دبي - أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع "أكاديمية الإعلام الجديد" "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي" كأول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة بهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال. ويستمر الدبلوم خلال الفترة ما بين 9 مايو و29 يونيو 2022

ويعد الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي ثمرة تعاون بين كوادر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد من أجل تقليل الفجوة بين الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي الذي أصبح يسيطر بشكل كبير على المشهد الإعلامي في الإمارات والمنطقة والعالم، حيث يهدف الدبلوم إلى التعرف على مدى التحول الرقمي على مستوى العالم وخصوصاً الحكومات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية لضمان وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف، وتعزيز القدرة على قيادة وتطوير الاتصالات الرقمية المؤثرة، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي على إعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف المؤسسة، وتنفيذ خارطة الطريق لاستراتيجية الإعلام الرقمي.

ومن جهته قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تبذل الكلية جهوداً كبيرة من أجل مواكبة كافة المتغيرات العالمية على صعيد العديد من القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الحكومي وكيفية التواصل مع الجمهور وقيادة الرأي العام تجاه مختلف القضايا التنموية. ويمثل الإعلام بشكل عام ركيزة أساسية وأداة فعالة للوصول لكافة الأهداف التي تعزز مكانة وسمعة الدول وقوتها الناعمة، وهو ما يأتي من خلال الاستخدام الفعال لمنظومات اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة".

وأضاف سعادته: "يلعب الإعلام الرقمي حالياً - ومنذ سنوات - دوراً محورياً في حياة المجتمع، وهو ما لا ينفصل بالتبعية عن الاتصال الحكومي، ونرى في كلية محمد بن راشد أن تطويع الإعلام الرقمي والاستخدام الأمثل لقنواته من قبل المؤسسات الحكومية أمر بات في غاية الأهمية من أجل تعزيز صورة المؤسسات والمساهمة في تنفيذ أهدافها. ويعد إطلاقنا لأول برنامج من نوعه في المنطقة لتأهيل كوادر الاتصال المؤسسي في مجال الإعلام الرقمي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد خطوة تعكس تطلعاتنا إلى إحداث تغيير حقيقي في الأداء المؤسسي من أجل تعزيز تنافسيته الآن وفي المستقبل".

وقال البروفسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يسعدنا التعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يعد خطوة فريدة في مسيرتنا كونه أول برنامج من نوعه في المنطقة. يعكس التعاون التزام الكلية بمواكبة مختلف المتغيرات والتي تتطلب بالمقابل تطوير نهجنا ورؤيتنا لتأهيل الكوادر المؤسسية وإكسابهم مهارات جديدة تٌبقيهم على معرفة ودراية بكافة تلك المتغيرات من أجل إيجاد حلول لتحدياتها. ونأمل أن يكون الدبلوم خطوة نحو جهود متواصلة لتطوير منظومات الاتصال الحكومي واستخدام الإعلام الجديد لخدمة كافة الأهداف التنموية للمؤسسات الحكومية في الإمارات والمنطقة".

وقال الاستاذ / راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، نسعى في أكاديمية الإعلام الجديد إلى تعزيز وصقل مهارات الاتصال الحكومي ليصبح الأفضل والأقوى في العالم. لدينا القدرة لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في جميع مفاصل العمل الرقمي والتسويق الحكومي، والأهم من ذلك، لدينا ثقة عالية بشباب وشابات دولة الإمارات في مقدرتهم على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي. انطلاق "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يأتي تتويجاً لأفضل الممارسات الأكاديمية واستقطاب ألمع و أبرز العقول في العالم لتأسيس جيل رقمي بأفضل المهارات القيادية الحكومية في قطاع الاتصال الحكومي. دورنا اليوم في تعزيز جودة العمل الحكومي من خلال رفع سقف مستوى مهارات الاتصال سيظل مستمراَّ ومواكباً لمتطلبات المستقبل الرقمي الحكومي.

وأضاف قائلاً: تعاوننا اليوم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي تعتبر المدرسة الأولى في المنطقة لمنهجيات التميز في العمل الحكومي، جاء عن حرص مشترك على أهمية الاستعداد الحقيقي من خلال إطلاق برامج عملية ونوعية ومواكبة لمهارات مستقبل الاتصال الحكومي الإماراتي.

سيتم طرح الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي ما بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد في دبي، حيث تبدأ محاضرات الدبلوم عن بعد من قبل الأكاديمية خلال الفترة ما بين 9 مايو و2 يونيو 2022، وتستمر حضوريا في الكلية حتى 29 يونيو 2022 . ويضم طاقم العمل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كل من البروفسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفسور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والدكتور خالد الوزني المتخصص في السياسات العامة والإدارة العامة. ويتولى التدريب من جهة أكاديمية الإعلام الجديد كل من، كريغ جاربو مؤسس وكالة “SEO-PR”، والمدرب مات بيلي خبير أبحاث البيانات، وستيوارت بيولي مؤسس شركة” أمبليفاي برزنتيشنز“ المتخصصة في السرد القصصي.

ويتناول الدبلوم التنفيذي للإعلام الرقمي محاور حكومة المستقبل، والاتصال الحكومي في دولة الإمارات، والعهد الرقمي الجديد، والاستراتيجيات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإعلانات محركات البحث، وتسويق المحتوى، والإعلان الرقمي.

كما يقدم الدبلوم عدد من الموضوعات لتدريب المشاركين منها، السرد القصصي، وإنشاء المحتوى، واتصالات الأزمات، والعلاقات العامة والبيانات الصحفية والتغطية الإعلامية، واتصالات الوسائل الرقمية كاليوتيوب والبودكاست، وغيرها الكثير.

يمكن للراغبين في الالتحاق بالدبلوم الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة رابط أكاديمية الإعلام الجديد www.nma.ae

- انتهى -