامتناني لدعمهم، الذي جعل تنظيم هذه الفعالية ممكناً. لقد ساهم "كندورة رالي" بالفعل في تجسيد أبرز ما تتميز به دبي من سيارات فارهة ورقي وتألق".

#بياناتشركات

- انتهى -