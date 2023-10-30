دبي: تستضيف دبي قادة الفكر والمبدعين وخبراء الصناعة في المؤتمر والمعرض السنوي SHRM الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، لمناقشة الأفكار التي ستشكل مستقبل العمل. تحت شعار "معاً نحو الغد"، سيؤكد المؤتمر على الإمكانات البشرية اللامحدودة والحاجة إلى شراكات طويلة الأمد في عالم العمل المتطور باستمرار.

من المتوقع أن يكون المؤتمر السنوي SHRM لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 مليئًا بالنقاشات المثيرة والاستراتيجيات المبتكرة والفرص الجديدة، والتي تهدف جميعها الى مساعدة المنظمات على التكيف مع عالم العمل المتغير باستمرار، وسيقدم لمدة يومين تجارب تعليمية غامرة تتضمن جلسات ودراسات وأوراق بحثية ومقالات وغير ذلك الكثير.

ستقوم أتشال كانا، الرئيس التنفيذي لـ SHRM في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإلقاء كلمة الترحيب تتبعها كلمة افتتاحية ملهمة يلقيها جوني سي تايلور الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SHRM. سوف يتعمق السيد تايلور في الجوانب المهمة لإعداد القوى العاملة لمشهد العمل المستقبلي المتطور باستمرار، كما سيستعرض يستعرض الاستراتيجيات والرؤى التي ستقدم للمنظمات الابتكار والمهارات المطلوبة والقدرة على التكيف للبقاء ضمن المنافسة وللازدهار في عالم الأعمال. بالإضافة إلى أن أفكاره ستقدم فهم شامل لكيفية تنمية المواهب للمستقبل.

سيتحدث في الجلسة الأولى السيد عبد الله الزهراني، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ثروة، عن المواهب وكيف يمكن لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء الاستفادة من شبكات التوظيف التي تجذب المزيد من الموظفين المؤهلين وتضيف نوع من التنوع لمكان العمل.

سيناقش الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، موضوع "القيادة المستدامة والمبتكرة"، وسيستعرض أهمية إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

إن البيئة المثالية في مكان العمل هي تلك التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتشجيع، مما يعزز بيئة إيجابية وشاملة تعزز النمو الشخصي والتنظيمي. وستشارك شرطة دبي لمحات من تركيبتهم الناجحة في وضع الخطط المتعلقة بالمواهب والارتقاء ببيانات الموارد البشرية لتطوير بيئة العمل التي تدعم التواصل الواضح وتزرع حس المسؤولية والايمان بين جميع أعضاء الفريق. ويحاضر في هذه الجلسة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور بطي المرر مدير الموارد البشرية، وهند أحمد ناصر محللة البيانات من شرطة دبي.

يتضمن المؤتمر حلقة نقاش مهمة حول "الأداء ومكافآت الغد" تقدمها سوزان أرمسترونج، الشريك الإداري في Global Training Transformation. وسينضم إليها راهول بهارتي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الموارد البشرية لشركة Zee Entertainment ، والسيد عمر العماري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة Medgulf المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى راديكا بنشي، المؤسس المشارك والمدير الإداري لـ The Talent Enterprise وستتضمن الجلسة دور تنمية المواهب في وضع أفضل الممارسات المتعلقة بالمكافآت وإدارة رفاهية وصحة الموظفين.

"من الرمال إلى الواحة: جولة في مشهد الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي " جلسة خاصة يقدمها عبد الرحمن محمد الشيل، مدير عام الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة (IPA) - المملكة العربية السعودية. وستقدم الجلسة رحلة خلال التحولات في المنطقة، ورسم أوجه التشابه بين القيم المحلية والإدارة المعاصرة والتحول من النفط إلى الابتكار، وتطبيق ممارسات الموارد البشرية العالمية بما بتناسب مع النسيج الثقافي المتميز في الخليج.

سيطرح مارك إيفرون، رئيس مجموعة استراتيجية المواهب، "الأسئلة الستة الأكثر أهمية لنجاح إدارة المواهب". ستوجه هذه الجلسة المثيرة المؤسسات إلى كيفية جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإشراكها أكثر في العمل.

سيقدم المتحدث الشهير رون كوفمان، والمعروف باسم المعلم الأول في مجال تجربة العملاء على مستوى العالم، جلسة مفعمة بالطاقة حول "كيفية إضافة قيمة للعمل باستخدام الإمكانات البشرية" وسيسلط كوفمان الضوء على أهمية التركيز على الخدمة الحقيقية والسلوك الاستباقي في تقديم تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

جلسة بعنوان "النساء في الأدوار القيادية: وعي يلتقي بالطموح" سيقدمها بافان بهاتيا، مؤسس GenWE.today والمؤسس المشارك CareerGPS.me، وميرا زخريا، مدير أول الموارد البشرية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والدكتورة لينا أبو بكر المديرة التنفيذية لهيئة المرأة العربية، وياسمين دسوقي مدير أول إدارة المواهب وتطوير القيادة DE&I . ستساعد هذه الجلسة في استكشاف ما يلزم لتهيئة ظروف مكان العمل المثالية للقيادات النسائية للتفوق وتحقيق إمكاناتهن الحقيقية.

"كسر السقف الزجاجي: النساء يقودن الطريق" سيشارك فيها ليان كاريت، الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة Boeing Defense، وديفيد فيرهيرست، مؤسس OrgShakers. ستتناول هذه الجلسة الفروقات بين الجنسين في الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا وتناقش طرق خلق فرص متكافئة للنساء في التكنولوجيا في أماكن العمل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مجموعة من المواضيع الأخرى، منها نقاشات حول استراتيجيات ضمان النجاح في اكتساب المواهب في أسواق العمل دائمة التطور، ورؤى حول التدريب لتحقيق هذا النجاح بهدف الحصول على رؤيا أفضل للمستقبل وسط عالم الأعمال. كما أنه يتعمق في الازدهار الملحوظ للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يوسع الآفاق في مجال الموارد البشرية.

نقطة محورية أخرى هي إعادة ابتكار أماكن العمل بشكل رقمي وذلك بقيادة الجيل الجديد البارع في التكنولوجيا، حيث سيكتشف المشاركون التحديات المتعلقة بالارتقاء بالتكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي وأخذ دور القيادة خلال المرحلة الانتقالية. وأخيرًا يستعرض جدول الأعمال الممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية في العالم والبقاء في الصدارة في هذا المجال سريع التطور.

ستكون جوائز SHRM STAR بمثابة مسك الختام لمؤتمر SHRM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 مبرزة أهم الأحداث في جدول أعمال المؤتمر. ستسلط الجوائز الضوء على أولئك الذين أعادوا تعريف التميز في الموارد البشرية من خلال ابتكاراتهم والقدرة على التكيف. يعمل هذا النوع من المكافآت على تعزيز معنويات الموظفين والاحتفاء بأفضل الممارسات في المجال، مما يعزز الدور المحوري للموارد البشرية في الصناعة.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة shrmena2023.

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نبذة عن SHRM

تعمل SHRM على إنشاء أماكن وبيئات عمل أفضل حيث يزدهر أصحابها والموظفين معًا حيث يقع العمل والعمال في صلب اهتمام SHRM فهي تعد أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم مع ما يقرب من 325000 عضو في 165 دولة. وتؤثر SHRM على حياة أكثر من 235 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم. لمعرفة المزيد تفضلوا بزيارة SHRM.org

تقدم SHRM الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدعم لأعضائها وشركائها في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال برامج الشهادات والتطوير المهني والمؤتمرات والدورات الداخلية لعملاء القطاعين العام والخاص، وتعد SHRM من أهم الخبراء والدعاة ورائدي الفكر في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة في يومنا هذا.