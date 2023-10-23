دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد كارتيل، العلامة الأيقونية المرتبطة بالتصميم الابتكاري ونمط الحياة، للمشاركة في أسبوع دبي للتصميم القادم من 7 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2023. سيمثل هذا الحدث نقطة مهمة في رحلة كارتيل، حيث سيتم عرض التزام العلامة التجارية الثابت بدفع حدود التصميم والاستدامة. ولكن التشويق لا ينتهي هنا، حيث تفخر كارتيل بالإعلان عن الافتتاح الكبير في دبي مول زعبيل المرموق في 8 نوفمبر، متناغم تمامًا مع روح أسبوع دبي للتصميم.

"ماي كارتيل"My Kartell

نمط حياة مُكرّس للسعي نحو الجديد والابتكار

على مر السنين، عملت "كارتيل" Kartell كورشة إبداعية حيث كان يُكلَّف المصممون بتصوّر منتجات صناعية. واليوم، يعمل هؤلاء المصممون أيضًا إلى توسيع مجموعة منتجات Kartell وإنتاج قطع مصنوعة من مواد متنوعة للاستخدامات الداخلية والخارجية المتنوعة. بدءًا من الأثاث المبتكر مثل اللمبات والمرايا والصواني والكراسي، وصولاً إلى ترتيبات المساحات السكنية الشاملة التي تشمل السجاد واللمبات والأرائك والكراسي، تضم Kartell مجموعة واسعة من العروض. إبداع مصممينا هو ما يحوّل الفكرة إلى منتج ملموس أو مجموعة من المنتجات التي تخدم جميع أنواع أثاث الصالون. هذا الجهد يمثل تطورنا كعلامة تجارية صناعية، ويعزز نمط حياة منتجاتنا وثقافة العلامة التجارية الخاصة بنا. My Kartell ترمز إلى الانتماء القوي الذي يشعر به الجميع داخل مجموعتنا، وكذلك عملاؤنا، وكل من يؤمن بمنتجاتنا وفلسفتنا التصميمية. وتشير دراسات السوق إلى زيادة الطلب على المنتجات الفاخرة، وهذا يتزامن مع موقعنا القوي في هذا القطاع. كما نسعى للحفاظ على تسعير تنافسي ونتميز أيضًا من خلال جوهر التصميم في منتجاتنا وأسلوب عرضنا.

"كل شيء يبدأ مع متاجرنا"، يؤكد كلاوديو لوتي، رئيس Kartell. "اليوم، تلعب متاجرنا دورًا حيويًا في استراتيجيتنا العامة للمبيعات. هذه المتاجر ليست مجرد منصة للعملاء لشراء المنتجات، بل تقدم أيضًا تجربة تسوق فريدة. يمكن للعملاء استكشاف مزيج متنوع من منتجات Kartell الجديدة والكلاسيكية، والحصول على مساعدة شخصية أثناء عمليات الشراء، وطلب إرشاد حول كيفية دمج المنتج بسلاسة مع ديكورهم الحالي، حتى إذا تضمن ذلك أنماطًا مختلفة".

بيع التجزئة لشركة كارتيل

تتضمن استراتيجية بيع التجزئة لشركة كارتيل فتح متاجر أوسع على طول شوارع تسوق البارزة في بعض أجمل المدن في العالم. ستتميز هذه المتاجر الجديدة بتصميم فسيح، بعيدًا عن التصميم المتعدد الطوابق الذي كان مفضلًا في المتاجر السابقة. الهدف هو تقديم مجموعات أكبر وأكثر توجهًا نحو نمط الحياة التي تلبي تفضيلات العملاء وتسمح بالتخصيص لمواءمتها مع احتياجاتهم الفردية وجماليات منازلهم. ستلعب هذه المتاجر دورًا حاسمًا في تأسيس وتعزيز الهوية التجارية لشركة كارتيل. لذلك، تُولي كارتيل اهتمامًا دقيقًا للتصاميم الداخلية والحفاظ على تصميم متجانس يتناغم مع الرسالة الواضحة للعلامة التجارية التي تنقلها كتالوجنا.

علاوة على ذلك، تدرك شركة كارتيل أنه ليس كافيًا مجرد تقديم منتجاتها في المتاجر. نحن نستثمر أيضًا المزيد في تدريب الموظفين، وتعزيز ولاء العملاء، وتطوير خطط تسويق مخصصة لكل متجر، وتعزيز خدماتنا لضمان تجربة تسوق شاملة واستثنائية.

نجاحات Kartell في السوق المحلي والعالمي

تتمحور استراتيجية العلامة التجارية Kartell حول توسيع تواجدنا في الأسواق المحلية والعالمية، مستفيدة من الفرص الواسعة المتاحة في العصر الحالي. تعدّ أوروبا واحدة من أسواقنا الرئيسية، حيث نُخصص اهتمامًا خاصًا للأسواق الفرنسية والألمانية بالإضافة إلى بقية دول أوروبا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ الأهمية المتزايدة من الولايات المتحدة في استراتيجيتنا العالمية، مما دفعنا إلى افتتاح متاجر رئيسية في مدن ميامي ونيويورك. نشهد نموًا ملحوظًا أيضًا في الأسواق الشرقية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ونسعى إلى تعزيز وجودنا من خلال شراكات استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

العقود

نحن شريككم الموثوق في مجال العقود وتنفيذ المشاريع الكبيرة. مع كارتل، نجسد الفخامة والتميز في التعامل مع مشاريع ضخمة وشاملة. نعمل عن كثب مع فرق من المهندسين المعماريين والمصممين المبدعين، بالإضافة إلى شركات البناء المحترفة وخبراء التشطيب.

هدفنا هو تقديم حلاً متميزًا لتأثيث مُخصص يناسب مجموعة متنوعة من المشاريع. إلى جانب مجموعتنا الرائعة من المنتجات القياسية، نقدم أيضًا قطعًا مصممة حسب الطلب بمهارة عالية. ذلك يضمن أن نلبي الاحتياجات الفريدة ومواصفات العقود المطلوبة بكفاءة واحترافية. باختصار، نحن هنا لتحقيق أهدافك في مشاريعك الكبيرة وضمان أن تكون تجربتك معنا مثلى.

ماي كارتيل في المنزل MyKartell@home

لتلبية احتياجات الزبائن الباحثين عن نصائح تصميم الديكور الداخلي، قامت كارتيل بإطلاق خدمة مبتكرة تحمل اسم "ماي كارتيل في المنزل" MyKartell@home. تشمل هذه الخدمة فريقًا من الخبراء المعماريين المتخصصين والمتوفرين في متاجر كارتيل لمساعدة الزبائن في تصميم وتنفيذ حلول تلبي احتياجاتهم الخاصة. لطلب هذه الخدمة، يمكن للزبائن إحضار خطة تخطيط الغرفة، وصور للبيئة الحالية، وقائمة بأي قطع أثاث يرغبون في دمجها مع منتجات كارتيل الجديدة إلى أقرب متجر كارتيل.

عبر الإنترنت

أصبحت المبيعات عبر الإنترنت جزءًا هامًا من استراتيجية بيع كارتيل، سواء من خلال القنوات المباشرة أو بالشراكة مع بوابات متخصصة عبر الإنترنت. تعتبر هذه المنصات عبر الإنترنت تكميلًا أساسيًا لمبيعات المتاجر، حيث توفر فرصًا للترويج لعلامة كارتيل وتوسيع السوق من خلال التواصل مع الزبائن. ومع الاعتراف بأهمية الخدمة العملاء والتواصل المباشر في العالم الرقمي المتنامي، حازت كارتيل على جائزة ألتاجاما لأفضل تصميم رقمي للسنة الثانية على التوالي.

كارتيل تحب الكوكب

تماشيًا مع التفاني الذي تظهره كارتيل للحفاظ على الاستدامة الاجتماعية والبيئية، قامت كارتيل بتوسيع منهجيتها للعام 2018 بتضمين مبادئ وإجراءات فاعلة إضافية. تسعى كارتيل إلى استخدام مواد معاد تدويرها أو مستدامة لمنتجاتها الجديدة، بما في ذلك الأخشاب المعتمدة، والزجاج، والسيراميك، والمعادن. تهدف العلامة التجارية إلى الانتقال بعمليات الإنتاج بأكملها إلى ممارسات مستدامة في أقرب وقت ممكن، وقد أحرزت تقدمًا بالفعل من خلال دمج مواد معاد تدويرها في العديد من منتجاتها. بالإضافة إلى المواد الصديقة للبيئة، تؤكد كارتيل أيضًا على الاستدامة في مجالات مثل إدارة الأمور المالية والموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية، مما يظهر التفاني الشامل نحو مستقبل أكثر استدامة.

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