تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار

الدوحة، 17 أكتوبر 2023: تستعد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة لاستضافة المؤتمر الدولي العاشر حول الشبكات وأجهزة الحاسوب والاتصالات.

وسيُقام المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في المدينة التعليمية، حيث يستعرض أحدث الإنجازات الأكاديمية والبحثية الرائدة في مجالات أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال وتقنيات الحوسبة، وسيشارك في المؤتمر العديد من الأكاديميين و رجال الأعمال من ذوي الخبرة وقادة الفِكر البارزين في هذه المجالات لمشاركة خبراتهم العملية والنظرية، لاسيما في تقنية شبكات الجيل السادس (G6) وشبكات الجيل القادم.

وسيتضمن المؤتمر أيضًا منتدىً صناعيًا صُمّم خصيصًا لمناقشة الأفكار الابتكارية وتقديم الحلول العملية في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن بعض الأنشطة والمشاركات الطلابية.

وفي تعليقه قبيل انعقاد المؤتمر، قال الدكتور أيمن اربد، الأستاذ المشارك ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة، ورئيس المؤتمر: "يُجسد المؤتمر الدولي العاشر حول الشبكات والحاسبات والاتصالات التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات العالمية، وتقديم منصة لإثراء الحوار في مجالات الشبكات وأجهزة الحاسوب والاتصالات، بإقامة هذا المؤتمر نحن لا نستضيف حدثًا عابرًا بل نعمل على تطوير رؤية مستقبلية في هذه المجالات".

وسيُعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من عدد من المؤسسات الدولية، وأبرزها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، ومختبر الدولة الرئيسي لبحوث تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالأرض والفضاء في جمهورية الصين، وتعمل كلية العلوم والهندسة عن كثب مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لنشر نتائج المؤتمر.

وتعليقًا على رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤتمر، قالت السيدة/ إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في الوزارة: "فخورون بتقديم الدعم وأداء دور محوري في المؤتمر الدولي العاشر حول الشبكات وأجهزة الحاسوب والاتصالات، الذي يؤكد على توجّه دولة قطر الدائم نحو تعزيز الابتكار والبحث الريادي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

ومن جانبها، قالت السيدة/ ريهام ضاهر، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: "هذا المؤتمر ليس مجرد حدث عابر، بل هو منارة للتقدم التكنولوجي ونشر المعرفة، ولهذا السبب تعتزم برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بذل أقصى جهد ممكن خلال مشاركتها في هذه النسخة من المؤتمر، لما لذلك من تأثير كبير على المساعي الحالية وما نطمح إليه من ابتكاراتٍ في المستقبل".

أما الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة والرئيس الفخري للمؤتمر، فصرّح قائلًا: "نتطلع بلا شك إلى استقبال المشاركين في هذا المؤتمر الذي سيمتد لثلاثة أيامٍ حافلةٍ من المناقشات والحوارات الملهمة، وهي فرصة لا ينبغي لأي شخص مهتم بأحدث التقنيات والتطورات التي تشكّل هوية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يفوتها، لذا نحث الجميع، روادًا في المجال وطلابَ جامعات، على المشاركة في هذا التجمع الهام في الدوحة، الذي يُبشّر بأن يسهم في نقلةٍ نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

هذا، وتحظى كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بتقديرٍ عالمي لإسهاماتها البحثية البارزة التي تعالج الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية في دولة قطر والعالم، وتستند جميع برامجها إلى تعاونٍ بنّاء مع معاهد البحوث المرموقة التابعة للجامعة، مستفيدة من مهارات العلماء والخبراء، والأكاديميين البارزين من المؤسسات الخارجية والعالمية، وشركاء في المجال، الذين يُسهمون في تعزيز الفرص التعليمية للطلاب ودعمهم في مسيرتهم الوظيفية فيما بعد.

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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكارٌ يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة www.hbku.edu.qa.

نبذة عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار

تأسس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عام 2018، ويُمثل إنجازًا جديدًا في مجال البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، وتمثلت المهمة الأولى للمجلس في وضع استراتيجية وطنية تعمل على تحسين أنشطة البحوث والتطوير والابتكار والمساعدة في تحقيق الأهداف والطموحات الشاملة للدولة، وقد أنجز المجلس هذه المهمة في نهاية عام 2019، بعد أن صاغ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، ويضم المجلس شخصيات وطنية ودولية بارزة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، ويعتمد على ثروة المعرفة والخبرات التي يتمتع بها الأفراد من مختلف التخصصات.