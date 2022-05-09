بالتعاون مع ريد بُل وIgnite Egypt ومجموعة شركات أليانز للتأمين - مصر لدعم علاج إصابات النخاع الشوكي

القاهرة: استضافت "كايرو فستيفال سيتي" التابعة لـ"مجموعة الفطيم العقارية"، فعاليات الماراثون الدولي "وينغز فور لايف" بالتعاون مع ريد بُل وIgnite Egypt ومجموعة شركات أليانز للتأمين لأول مرة في مصر، وذلك بهدف دعم المجهودات في إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي، والتي تعد من أكثر الإصابات تكلفةً وتحديًا في معالجتها.

أُطلق ماراثون "وينغز فور لايف" العالمي في عام 2014 تحت راية مؤسسة "وينغز فور لايف" غير الربحية بدعم من "ريد بُل". وتقرر أن يقام في أول أسبوع من شهر مايو في كل عام بمختلف أنحاء العالم ليشارك فيه العديد من الرياضيين والعدائين الدوليين. ويأتي ذلك بغرض زيادة التوعية وجمع التبرعات لدعم مراكز الأبحاث القائمة على إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

تحرص "كايرو فستيفال سيتي" التابعة لـ"مجموعة الفطيم العقارية" على استضافة الفعاليات الرياضية والماراثونات بهدف التوعية بعلاج الأمراض ولتقديم الدعم للمجهودات المبذولة في إيجاد علاج العديد من الأمراض مثل: ماراثون "Run for a Heart" الذي كان يهدف للتوعية بأمراض القلب للأطفال، و"Run for a Cure" بهدف دعم العلاج المجاني لمريضات سرطان الثدي.

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عن كايرو فستيفال سيتي:

تعد كايرو فستيفال سيتي التابعة لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.