اختتمت غرفة عجمان مشاركتها في النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، بورشة "قوة العلامة التجارية"، للتوعية بأهمية العلامة التجارية وتأثيرها في نجاح واستدامة المشاريع وتمكين المشاركين بأسس تصميم الهوية البصرية الناجحة.

حضر الورشة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، ونجلا الظفري رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات في غرفة عجمان، وقدم الورشة أحمد فتحي ـ إدارة تقنية المعلومات، بحضور مجموعة من منتسبي برنامج صيفنا سعادة وذلك في مركز ثرا لريادة الاعمال.

تناولت الورشة تعريف العلامة التجارية ودورها التسويقي في استدامة الشركات وتنمية المبيعات، وشرحت الورشة مكونات العلامة التجارية ومنها "الاسم، الشعار، التصميم، الألوان، وغيرها"، وخطوات بناء العلامة التجارية الفعّالة التي تعكس هوية المشروع ورسالته.

كما استعرضت الورشة أحدث الاستراتيجيات والتوجهات في مجال العلامات التجارية وأبرز العلامات والامثلة الناجحة والمبتكرة وتأثير العلامة التجارية على ثقة العملاء وولائهم، وتعرف المشاركون على أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي والبرامج الابتكارية في انشاء وتطوير العلامات التجارية.

هذا وتؤكد غرفة عجمان على سعيها في تنفيذ خطة تدريبية سنوية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الخبرات بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وأصحاب الاعمال.

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