

دخلت "مجموعة شركات كلينكو"، ممثلةً بـ "كلينكو للخدمات" و"كلينكو لمعالجة النفايات"، يوم (الأربعاء، 27 سبتمبر 2023)، التاريخ من أوسع أبوابه من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية عبر إجراء "أكبر تدريب لمعالجة النفايات الخطرة" في أبوظبي. وتَحَقَّقَ مسؤولو غينيس للأرقام القياسية من صحة هذا الرقم القياسي الاستثنائي في "مركز كلينكو للتدريب في أبوظبي"، وهو مركز تدريب يعدّ الأكبر من نوعه عالمياً. ويضاف هذا الإنجاز الجديد لمسيرة كلينكو الحافلة بالتميز منذ تأسيسها عام 1980 بصفتها علامة تجارية إماراتية سبّاقة في هذا المجال.

ويشكل هذا الإنجاز الاستثنائي محطةً هامة في مسيرة الشركة، ويجسَّد التزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة البيئية والسلامة المهنية، وتسخير أحدث التقنيات في إدارة المرافق. وتغتنم الشركة الفرصة التي يُتيحها هذا الإنجاز لتسليط الضوء على الدور الحيوي لأفضل الممارسات في معالجة النفايات الخطرة في عالمنا المعاصر، حيث تتصدر حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة قائمة الأولويات. وتتماشى مبادرة الشركة بإجراء "أكبر تدريب لمعالجة النفايات الخطرة" مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، والمتمثلة في خفض التأثير البيئي السلبي للفرد في المُدُن، مع التركيز على تحسين جودة الهواء وتعزيز منهجيات الإدارة البيئية والبلدية.

وخلال التدريب، شارك أعضاء فريق العمل خبراتهم في التعامل مع النفايات الخطرة بطريقةٍ مسؤولة، بحضور موسّع لنشطاء بيئيين وخبراء في معالجة النفايات من أنحاء العالم. وسلط الحضور الضوء على مبادرات "كلينكو" المبتكرة، والتزامها بإرساء معايير جديدة للكفاءة في التدريبات على معالجة النفايات الخطرة.

وقال سلطان خوري، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة شركات كلينكو": "يعكس تحقيقنا للقب عالمي في غينيس للأرقام القياسية عن ’ أكبر تدريب لمعالجة النفايات الخطرة ‘التزامنا الراسخ بتحقيق التميّز في جميع جوانب عملنا. ونؤكد حرصنا الدائم على أن نكون في طليعة الابتكار والتطور. ونستعين بكوكبةٍ من المهنيين العاملين في ’ مركز كلينكو للتدريب‘، لإطلاق مشاريع جديدة والتوسع نحو أسواق جديدة أيضاً، بمساعدة الجهات التنظيمية في مختلف الدول، وذلك ضمن رؤيتنا الإستراتيجية لتنمية وتدريب كوادر العمل وتطوير قدراتهم في الدولة ونقل المعرفة. وأفتخر اليوم كمواطنٍ إماراتي بهذا الرقم القياسي العالمي الذي يُسجّله التاريخ باسم دولة الإمارات تحت الرقم 463 لإرساء قطاع صحي مبتكِر يواكب التغيرات الجذرية التي تستهدفها الدولة لرسم ملامح المستقبل. ويُسهم هذا الإنجاز في دعم مساعي دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة في تأسيس منظومة متكاملة وصديقة للبيئة في مجال جمع النفايات ومعالجتها بما يدعم تحقيق أهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، وينسجم مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات.

وقال الدكتور خالد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة كلينكو لمعالجة النفايات: "نفخر بتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية ما يعكس ريادتنا في تزويد خدمات معالجة النفايات الخطرة والطبية في الدولة. ويجسد هذا الإنجاز التزام ’ كلينكو‘بالارتقاء بمعايير السلامة والأمن في بيئة العمل، واعتماد نهجٍ مسؤول بيئياً، وبلوغ مستوياتٍ جديدة من التميُّز والابتكار في تقديم الخدمات. وتماشياً مع الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهات الحكومة لتعزيز الاستدامة، نلتزم في ’ كلينكو لمعالجة النفايات‘بتسخير أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة النفايات، وتلبية أعلى المعايير العالمية لتحسين الصحة العامة وحماية البيئة في دولتنا".

بدوره، قال شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: "لا يقتصر التزامنا بتوثيق الإنجازات الاستثنائية على تدوينها في سجلاتنا فحسب، بل يشمل البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات الحيّة. ويمثل تسجيل الأرقام القياسية مصدر إلهامٍ للجميع حول العالم لتحقيق إنجازات مذهلة والمضي قُدُماً في تحقيق أحلامهم، سواءً كانت طموحاتهم أحلاماً فردية أو مساعٍ لشركات كبرى في مجالاتها. حيث حققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات القياسية، ما يعكس نموها السريع. ونود أن نُشيد بشركات مثل "كلينكو" على مبادراتها الهادفة من قبيل برنامج معالجة النفايات، كما نهنئ الشركة على إنجازها المميز".

وتُعتبر "مجموعة شركات كلينكو"، علامةً تجارية عائلية إماراتية رائدة، تضم مجموعة من الشركات المتنوعة العاملة في قطاع الخدمات. ورسّخت المجموعة على مر السنوات مكانتها وتميزها في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق والعمليات والتكنولوجيا.

وتُعدّ شركة "كلينكو لمعالجة النفايات" أحد أكبر مزودي خدمات وحلول معالجة النفايات الخطرة والنفايات الطبية في المنطقة، حيث تقدم خدماتها للجهات الصناعية والتجارية وقطاع خدمات الرعاية الصحية. وتُعتبر "كلينكو للخدمات " إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إدارة المرافق المتكاملة والتي تشمل خدماتها خدمات التنظيف، تنتشر مقراتها ومكاتبها في مختلف أنحاء دولة الإمارات مقدمة خدماتها المتنوعة الى العديد من عملائها من مختلف القطاعات والمجالات كالقطاعات الحكومية والخاصة والمطارات والقطاع الصحي وقطاع النفط والغاز، والمجمعات التجارية، والمؤسسات التعليمية، وغيرها.

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