باعتبارها شريكاً مؤسساً

الإمارات ترحب بقرار "كريبتو دوت كوم" إنشاء مقر إقليمي لها في دبي ودعمها لمؤتمر إنفستوبيا الافتتاحي

"كريبتو دوت كوم" تهدف إلى لعب دور في تعزيز الابتكار المالي العالمي من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة

"كريبتو دوت كوم" تعزز التزامها بعيد المدى تجاه الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في دولة الإمارات

دبي: استضافت "إنفستوبيا" و"كريبتو دوت كوم"، منصة العملات الرقمية الأسرع نمواً في العالم، اليوم المؤتمر الصحفي الافتتاحي لـ "قمة إنفستوبيا" والذي تخلله الإعلان الرسمي لمنصة "كريبتو دوت كوم" كشريك عالمي مؤسس للقمة. ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين الأسبوع الماضي، حيث اجتمعا لمناقشة سبل التعاون في مشاريع من شأنها تسريع وتيرة النمو في الاقتصادات المستقبلية والحلول المالية المبتكرة.

وتمثل إنفستوبيا، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، ملتقى لأصحاب المصلحة من جميع قطاعات التمويل والتكنولوجيا والاستدامة العالمية لبناء منصات جديدة ومبتكرة لدعم التقدم الاقتصادي والشمول والتنوع. وباعتبارها الشريك المؤسس الحصري لمنصة تداول العملات المشفرة العالمية لقمة إنفستوبيا، ستقوم منصة "كريبتو دوت كوم" بدور بارز في تعزيز دور الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها من خلال دعم هذه المنصة العالمية الهامة بالخبرات والقدرات الرائدة في القطاع.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "إن دولة الإمارات ملتزمة بدعم استشراف وصناعة المستقبل وتطوير منظومة قادرة على استقطاب الرواد والمبتكرين والمستثمرين"، مضيفاً: "تمثل العملات المشفرة والأصول الرقمية والبلوكتشين قطاعات جديدة ومثيرة أحدثت بالفعل ثورة في كيفية تخزين الأموال والمعلومات والقيمة ونقلها. وفي هذا الصدد، وتعمل دولة الإمارات على تطوير إطار فعال للحوكمة والتنظيم لضمان تقديم أفضل بيئة داعمة للشركات العاملة في هذا المجال ولجعل دولة الإمارات منصة مثالية للأفكار الابتكارية ذات التأثير العالمي".

ومن جهته، قال إريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "كريبتو دوت كوم": "على ضوء التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، بالتوازي مع ظهور مراكز نمو جديدة وأسواق مالية مهمة، نشهد طلباً متزايداً على آليات الاستثمار المبتكرة عبر الحدود وكذلك الحلول المستدامة طويلة الأجل. في هذا الإطار، تسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة الكمية في زيادة الحاجة إلى الأصول الرقمية والعملات المشفرة، إلى جانب دعم التوجه نحو المزيد من الشمول المالي. ستمكننا شراكتنا مع إنفستوبيا من إحراز تقدم مهم في تحقيق هذه الأهداف على نطاق عالمي".

وخلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للحدث، أعلنت منصة "كريبتو دوت كوم" أيضاً عن التزامها طويل الأجل تجاه المنطقة من خلال إنشاء مكتب إقليمي لها في دبي تماشياً مع سعي المنصة لتأسيس حضور كبير في السوق وإطلاق حملة توظيف كبيرة في الأشهر المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

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