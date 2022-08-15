خمس بطولات رياضات إلكترونية بين الأندية تبدأ بلعبة Tekken 7 القتالية

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والتي ستشارك فيها جميع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة، ويأتي الكأس من إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية السعودية الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وستقام مجريات البطولة في منطقة ڤوڤ للبطولات المجتمعية ضمن موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم - في بوليفارد رياض سيتي، ويضم الكأس خمس بطولات رياضات إلكترونية وهي: Tekken 7 و Guilty Gear و Street Fighter V و Dota 2، وبطولة Gran Turismo Sport والتي ستقام في منطقة أرامكو لمحاكات السباقات.

كما قد انطلقت اليوم البطولة الأولى والمقامة للعبة Tekken 7 وسيتنافس فيها 41 نادي وهم:

الهلال، الاتحاد، الشباب، النصر، الأهلي، الشعلة، النهضة، الفتح، سدير، ضمك، القارة، البدائع، قلوة، أحد، العدالة، أبها، الخليج، العروبة، الرياض، نجران، الذهب، الروضة، حبونا، الفرع، مضر، العمران، الترجي، التعاون، الأخدود، الجندل، الخلود، الشرق، التهامي، حراء، طبرجل، النور، القلعة، الجزيرة، الصفا، الدرعية، التقدم.

وعلّق الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأستاذ تركي بن مشاري الفوزان: "كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية سيكون بمثابة المنصة التي ستمكننا من ايجاد مواهب الرياضات الإلكترونية الذين نسعى في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية دومًا للبحث عنهم وتطويرهم وتمكينهم، كما أننا نسعد بشراكة الأندية الحكومية مع أندية الرياضات الإلكترونية الخاصة وهذا ينبئ بمستقبل باهر للرياضات الإلكترونية في المملكة."

ويستمر كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 14 وحتى 27 من شهر أغسطس الحالي وبإمكانكم متابعة المباريات بشكل مباشر على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.