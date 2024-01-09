الدوحة: استضاف مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور محمد المجالي، الأستاذ بجامعة قطر، لإلقاء محاضرة عامة حول أهمية فلسطين في تاريخ الحضارة الإسلامية.

واستخلص الدكتور المجالي رؤى من القرآن والسنة النبوية لتوضيح العلاقة التاريخية بين فلسطين والإسلام، واستكشاف المسار التاريخي لفلسطين باعتبارها القبلة الأولى والأرض المباركة التي استقر عليها سيّدُنا إبراهيم (أبو الأنبياء)، وسيّدُنا عيسى (عليهما السلام).

وأكدت المحاضرة على أهمية فلسطين في العقيدة الإسلامية والهوية الدينية للمسلمين، حيث أشار الدكتور المجالي إلى دورها المحوري في تشكيل الوعي الإسلامي عبر تاريخها العريق، مع حث المجتمع الإسلامي على التفكير والتدبُر في أهمية فلسطين بالنسبة لعقيدتهم، وذلك في ضوء الحرب الحالية في غزة.

وتعليقًا على محاضرة الدكتورة محمد المجالي، قالت الدكتورة عائشة يوسف المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة: "دأب المركز على دعوة خبراء مرموقين مثل الدكتور المجالي للقاء مجتمعنا الأكاديمي وتبادل الأفكار والرؤى معه، حيث إن ملاحظاته للتذكير بأهمية فلسطين للمسلمين تأتي في وقتها تمامًا وتتواكب مع ما تشهده غزة حاليًا من دمار وحرب دموية، ونحن في كلية الدراسات الإسلامية فخورون لكوننا منصة فريدة تساهم في حوارٍ بنَّاءٍ حول الدين الإسلامي من منظور عالمي".

تجدر الإشارة إلى أن كلية الدراسات الإسلامية تلتزم التزامًا راسخًا بالحوار البنَّاء، وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة فإنها تتجاوز الحدود الجغرافية، لتستقطب الخبرات المحلية والعالمية، كما تعمل على إعداد المواهب والكفاءات البشرية في دولة قطر وخارجها، حيث تنطلق مخرجات الكلية من البحوث في مجالات مصممة بعناية لتعزز برامجها الأكاديمية متعددة التخصصات، وتضخ مساهمات جديدة في عالم المنح الدراسية الإسلامية على مستوى العالم.

#بياناتحكومية

-انتهى -

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa