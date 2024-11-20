ستقدم الفعالية السنوية معلومات قيمة حول الممارسات المبتكرة وأبرز التطورات في الرعاية المعقدة للمرضى

ينعقد المؤتمر تحت شعار "الارتقاء بتميز التمريض" على مدار اليوم وغداً في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، يفتتح اليوم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، فعاليات مؤتمر التمريض السنوي الأول في إمارة أبوظبي. ويهدف هذا الحدث المرموق لتطوير ممارسات التمريض، وتحسين التطور المهني، علاوة على الاحتفاء بتميز التمريض في المنطقة. وتحت شعار "الارتقاء بتميز التمريض"، يجمع المؤتمر ممتهني قطاع التمريض من شتى أرجاء العالم لاستكشاف أحدث التطورات في الرعاية المعقدة للمرضى وممارسات التمريض المبتكرة، بما يؤكد التزام مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالارتقاء بمهنة التمريض باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لقطاع الرعاية الصحية.

ويقود فعاليات المؤتمر معهد التمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ويتوج انعقاده إنجازاً رئيسياً لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ سيزود كوادر التمريض من مختلف الخلفيات، بمن فيهم الممرضون المسجلون، وممارسي التمريض، وكوادر القبالة، والمتخصصين في الرعاية السريرية، بفرصة إثراء مهاراتهم المهنية، والتواصل مع الخبراء الدوليين، واكتساب ساعات معتمدة للتعليم المستمر من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض، وذلك لتعزيز التميز في رعاية المرضى. وعبر جدول أعماله التفاعلي الحافل، سيتمكن المشاركون في المؤتمر من الاستماع لنخبة من الخبراء المحليين والدوليين حول مواضيع هامة تعكس جوهر مهنة التمريض المعاصرة، بما يشمل الممارسات المبتكرة، ورعاية المرضى المعقدة، والاعتبارات الأخلاقية، والقيادة، والتكنولوجيا في الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، و رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "يشرفنا انعقاد مؤتمر التمريض السنوي الأول تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إذ يعكس ذلك أهمية ممارسات التمريض وأثرها العميق في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ككل. ومن المهم البناء على هذه المنصة التي ستجمع مختلف الأطراف المعنية لمعالجة التحديات وتحديد الفرص السانحة والقادرة على دفع عجلة الابتكار في تقديم الرعاية الصحية".

وحول الدور الحيوي لمهنة التمريض في قطاع الرعاية الصحية، قال البروفيسور جورج هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "تمثل كوادر التمريض مرتكزاً رئيسياً في قطاع الرعاية الصحية، لذلك نلتزم في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بمنحهم أفضل الفرص ليتمكنوا من النمو والريادة ولعب دورهم البناء على أكمل وجه. كما يعكس المؤتمر التزامنا المستمر بإثراء ممارسات التمريض وتعزيز ثقافة التعلم والإرشاد، بما يقود في نهاية المطاف لتحسين رعاية المرضى في دولة الإمارات وخارجها".

وشددت إليزابيث جوفيرو الرئيس التنفيذي للتمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على أهمية التطوير المهني في مجال التمريض، وأضافت: "باعتبارنا من كوادر التمريض، نلعب دوراً رئيسياً في رعاية المرضى ونواجه في ذات الوقت العديد من التحديات كل يوم، الأمر الذي يستدعي التزامنا بالتعلم المستمر وتعزيز مرونتنا. لذلك جاء هذا المؤتمر مصمماً لتمكين ممتهني التمريض ورفدهم بالمهارات اللازمة والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية القادرة على التأثير بشكل مباشر في تحسين مخرجات رعاية المرضى. ومن خلال الجمع بين قادة التمريض والمبتكرين في هذا المجال، يتمحور هدفنا حول إلهام مجتمع التمريض وتوحيده والارتقاء بقدراته، إلى جانب تأسيس بيئة داعمة لكل فرد من كوادر التمريض سعياً للدفع نحو تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات وخارجها".

وسيقدم مؤتمر التمريض السنوي الأول لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ندوات رئيسية وديناميكية وجلسات حوارية بقيادة نخبة من المتحدثين المرموقين عالمياً. وسيشهد إقامة عروض تقديمة لميريديث فوكس، الرئيسة التنفيذية لقسم التمريض في مؤسسة كليفلاند كلينيك، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية ونانسي ألبرت، مساعدة رئيس قسم التمريض في أبحاث التمريض والابتكار في مؤسسة كليفلاند كلينيك، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية. وسينضم إلى المؤتمر أيضاً خبراء إقليميون مثل زينة قاسم مديرة التمريض لبرامج الأورام وزراعة الأعضاء، وجون توت، المدير التنفيذي لخدمات المرضى الداخليين ومرضى الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وستضم قائمة المتحدثين الضيوف الدكتورة فاطمة الرفاعي، عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للتمريض، والدكتورة ليزا برات، المديرة والمسؤولة الأكاديمية الرئيسية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، بدولة الإمارات.

ومع انعقاده تحت شعار يركز على الابتكار وتقديم خدمات التمريض لأكثر الحالات تعقيداً، يفتح المؤتمر أبواب المشاركة لجميع ممتهني التمريض الملتزمين بصناعة مستقبل الرعاية الصحية. وسيجسد هذا الحدث منصة ملهمة للنمو المهني وتبادل المعارف والتعاون، ليؤكد على الدور الأساسي لكوادر التمريض في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين نخبة من خبراء ورواد التمريض، يهدف المؤتمر لإقامة حوارات بناءة تعزز من ممارسات التمريض وترتقي بمعايير الرعاية على مستوى المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول المؤتمر ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.annualnursingconference.com/

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد العيون؛ ومعهد الجهاز التنفسي؛ ومعهد الرعاية الحرجة؛ ومعهد الأورام؛ ومعهد زراعة الأعضاء؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد طب الطوارئ؛ ومعهد التخدير؛ ومعهد علم الأمراض وطب المختبر؛ ومعهد التصوير الشعاعي؛ ومعهد الجودة وسلامة المرضى؛ ومعهد الرعاية الطبية والتمريض؛ وأقسام البحوث والتعليم. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

يحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك المخصص لعلاج الأورام. وتقدم هذه المنشأة المتطورة للمرضى وصولاً يسيراً إلى خيارات تشخيصية وعلاجية عبر مرافق عالمية المستوى ضمن 24 قسماً سريرياً يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض ذات العلاقة التي تشمل الدم، والثدي، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والنساء، والرأس والعنق، والأعصاب، والصدر، والعيون والأنسجة الرخوة وغيرها.

يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة وصولاً مباشراً إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية، ونموذج كليفلاند كلينك الفريد من نوعه للرعاية والذي يشمل مرافق عالمية المستوى وأرقى معايير الرعاية، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

M42 هي شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بأحدث التقنيات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل على تطوير القطاع الطبي.

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