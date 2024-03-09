بمناسبة يوم المرأة العالمي، عقدت كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين، إحدى شركات الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق.، المؤتمر السنوي السادس تحت عنوان "إلهام الإدماج" وتحت الرعاية المتميزة لسعادة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس ومؤسس شركة الفالح التعليمية القابضة.

جمع المؤتمر العديد من المتحدثين الذين شغلوا مناصب بارزة في مختلف القطاعات، مما سلط الضوء على أهمية دمج المرأة في كل جانب من جوانب الحياة.

أقيم المؤتمر في فندق سانت ريجيس مرسى عربية في اللؤلؤة، وحضره سعادة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، وسعادة الشيخة أنوار بنت نواف آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفالح التعليمية القابضة، وسعادة الشيخة مريم بنت نواف آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفالح التعليمية القابضة، وسعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى قطر، والخريجين، والطلاب، وموظفي كلية أي أف جي بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف شركات القطاعين العام والخاص.

ويجسد المؤتمر السنوي تفاني كلية أي أف جي في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، مما يؤكد تعهدها بتعزيز التقدم الاجتماعي في جميع قطاعات المجتمع، والمساهمة في ازدهار الأمة.

وعلقت سعادة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة، قائلة: "بينما نحتفل بيوم المرأة العالمي، نتذكر أن التقدم الحقيقي يكمن في التزامنا الجماعي بإلهام الإدماج. معا، نحن بحاجة إلى بناء عالم يسمع فيه صوت كل امرأة، ويعترف بموهبة كل امرأة، ويطلق العنان لإمكانات كل امرأة. إن جهودنا المشتركة لا يمكن إلا أن تمكننا من كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية وخلق مستقبل لا يكون فيه الإدماج مجرد هدف بل واقع يعيشه الجميع ".

وتضمن المؤتمر السنوي كلمات ملهمة لمتحدثين رئيسيين وحلقة نقاش بمشاركة الشيخة ميس بنت حمد آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي القطري في قطر، والدكتورة مريم المنصوري، مستشارة رئيس مجلس إدارة برزان القابضة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، والكاتبة والصحفية السيدة بهيجة تيزتشاكار أوزدمير، والدكتورة اولغا ريفينا، رئيس مجلس الاعمال الاوكاراني القطري، والسيدة بالما ليبوتي، رئيس غرفة التجارة الايطالية في قطر ومديرة كيو تورز.

وقد اختتم الحفل بكلمة القتها سعادة الشيخة أنوار بنت نواف آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفالح التعليمية القابضة. كما قدمت سعادة الشيخة مريم بنت نواف آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفالح التعليمية القابضة، الجوائز التكريمية للمتحدثات اللواتي حققن إنجازات ملحوظة وعززن إشراك المرأة من خلال جهودهن الملهمة.

يحظى مؤتمر يوم المرأة العالمي الذي تنظمه كلية أي أف جي بدعم الشريك الرئيسي للفعاليات ناصر بن خالد وأولاده للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في قطر.

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-انتهى-