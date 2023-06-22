يجسّد هذا الحدث أول أوجه التعاون بين شركة "كاون إنترناشونال" وسوبر بريدج كاونسل" بناءً على الشراكة القائمة بين الطرفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم كلّ من شركة "كاون إنترناشونال"، وهي شركة تابعة لمركز دبي التجاري العالمي، و"سوبر بريدج كاونسل" عن النسخة الافتتاحية لقمة "سوبر بريدج" في دبي التي ستنعقد في متحف المستقبل بدبي في 16 و17 أكتوبر 2023.

والقمّة عبارة عن منصة جديدة ومثيرة ستجمع أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة من 20 دولة، يمثلون الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. وستنعقد بالتزامن مع انطلاق معرض "جيتكس جلوبال" بنسخته الـ43، وهو الحدث التكنولوجيّ الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم الذي تستضيفه مدينة دبي وينظمه مركز دبي التجاري العالميّ، ويستقطب المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين من 170 دولة.

وسيتضمّن جدول أعمال المؤتمر مناقشات هادفة وتقديم رؤى مصدرها 75 متحدّث خبير وشركة راعية رئيسة، ما يؤدي إلى بناء شراكات استراتيجية وتوفير تعاون قويّ بين المستثمرين وقادة الأعمال والأعمال العائلية والمؤسسات الكبرى القادرة على إحداث تأثير في الأسواق الناشئة الكبرى.

وستتناول قمة "سوبر بريدج" في دبي أربعة محاور أساسية تتمثل بكيفية ترابط العالم وتواصله، وكيفية حفاظ العالم على الموارد والبيئة، وأسلوب حياة البشر وكيفية استثمارهم من أجل ضمان مستقبل أفضل، ضمن موضوع شامل بعنوان "سد فجوة الاقتصاد العالميّ الجديد".

وتأتي هذه القمّة في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في أجندتها الاقتصادية الجريئة، كما يتضح من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة إلى 32 تريليون درهم إماراتي في العقد المقبل، من خلال تنفيذ 100 مشروع تحويلي.

وقال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، في هذا السياق: "بينما تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في أجندتها الاقتصادية الحكيمة من خلال أوجه التعاون المتقدمة والشراكات الاستراتيجية الدائمة، ستخلق قمة ’سوبر بريدج‘ في دبي فرصاً جديدة للابتكار والمشاركة في الاقتصادات العالمية الناشئة".

من جهته، قال شاين تجاراتي، المؤسس المشارك في "سوبر بريدج كاونسل" ورئيس مجلس إدارة شركة "في إس بارتنرز": "تسعى قمة ’سوبر بريدج‘ جاهدة لجمع أواصر الشرق والغرب وبقية العالم. وهي عبارة عن منصة متعددة التخصصات تعمل على تحفيز وتواصل وتوحيد قادة الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ذوي التفكير المستقبلي عبر القطاعات والثقافة".

وسيحظى المشاركون في القمة من أكثر من 20 دولة ناشئة بفرصة استكشاف فرص عمل واستثمار لا حدود لها عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الناشئة عن الأساسيات المتغيرة للاقتصاد العالميّ. وفي هذا الصدد، قالت فانيسا شو، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستثمار في شركة "في إس بارتنرز" والمؤسِسة المشاركة في "سوبر بريدج كاونسل": "في عصر التحوّل الشامل هذا، يتطلب نجاح الاستثمار أولاً وقبل كل شيء تقصّي الحقائق بشكل موضوعيّ من دون أيّ تحيّز".

وأضافت: "’سوبر بريدج‘ هي عبارة عن منصة تنضم إلى صنّاع القرار في الخطوط الأمامية في المؤسسات الاستثمارية البارزة في جميع أنحاء العالم وروّاد الأعمال وقادة القطاعات ذوي التوجه العملي مع التركيز بشكل خاص على اقتصادات الدول الـ7 الناشئة لاكتشاف الحقائق والفرص التي لا تحظى بالتقدير الكافي والممثلة تمثيلاً ناقصاً. وهي توفّر فرصة الوصول إلى رأس المال العالمي الذي يبحث عن فرص استثمارية توافي التطورات المستقبلية".

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غاريث رايت

مدير قسم العلاقات العامة بمركز دبي التجاري العالميّ

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