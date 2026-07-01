المنامة – جامعة الخليج العربي/ استعرض عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور وليد زباري، أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي 2025–2026، وذلك خلال اللقاء الختامي الذي نظمته الكلية بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية من مختلف الأقسام، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التزام الكلية بتنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور زباري التقرير السنوي للكلية، مستعرضًا مؤشرات الأداء التي أظهرت نموًا متوازنًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، حيث تضم الكلية 49 من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، إلى جانب 33 أستاذًا متعاونًا، فيما يبلغ عدد طلبتها 250 طالبًا وطالبة موزعين على أقسامها المختلفة، يتصدرهم طلبة قسم إدارة الأعمال، يليه قسم التربية الخاصة.

وأوضح التقرير أن الكلية تطرح 14 برنامجًا أكاديميًا تضم 167 مقررًا دراسيًا، وشهد العام الأكاديمي الحالي تخريج 42 طالبًا وطالبة، إلى جانب عقد 69 لجنة مناقشة، واعتماد 72 خطة بحثية، بما يعكس استمرار الكلية في دعم جودة الدراسات العليا وتطوير مخرجاتها الأكاديمية.

وفي الجانب البحثي، أنتجت الكلية 69 منشورًا علميًا، شملت 54 ورقة بحثية، و7 فصول في كتب، و4 كتب علمية، بمتوسط بلغ 2.3 منشور لكل عضو هيئة تدريس، إضافة إلى تنفيذ 18 مشروعًا بحثيًا، فيما تصدّر قسما التربية الخاصة وإدارة الأعمال قائمة الأقسام الأكثر نشاطًا في النشر العلمي. كما أبرز التقرير عددًا من الإنجازات البحثية الدولية، من بينها تسجيل طلب براءة اختراع أمريكية في مجال تخصيص عناوين الإنترنت، إلى جانب حصول منتسبي الكلية على جوائز دولية مرموقة، من أبرزها جائزة Berlyne من الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وجائزة Emerging Scholar Award في مجال تربية الموهوبين، إضافة إلى الفوز بالمركز الأول لأفضل مقترح رسالة علمية في مجال التوحد.

وفي إطار تعزيز الشراكات المؤسسية، أشار الدكتور زباري إلى أن الكلية نظمت 280 فعالية علمية، وشارك أعضاؤها في 185 لجنة أكاديمية ومهنية، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجية، شملت التعاون مع جامعة تبوك في المجاميع البحثية وبرامج الباحث الزائر، والشراكة مع بنك السلام لإعادة تأسيس مختبر السلام للتعليم الرقمي، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لإنشاء مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في حرم الجامعة، إلى جانب الشراكة مع منظمة الأوابك في مجالات الطاقة والبيئة.

وفي الوقت ذاته، تواصل الكلية تفعيل أنشطة خمسة كراسٍ علمية وأكاديمية، من بينها كرسي جلالة الملك حمد للتعليم الرقمي وكرسي الشيخ عيسى بن سلمان لإدارة التقنية، كما طرحت خمسة برامج دبلوم مهنية واحترافية، من أبرزها دبلوم STEM ودبلوم الأمن السيبراني، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز التعلم المستمر.

وعلى صعيد الجودة والاعتماد الأكاديمي، شهد العام الأكاديمي تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، من أبرزها إدراج تخصصات الكلية التربوية ضمن تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للفئة (301–400)، وتجديد الاعتماد الأكاديمي لبرامج قسم التربية الخاصة لعام 2026، واستكمال المراجعة الخارجية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه في إدارة الابتكار، إلى جانب بدء مراجعة برامج الموارد الطبيعية والبيئة، إضافة إلى تنظيم ثلاث ورش تدريبية إقليمية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة المياه السعودية.

وفي ختام اللقاء، الذي تم خلاله تكريم الإداريين المساندين للكلية، أكد الأستاذ الدكتور وليد زباري أن الكلية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتحول الرقمي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة البحث العلمي والنشر في المجلات المصنفة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر ملموس، بما يدعم استدامة خدمة المجتمع على المستويين الخليجي والإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات