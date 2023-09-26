تلقى الطلاب نصائح وتوجيهات من العميد المشارك للدراسات الدولية في كلية القانون بجامعة ديوك

الدوحة: نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة حوارًا عبر الإنترنت استضافت فيه العميد المشارك للدراسات الدولية في كلية القانون بجامعة ديوك الأمريكية أوليج كوبيليف، ليتحدث عن متطلبات القبول والتميز الأكاديمي في أبرز برامج ماجستير القانون في الولايات المتحدة.

وافتتح أعضاءٌ من هيئة التدريس في كلية القانون الحوارَ بكلماتٍ ترحيبية، منهم عميد الكلية الدكتورة سوزان كارامانيان والأستاذ المشارك والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، وشهدت الجلسة الحوارية حضور عددٍ من طلاب جامعة حمد بن خليفة المُقبلين على دراسة ماجستير القانون وغيرهم من المهتمين من المجتمع القطري.

وتم تخصيص هذه الجلسة لاستكشاف أبرز برامج ماجستير القانون والتركيز بشكل خاص على تقديم المساعدة للطلاب الذين يخططون للحصول على درجة الماجستير في القانون في السنوات القادمة.

وأدلى كوبيليف بمجموعةٍ من النصائح حول كيفية التعامل مع طلبات التقديم للمنح الدراسية، وصياغة رسائل توصية مقنعة، وإجادة فن كتابة المقالات الناجحة، وإحراز التفوق الأكاديمي، كما قدّم كوبيليف شرحًا عن الجوانب المتعددة للنظام التعليمي الأمريكي في مجال القانون، بدءًا من اختبار مزاولة القانون الأمريكي، ووصولاً إلى مسارات الحياة المهنية المتوقعة، مما قدم للحضور نظرة عامة موجزة على أحد أكثر الأنظمة القانونية تأثيرًا في العالم.

وانضم إلى الجلسة الحوارية خريج برنامج دكتور في القانون بجامعة حمد بن خليفة عام 2019 وبرنامج ماجستير القانون بجامعة ديوك عام 2021 شريف الجندي، حيث ناقش تجربته في الدراسة بجامعة ديوك والتقديم والالتحاق ببرنامج ماجستير القانون فيها.

كما قدّمت الجلسة للطلاب المستقبليين فهمًا شاملاً حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الأكاديمية المتاحة لرسم مسارات حياتهم المهنية بناءً على ذلك.

وفي تعليقها على الجلسة، قالت العميدة كارامانيان إنّ "برامج ماجستير القانون في الولايات المتحدة تمنح الطلاب فرصةً لاكتساب خبرةٍ كبيرةٍ في النظام القانوني الأمريكي والنهوض بمسيرتهم المهنية في مجال القانون، وقد مكّنت هذه الجلسة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة من المساهمة بدورها في بناء القدرات محليًا بمقاييس عالمية من خلال إعداد قادةٍ متمرّسين مطّلعين على مختلف الأنظمة القانونية".

وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مجموعةً من برامج الدراسات العليا، منها برنامج دكتور في القانون الذي التحق عددٌ من خريجيه ببرامج ماجستير مرموقة في القانون في عددٍ من الكليات بالولايات المتحدة، منها كلية هارفارد للحقوق، وكلية القانون بجامعة ديوك، وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. ومن برامج كلية القانون أيضًا برنامجا الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية اللذان يؤهلان الطلاب لاستخدام التفكير النقدي في توقع وحل القضايا القانونية المعقدة في عمليةٍ تعليميةٍ تتجاوز حدود الفصول الدراسية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكارٌ يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم

في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة

التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة

والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي

الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها

ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارةwww.hbku.edu.qa