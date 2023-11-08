مؤسس الشركة يؤكد أن طائرة "إنتجريتي" تتناغم على نحوٍ مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في دول المنطقة.

تبلغ سرعتها القصوى حوالي 216 كيلومتراً في الساعة، وتنضم "إنتجريتي" إلى قائمة أولى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المصنعة في أوروبا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريساليون موبيليتي"، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال تصميم وتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأماناً واستدامةً، عن نيتها المشاركة لأول مرة في نسخة هذا العام من "معرض دبي للطيران"، آملةً بجذب أنظار العالم إلى طائرتها الكهربائية الجديدة "إنتجريتي" التي تعمل بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي.

وتعليقاً على مشاركة "كريساليون موبيليتي" في هذا المعرض، قال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي "تسرنا المشاركة في ’معرض دبي للطيران‘ لما يوفره من منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات الثورية التي يشهدها قطاع أعمالنا، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على ما تمتلكه طائرة إنتجريتي من إمكانيات ومزايا تتوافق على نحوٍ مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في المنطقة." وأضاف: "نفتخر بالمكانة المرموقة التي وصلنا إليها بفضل حلول ’فلاي فري‘ التكنولوجية الحائزة على براءة اختراع، والتي ما كنا لنبلغها لولا الجهود الجبارة التي يبذلها فريق عملنا في سبيل إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع".

وطورت "كريساليون موبيليتي"، المعروفة سابقاً باسم "يومايلز نيكست"، طائرة "إنتجريتي" بهدف نقل الركاب والبضائع بين مختلف المواقع والمدن، بما يساهم في ترك بصمة مؤثرة لها في عالم التنقل الجوي وخدمات الطوارئ الطبية وشحن البضائع ونقل السيّاح.

وتنضم "إنتجريتي" إلى قائمة أولى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المصنعة في أوروبا. يُشار إلى أن هذه الطائرة طُورت باستخدام تقنية "فلاي فري" المبتكرة من قبل شركة "كريساليون موبيليتي"، وهي عبارة عن نظام توازن متطور حائز على براءة اختراع بوسعه التحكم في تحركات الطائرة بجميع الاتجاهات. كما يوفر نظام "فلاي فري" أعلى مستويات الكفاءة والتوازن والموثوقية والرشاقة العالية في الانعطاف، والفضل يعود إلى تزويده ببرنامج متطور صمم لإدارة وتنظيم كيفية عمل المراوح التي تولد القوة الدافعة للطائرة، يسمح هذا البرنامج بإجراء تعديلات دقيقة ومُحكمة على كل مروحة بشكل مستقل.

وعن تطوير هذه التكنولوجيا، قال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي: "بفضل تزويد طائرتنا بتكنولوجيا ’فلاي فري‘، سيحظى الركاب بتجربة طيران متفردة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تحيطهم بأرقى مستويات الأمان والراحة حتى في أسوء الظروف الجوية". وأضاف: "هذه التكنولوجيا اجتازت جميع الاختبارات بنجاح منذ العام 2019 أثناء إقلاعها في رحلات جوية داخل البلاد، وسرعان ما استكملت اختباراتها الناجحة للتنقل ما بين الدول في العام 2022".

تتسع طائرة "إنتجريتي" لخمسة ركاب إلى جانب الكابتن الطيّار، وتتيح إمكانية التنقل بكل سهولة للأشخاص من ذوي الهمم. كما تقطع هذه الطائرة مدى يصل إلى 100 كيلومتر بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 216 كيلومتراً في الساعة. وبوصفها طائرة كهربائية بالكامل، تتماشى "إنتجريتي" مع أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتاز بمستوى ضجيج أقل بكثير مقارنةً بالمروحيات التقليدية، إذ تصل شدة صوتها إلى 45 ديسيبل فقط.

الجدير بالذكر أن شركة "كريساليون موبيليتي" سجلت نمواً كبيراً على مر السنوات الماضية وجمعت تمويلاً قيمته 15 مليون يورو حتى الوقت الراهن، وتعتزم خوض جولة تمويلية أخرى مقررة في الربع الأول من عام 2024، يقودها بنك "بلو بول" للاستثمار.

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نبذةٌ عن " كريساليون موبيليتي"

تحتل "كريساليون موبيليتي" مكانة مرموقة كشركة إسبانية متخصصة في تصميم وتطوير حلول تنقل كهربائية ترتقي بتجربة التنقل وتضفي عليها مستوى عالٍ من الكفاءة والأمان والاستدامة أثناء التحليق جواً أو القيادة براً.

وبفضل الاستفادة من أحدث التقنيات، نلتزم في "كريساليون موبيليتي" بطرح حلول ذكية للتنقل الجوي والبري تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتساعدهم في حماية بيئتهم.

ومنذ أن أبصرت شركتنا النور عام 2019 تحت اسم "يومايلز نيكست"، تعكف "كريساليون موبيليتي" على الوفاء بوعدها الذي قطعته لطرح حلول كهربائية للتنقل براً وجواً، ولوضع تقنياتها المبتكرة في متناول مزودي خدمات التنقل ليس في إسبانيا وحدها، بل في العالم بأسره.

وتطمح شركتنا إلى توفير تجارب تنقل مُلهمة بحلول العام 2030 تتجسد فيها الأحلام على أرض الواقع بتحليق الطائرات الكهربائية في السماء بين مدن المنطقة، وانطلاق السيارات ذاتية القيادة عبر مختلف الطرقات، وتخضع فيها جميع حلول التنقل للتحكم عن بعد.

وتطرح شركة "كريساليون موبيليتي" حلولاً تنافسية متخصصة في كلا المجالين:

أول طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية في إسبانيا، إحدى أوائل الطائرات الأوروبية التي نجحت في اجتياز اختبارات الطيران بكل نجاح.

أول نموذج من نوعه لمركز التحكم عن بعد بالمركبات المخصصة للتنقل البري في إسبانيا، والذي سيتم اختباره قريباً في الواقع الحقيقي.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، تفضل بالتواصل معنا عبر العناوين أدناه:

قسم الاتصالات في شركة "كريساليون موبيليتي"

البريد الإلكتروني: marian.escribano@crisalion.com | livia.castro@crisalion.com

قسم العلاقات العامة، بروجلوبال (الإمارات العربية المتحدة/منطقة الشرق الأوسط)

رؤى أنور ، بروجلوبال

roaa.anwar@proglobal.ae