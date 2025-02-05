تستعدُّ الرياض لاستضافة النسخة الأولى من "كاش إكسبو 2025"، المعرض الأول من نوعه في المملكة، والمتخصص في الحلول التمويلية المصرفية وغير المصرفية، وذلك تحت رعاية سعادة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض.

وينطلق المعرض خلال الفترة 10-12 فبراير 2025 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بتنظيمٍ من صُنَّاع النخبة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركةٍ واسعةٍ من جهات رائدة في القطاع التمويلي، إضافة إلى نخبةٍ من روَّاد الأعمال والمتخصّصين في المجال.

ويهدف المعرض إلى توفير منصةٍ متكاملةٍ تجمع الخبراء والمختصين والمهتمين في القطاع المالي والتمويلي؛ حيث سيتم الكشف عن أحدث المبادرات والمنتجات التمويلية والاستثمارية.

كما يسعى المعرض إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع، وتمكين الأفراد من اتخاذ قراراتٍ ماليةٍ مستنيرة، إضافة إلى مكافحة الاحتيال المالي، والتصدّي للجهات غير النظامية التي تعمل خارج الأطر التشريعية في المملكة.

ويقدّم "كاش إكسبو 2025" مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، تقدمها شركة "سمة"، التي تسهم في تعزيز الوعي المالي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

من بين هذه الورش، "تعزيز الثقافة المالية وأهمية التقارير الائتمانية الصادرة عن سمة - للأفراد"، التي تساعد الأفراد على فهم أوضاعهم المالية والتخطيط لمستقبلهم بوعي، و"دور التقارير الائتمانية في تعزيز فرص التمويل - للشركات"، التي تسلط الضوء على دور التقارير الائتمانية في دعم الشركات للحصول على التمويل وتحسين قراراتها المالية.

ومن المتوقع أن يستقطب "كاش إكسبو 2025" أكثر من 20 ألف زائر في دورته الأولى؛ حيث ستُتاح لهم فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات التمويلية، والتفاعل المباشر مع الخبراء والمختصّين بالقطاع المالي والاستثماري.

يُشار إلى أن التسجيل في المعرض متاحٌ مجانيًّا لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع المالي، دون أي رسوم، ويمكن للراغبين في الحضور زيارة الموقع الإلكتروني www.cashexb.com للتسجيل والاطلاع على مختلف فعاليات المعرض وبرامجه.

-انتهى-

#بياناتشركات