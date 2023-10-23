بالتعاون مع مختبر السياسات في المملكة المتحدة

جلسات الورشة سلطت الضوء على أهمية تضمين المشاعر الإنسانية و"التفكير الإبداعي" في صُنع السياسات

الدوحة: استضافت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع مختبر السياسات في المملكة المتحدة، ورشتي عمل لتسليط الضوء على مبادرة "هضبة: الارتقاء بالابتكار وتصميم السياسات"، وهي مبادرة أطلقتها الكلية للتأكيد على أهمية مراعاة المشاعر الإنسانية والثقافة المحلية كجزء مهم ومؤثر في عملية صُنع السياسات.

وقد ناقشت ورشة العمل الأولى، التي عقدت بعنوان "الهوية المحلية في السياسات: الفنون والمشاعر والثقافة"، كيف أن المشاعر الإنسانية تعتبر جزء لا يتجزأ من تشكيل السياسات، نظرا لقدرتها في التأثير على التواصل والإقناع ومن ثم الامتثال، وقدم كل من سانجان أغاروال، رئيس قسم الابتكار والتصميم في مختبر السياسات، والدكتورة كيت لانغهام، مسؤولة التخطيط المشترك، هذه الجلسة التي تضمنت أيضا عرضًا مرئيًا ومحاضرة للسيدة/ فاطمة جاويد شيخ، فنانة نحت السيراميك المقيمة في قطر.

فيما ركزت ورشة العمل الثانية التي استضافها كلا من أغاروال والدكتورة لانغهام هذه الجلسة ، تحت عنوان "صُنع السياسات على المحك: مواجهة التعقيدات، وتبني سياسات عدم اليقين"، على الكيفية التي يمكن بها لنهج قائم على صُنع سياسات، يعتمد على التعاون والمشاركة، في ابتكار حلول تُركز على المستخدم، وذلك لكي تساعد صانعي السياسات على التصدي للتحديات المتغيرة في البيئات غير المستقرة، كما شهدت الورشة أيضا مشاركة أوسماني بورتو دي أوليفيرا، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات الدولية بجامعة ساو باولو الفيدرالية بالبرازيل، والباحث الزائر المرموق بكلية السياسات العامة، أفكاره حول محاور الورشة.

ومن جانبها، قال الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة: "يُعد القطاع العام حاليًا مكانًا مثاليًا للابتكار، حيث يتطلع صانعو السياسات إلى خدمة الدوائر الانتخابية ذات الاحتياجات المعقدة والمتداخلة في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن كلية السياسات العامة ومختبر السياسات يعملان على تعزيز الأفكار الجديدة في هذا المجال، حيث تُجسد هذه الشراكة التزام الكلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتميزين لتسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في دولة قطر وخارجها".

وقد تأسس مختبر السياسات في عام 2014 كجزء من خطة إصلاح الخدمات المدنية لحكومة المملكة المتحدة، وهو مبادرة لوزارة التعليم في المملكة المتحدة لتحسين عملية صُنع السياسات من خلال التخطيط والابتكار وتعزيز الأساليب التي تستهدف تحسين حياة الناس.

وتُعد "الهضبة: الارتقاء بالابتكار وتصميم السياسات" مبادرة رائدة لكلية السياسات العامة تساهم في تعزيز مجتمع حيوي يتشكل من الممارسين المخضرمين الذين يدمجون الابتكار والتعليم التجريبي مع الأنشطة ذات الصلة، والتي تُعتبر بمثابة مُحفز لتعزيز التواصل بين الخبراء في مجال السياسات العامة لابتكار أدوات وموارد تتلاءم مع خصوصية كل مجتمع.

وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة لتصبح واحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، ومركزا للتدريس والبحث لإيجاد حلول واقعية تجيب على أسئلة السياسات ذات الصلة المحلية والعالمية، وتساهم الكلية في تبني الكوادر البحثية وتثقيف قادة المستقبل للانخراط مع مجتمعاتهم للارتقاء بها نحو مستقبل أفضل، كما تعمل كجسر للابتكارات السياسية التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف العالمية.



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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

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تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa