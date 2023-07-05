



القمة تنظم تحت شعار "التركيز على الاستثمار" في أبوظبي خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر 2023

مشاركة نخبة من رواد الأعمال والمسؤولين والشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت قمة مستقبل الضيافة عن قائمة أوائل المتحدثين المشاركين في هذه الفعالية الأبرز المخصصة للاستثمارات الفندقية في المنطقة، والتي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر 2023، في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وستشهد قمة مستقبل الضيافة، التي تنظمها شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات، مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط وإفريقيا لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي، وتسليط الضوء على النمو المتواصل الذي تشهده صناعة الضيافة والسياحة في المنطقة.

وأكد عدد من أبرز القادة والمسؤولين لدى نخبة من العلامات التجارية البارزة في مجال الضيافة على مستوى العالم مشاركتهم في هذه القمة مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكور" سفلباستيان بازين؛ والرئيس التنفيذي العالمي للتطوير لدى شركة "أكور" كميل يزبك؛ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" جاي هاتشينسون؛ والمدير المالي ورئيس التطوير العالمي لدى "هيلتون" كيفن جاكوبس؛ والرئيس التنفيذي العالمي لدى "جيه إل إل للفنادق والضيافة" جيلدا بيريز ألفارادو.

وسيشارك كذلك عدداً من الأسماء والمسؤولين من القطاع العقاري وإدارة الأصول والاستشارات، والخدمات المصرفية والاستثمارية مثل المديرة التنفيذية للموارد البشرية في "ميرال" مريم المشرخ؛ والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في "ميرال" رائد كحيل؛ ورئيس إدارة الأصول الفندقية في "مجموعة وصل" جوليانو غاسباريني؛ ونائب الرئيس ومدير الهيكلة والاستشارات العقارية في بنك المشرق ديل تشي شين؛ وكبير الاقتصاديين لدى "مجموعة ذا إيكونوميست" أندرو جيلمور؛ والعضو المنتدب لشركة فان ماركن للاستشارات نيك فان ماركن؛ بالإضافة إلى مقدم من برنامج "هارد توك" على قناة بي بي سي البريطانية ستيفن ساكور، الذي يعود للمشاركة كمقدم ومشرف لفعاليات القمة.

وستحتل التكنولوجيا مرة أخرى أهمية كبرى ورئيسية ضمن برنامج فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2023، حيث سيناقش المشاركون مستقبل التكنولوجيا وأهميتها في تطوير صناعة الضيافة والسفر. ويعد "سينك سيدار" الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إنكواير آي إيه" أحد أبرز المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم للحديث عن أهمية ومستقبل التكنولوجيا في القطاع.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للقمة: "يُسعدنا الإعلان عن أوائل المتحدثين ضمن المجموعة المرموقة التي ستضم نخبة من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية من أعرق الأسماء والشركات المتخصصة في عالم الضيافة، وأبرز الهيئات والمؤسسات الاستثمارية. نحن على ثقة أن الدعم الكبير للرعاة المضيفين في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وميرال، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، سيلعب دوراً هاماً ورئيسياً في نجاح فعاليات الدورات الافتتاحية لكل من قمة مستقبل الضيافة، والنسخة الـ 19 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في أبوظبي".

من جانبها، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة لميرال: "فخورون باستضافة قمة مستقبل الضيافة لأول مرة في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث تعد هذه الفعالية من أبرز الفعاليات التي ستساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة في المنطقة. وتمثل شراكتنا مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض خطوة أخرى في مسيرة جهودنا الرامية لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية ورائدة للأعمال بما تحتضنه وتنفرد به من أصول وتجارب عالمية استثنائية. ونتطلع إلى استضافة هذه الفعاليات المميزة في العاصمة والترحيب بنخبة من أبرز رواد صناعة السياحة والضيافة لاستكشاف التجارب الاستثنائية التي تقدمها هذه الجزيرة الرائعة".

وستتناول قمة مستقبل الضيافة 2023، التي تقام تحت شعار "التركيز على الاستثمار"، عدداً من المحاور والموضوعات الهامة، بما في ذلك الاستثمار، ونماذج التشغيل، والابتكار، ومستقبل السياحة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والنقاشية، ستتميز القمة بسلسلة من فرص اللقاء والتواصل بين الأطراف المختلفة، والرحلات الخارجية، والجلسات وورش العمل الهادفة، بما في ذلك نظرة على أوسالي 2024، الجلسة التثقيفية التي ستتناول أفضل الممارسات المتبعة في عمليات تمويل أصول الضيافة والعوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الحسبان فيما يتعلق بتمويل أصول الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة للطلبة تنظم بالتعاون مع أكاديمية الإمارات، وجلسة بحثية لمناقشة سبل استقطاب وتطوير المواهب والكفاءات المتخصصة في قطاع الضيافة.

وستستضيف قمة مستقبل الضيافة مرة أخرى هذا العام نهائيات مسابقة الضيافة المستدامة، المبادرة التي تنظمها مدرسة إدارة الضيافة العالمية (Hotelschool The Hague) والتي تشارك فيها أكثر من 50 مدرسة بهدف إلهام وتواصل الطلبة من جميع أنحاء العالم لخلق حلول مبتكرة ومتجددة ومستدامة. وأعلنت المسابقة هذا العام ولأول مرة عن انضمام عدد من جامعات الهندسة المعمارية والتكنولوجيا والتصميم الدولية إلى مجموعة مؤسسات الضيافة لتشكيل فرق طلابية متعددة التخصصات.

للمزيد من المعلومات، والتسجيل للحصول على تصاريح الوفود، يُرجى زيارة: https://www.futurehospitalitysummit.com، وتتوفر أيضاً رسوم مخفضة للطلبة والمستثمرين والشركات الناشئة.

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نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو.

لمعرفة المزيد حول الشركة، يمكن زيارة thebench.com.

قمة مستقبل الضيافة 2023

التاريخ: 25 – 27 سبتمبر 2023

المكان: فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

الرعاة: مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وميرال، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس كجهات مستضيفة. أكور، ومجموعة بوتيك، وهيلتون، وإمكان العقارية، ونيوم، ومجموعة فنادق راديسون، ومجموعة "سبكتروم آند نكست"، وشركة رؤى المدينة القابضة كجهات راعية بلاتينية؛ وفنادق ومنتجعات "آي إتش جي"، وماريوت إنترناشيونال، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم، وروتانا، وسميت المغرب، وطيبة للاستثمار كجهات راعية من الفئة الزمردية. ألف للضيافة، وأمسا للضيافة، وبي سي سي، وكوليرز إنترناشيونال، ودوموس، وإيلاف، وإعمار للضيافة، وإتش في إس، وآي إتش سي إل، وإنسيجنيا، ومجموعة آي تي للضيافة، وجيه إل إل، ونايت فرانك، وفنادق لوفر، ومابال، وفنادق ماينور، أوبمي، وبي دبليو سي، وكو، ومجموعة ريكاس للضيافة، وفنادق روف، وإس إس، وفولتير، وفنادق ومنتجعات وايت ووتر وويندهام كرعاة ذهبيين. ودويتشه للضيافة، وإدارة الضيافة القابضة كرعاة فضيين، وفريشس ووينو كعارضين في المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم.

للاستفسارات الصحفية:

آن بلييكر، المدير التنفيذي لشركة In2 للاستشارات

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com