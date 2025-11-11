الفعاليتان تقدمان أفكاراً وتحليلاتٍ استراتيجية حول القيادة والتغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن جلسات لأعضاء هيئة التدريس بمشاركة البروفيسور فريك فيرمولين والبروفيسور راندال بيترسون

مجتمع خريجي الكلية يواصل نموه في دول الخليج ليصل إلى أكثر من 1,400 خريج في دولة الإمارات و800 خريج في المملكة العربية السعودية

الفعاليتان تسلطان الضوء على الحضور الإقليمي المتنامي لكلية لندن لإدارة الأعمال بالتزامن مع افتتاح مكتب تعليم تنفيذي جديد في الرياض بالإضافة إلى إرساء شبكة قوية تضم أكثر من 57,000 خريج حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت كلية لندن لإدارة الأعمال، إحدى أبرز الكليات الرائدة عالمياً في مجال تعليم إدارة الأعمال، عن تنظيم فعاليتيّ حفل الخريجين العالمي في الرياض ودبي، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات العالمية التي تنظمها الكلية في أكثر من 70 مدينة. وجمعت الفعاليتان السنويتان خريجي كلية لندن لإدارة الأعمال ونخبةً من قادة الفكر والضيوف لاستكشاف المحاور التي تستند إليها مسيرة النمو والابتكار في المنطقة.

وأقيمت فعالية دبي في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، وتضمنت جلسةً لهيئة التدريس مع البروفيسور فريك فيرمولين، أستاذ الاستراتيجية وريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال، لمناقشة مواضيع الاستراتيجية وعدم الاستقرار وسبل بناء الاستراتيجية في ظل المتغيرات المتنوعة. وتحدث البروفيسور فيرمولين خلال الجلسة عن تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها في ظل حالات عدم الاستقرار، جامعاً بين الأفكار والتحليلات البحثية والتطبيقات العملية، بما يساعد بصورة مباشرة على تعزيز الابتكار والمرونة في الأسواق المتقلبة.

وأقيمت فعالية الرياض في مجمع سدرة، مقر مجموعة المهيدب في العاصمة السعودية، حيث ألقى البروفيسور راندال بيترسون، أستاذ السلوك التنظيمي في كلية لندن لإدارة الأعمال، محاضرة قيّمة حول موضوع إدارة النزاعات القائمة على القيم. وخلال الجلسة، أشار البروفيسور بيترسون إلى محدودية فعالية أساليب التفاوض التقليدية في معالجة هذا النوع من النزاعات، مثل تلك المرتبطة بأولويات أصحاب المصلحة ودور الشركات في خدمة المجتمع. كما أكد على ضرورة اعتماد حلول جذرية تعالج أسباب الخلاف من الأساس، بدلاً من الاكتفاء بالحلول الوسط، لما لذلك من أثر مباشر في بناء قيادات مرنة وقادرة على إدارة التنوع المؤسسي. وتولّت جمعية خريجي كلية لندن لإدارة الأعمال في المملكة العربية السعودية استضافة الفعالية، التي تضمنت أيضاً مساهمات من إيمي أنيس، المديرة الأولى لمشاركة الخريجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وآمبر حاق، المديرة المساعدة لتنمية الشرق الأوسط في كلية لندن لإدارة الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ سيرجي جوريف، عميد كلية لندن لإدارة الأعمال، والذي يحضر حفل الخريجين العالمي للمرة الخامسة منذ تعيينه في منصبه في أغسطس الماضي: "يشكل حفل الخريجين العالمي مناسبة للاحتفاء بقوة مجتمعنا العالمي وقيمه النبيلة، كما يوفر فرصة لتجديد التواصل وتكريم النجاح، واستلهام العزيمة من الحضور العالمي المميز لشبكة كلية لندن لإدارة الأعمال. نحن نعتزّ بمشاركة خريجينا في جميع دول الخليج في دفع عجلة الابتكار والنمو. لذا، يسرنا الاحتفاء بإنجازاتهم المميزة، وإلهام الجيل القادم من القادة في المنطقة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لنجاح أعمالهم.

وبدورها، قالت إميلي روبن، العميد المشارك لشؤون التطوير: "يجسد خريجونا التأثير الحقيقي لكلية لندن لإدارة الأعمال، من خلال أهدافهم الطموحة وسعيهم للتعاون والمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص التي ترسم ملامح المنطقة التي ينتمي إليها كلٌّ منهم. وتؤكد فعاليات الخريجين على قوة مجتمعنا في منطقة الخليج، والتزامنا المشترك بتأهيل قادةٍ قادرين على إحداث تغيير مستدام على الصعيد العالمي".

وقد رسخت كلية لندن لإدارة الأعمال حضورها في المنطقة منذ افتتاح فرعها في الشرق الأوسط عام 2007، لتعزز شبكتها المتنامية التي تضم أكثر من 57,000 خريج من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم أكثر من 1,400 خريج في دولة الإمارات وأكثر من 800 خريج في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال ما تقدمه من برامج رفيعة المستوى للشهادات الجامعية والتعليم التنفيذي. وجاءت الكلية في المركز الأول ضمن تصنيفات فايننشال تايمز في التعليم التنفيذي لعام 2025 للبرامج المفتوحة، حيث قدمت الدعم للمؤسسات في استقطاب المواهب وتحقيق التحول المنشود وتعزيز النمو ضمن الاقتصادات سريعة التطور.

وتواصل الكلية توسيع شبكة خريجيها في المملكة العربية السعودية وضمن قطاعات محورية بالنسبة لرؤية السعودية 2030، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطموحة للمملكة. كما أعلنت عن عزمها افتتاح مكتبها للتعليم التنفيذي في الرياض، لترسخ دورها كمركز إقليمي لتنمية المهارات القيادية.

ويشهد حفل الخريجين العالمي نمواً مستمراً من حيث الحجم والتنوع، ليشكل جسراً للتواصل بين الخريجين في لندن ولاجوس ونيويورك ونيودلهي، مما يعزز رسالة الكلية في إحداث تأثير إيجابي عميق ضمن مشهد الأعمال العالمي.

لمحة حول كلية لندن لإدارة الأعمال

تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم، مستندة في ذلك إلى رؤيتها ومنظومتها العالمية وحضورها الفاعل في كلٍ من لندن ودبي والمملكة العربية السعودية. وتقدّم الكلية مجموعة من البرامج الرائدة تشمل ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، ودرجة الماجستير من برنامج سلون للقيادة والإستراتيجية، إلى جانب محفظة واسعة من برامج التعليم التنفيذي التي تمكّن القادة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية من بناء المرونة والإمكانات اللازمة لمعالجة مختلف التعقيدات وقيادة أعمالهم وفق رؤية واضحة ورسالة مؤثرة.

كما تستقبل الكلية طلاباً من أكثر من 130 دولة، تحرص على تشجيعهم للارتقاء بإمكاناتهم وتبنّي قيم التعاون والقدرة على التكيّف لمواكبة متطلبات بيئة الأعمال المعاصرة. وبدورها، تواصل شبكة خريجي الكلية إحداث بصمتها في تطوير الأعمال والمجتمعات حول العالم، فهي تضم أكثر من 56 ألف خريج وخريجة موزعين على أكثر من 150 دولة.

وتحظى الكلية بمكانة عالمية واسعة بفضل هيئتها التدريسية وأبحاثها وبرامجها الأكاديمية الاستثنائية، وهو ما يعكس تصنيفها المستمر ضمن أبرز كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم.

www.london.edu

-انتهى-

#بياناتحكومية