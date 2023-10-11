

النسخة الحادية عشرة من قمة "وايز" تستكشف التحديات والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمجال التعليم

الدوحة، قطر: تناقش قمة "وايز"، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، الصعود المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ما يطرح ضرورة استكشاف قدرات هذه التقنيات في إعادة تشكيل معالم المشهد التعليمي .

إثراءً لهذا النقاش، تضم القمة كوكبة من قادة الفكر في مجالات التعليم والصناعة وصانعي السياسات ومبتكري التكنولوجيا ومتخصصين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب معلّمين وطلاب، للمشاركة في مناقشات تفاعلية حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة لتطوير التعليم، واستشراف معالم مستقبل يستفيد من الذكاء الاصطناعي في تقديم تجارب تعليمية مختلفة، وذلك خلال جلسات وندوات النسخة الحادية عشرة من القمة، التي تنعقد يومي 28 و29 نوفمبر 2023، تحت عنوان: "آفاق الإبداع: تعزيز الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي".

يضم برنامج المؤتمر مجموعة من الفعاليات الموازية، من بينها حلقات البودكاست المباشرة، وتجارب غامرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة متنوعة من المناقشات والمحاضرات التفاعلية التي تتناول موضوعات وقضايا ارتباط مباشر بمستقبل التعليم، من قبيل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تسد الفجوات التعليمية وتتيح بيئات تعليمية شاملة مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين، بالإضافة إلى فهم دور الذكاء الاصطناعي في الانتقال من أساليب التعليم التقليدي إلى التدريس المعزز بالذكاء الاصطناعي.

كما تهدف القمة إلى رفع مستوى الوعي بشأن كيفية بناء الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وضمان تجسيد أدوات الذكاء الاصطناعي لجوهر الثقافة والقيم الأخلاقية والمجتمعية، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها، بالإضافة إلى ضمان تزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده عالم اليوم، والاطلاع المستمر على الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

وتعليقًا على موضوع القمة، قال ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لـقمة "وايز": "في الوقت الذي يحتل فيه الذكاء الاصطناعي موقع الصدارة في النقاش العالمي، بات يتحتم علينا جميعًا التفكير في الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية في التعليم مستقبلًا، لا سيما ونحن نعيش في عصر باتت فيه التكنولوجيا ترسم معالمه وتعيد تشكيل مختلف جوانب حياتنا. نقدم في قمة "وايز" لعام 2023 منبرًا للمعلّمين والمبتكرين للإسهام في وضع تصور حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعلّم وتمكين الأفراد".

وستبرز نسخة هذا العام من قمة "وايز" تجليات قيادة الفكر والابتكار والرؤى المتبصرة في صياغة خارطة طريق لمستقبل يتفاعل فيه الذكاء الاصطناعي والتعليم لخلق تجارب تعليمية ذات أثر تحويلي.

للتسجيل، يرجى زيارة الموقع: http://www.wise-qatar.org/wise-11 https://www.wise-qatar.org/ar/wise-11/

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نبذة عن "وايز"

تأسس "وايز" عام 2009 بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتحت قيادة رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. ويُعدّ وايز منصة دولية متعددة القطاعات، هدفها التفكير الخلاق القائم على الأدلة، والنقاش والعمل الهادف في مجال التعليم.

يمثل وايز 2023 النسخة الحادية عشر من القمة التي تشكل محطة أساسية في انطلاق حقبة جديدة من التحول العالمي في المسارات التعليمية. فقد بات "وايز" يمثل مرجعاً عالميًا لمنهجيات التعليم الحديثة من خلال قمته التي تنعقد كل عامين، ومبادراته البحثية التعاونية ومجموعة برامجه المستمرة.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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