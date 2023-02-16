أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الدورة البرامجية الجديدة لقناة الإمارات خلال شهر فبراير الحالي، والتي تضم مجموعة مختارة من البرامج المتميزة والمتنوعة بمواضيعها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والترفيهية، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في التركيز على المحتوى الهادف والترفيهي الذي يُلبي تطلعات وتفضيلات المشاهدين.

وتضم باقة برامج قناة الإمارات لشهر فبراير 6 برامج تجمع ما بين الترفيه والفائدة، وهي "صباح الإمارات" و"نوافذ على الحياة" في موسمه الثالث، وبرنامج "مسارات" الذي يتناول الشأن الاقتصادي، وبرنامج "عمر جديد" المميز بطابعه الإنساني، كما تضم برنامج "محلاها الإمارات" والذي يسلط الضوء على أبرز فعاليات ووجهات دولة الإمارات، بالإضافة إلى برنامج "موترك شو" الموجه لعشاق عالم السيارات.

مجلة صباحية متنوعة

تواصل القناة عرض برنامج "صباح الإمارات" على الهواء مباشرةً من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات (9 صباحاً بتوقيت السعودية) حتى 12 ظهراً بتوقيت الإمارات (11 صباحاً بتوقيت السعودية). وتضم المجلة الصباحية من تقديم رحاب عبدالله وسعود الكعبي وأسمهان النقبي وعبدالله بن حيدر العديد من الفقرات التي تتناول شؤون الأسرة واهتماماتها الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية وغيرها من الجوانب الصحية والثقافية والمحلية.

برامج متخصصة

فيما يتابع برنامج "مسارات" الذي يُعرض يوم السبت بتمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت الإمارات (07:30 مساءً بتوقيت السعودية) آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمستجدات المالية والتنموية في دولة الإمارات، ليقدم صورة عامة وموجزة عن عالم الاقتصاد والمال والأعمال على المستويين المحلي والعالمي، بما يعزز الوعي والثقافة العامة عند شرائح المجتمع كافة، وخاصةً المهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو من تقديم المذيعين حامد رعاب و مكتوم محمد.

وخصصت قناة الإمارات برنامج "موترك شو" لعشاق عالم السيارات، إذ يتيح لهم التعرف على أحدث السيارات وتقنياتها المتطورة، ويطلعهم على أفضل طرق وتقنيات الصيانة بتكاليف مقبولة. ويتضمن البرنامج الذي يُقدّمه كريم ديب والذي يُعرض يوم الخميس في الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات (09 مساءً بتوقيت السعودية) فقرة مختصة بتوعية السائقين حول القواعد المرورية والأخطاء الشائعة التي قد تسبب لهم عدداً من المخالفات وتهدد أمنهم وسلامتهم.

وتواصل قناة الإمارات عرض برنامج "نوافذ على الحياة" بموسمه الثالث، حيث يستقبل موسى الزبيدي في كل حلقة ضيفاً من رجال الدين أو الفكر أو القانون أو علماء المجتمع، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية أو الدينية التي تهمّ الشباب والعائلة وترتقي بمستويات حياتهم نحو الأفضل. ويتيح البرنامج للجمهور إمكانية المشاركة في اختيار محاور الحلقات من خلال التصويت، بما يعزز تفاعلهم البّناء ويكشف عن توجهاتهم الفكرية حول مجمل القضايا. ويُعرض البرنامج كل يوم جمعة في الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات (4 مساءً بتوقيت السعودية).

فيما يعرض برنامج "عمر جديد" بموسمه الخامس قصصاً إنسانية من واقع الحياة، أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة، حيث تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء. ويُعرض هذا البرنامج يوم الخميس في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات (8:30 بتوقيت السعودية).

وللراغبين بالتعرف على ثقافة وتراث إمارة أبوظبي، تعرض قناة الإمارات كل أربعاء في الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات (9 مساءً بتوقيت السعودية)، برنامج "محلاها الإمارات"، والذي يسلط الضوء على أسلوب الحياة في إمارة أبوظبي من خلال رحلة تقوم بها مقدمة البرنامج مريم مبارك إلى عدد من الأماكن السياحية والتراثية، برفقة ضيوفها النجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهدي قناة الإمارات يمكنهم متابعة باقة البرامج الجديدة لشهر فبراير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة أو تطبيق ADtv، منصة الفيديو حسب الطلب من أبوظبي للإعلام، كما يمكنهم مشاهدة الحلقات السابقة مع خدمة "Catch up".

#بياناتشركات

- انتهى -