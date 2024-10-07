دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق قمة مستقبل البلوك تشين 2024، أضخم معرض متخصص بتقنية البلوك تشين في المنطقة، بين 13 و16 أكتوبر في دبي هاربر بمشاركة ما يزيد على 1200 مستثمر و120 جهة عارضة و150 متحدثاً من أكثر من 50 دولة يمثلون رواد منظمة البلوك تشين والعملات المشفرة. وتعتبر القمة الفعالية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكّل منصة لطرح أفكار إبداعية وفتح آفاق تعاون جديدة من أجل رسم ملامح مستقبل تقنية البلوك تشين وتأثيرها على الصناعات العالمية.

وتوفر دبي، التي أصبحت مركزاً عالمياً لتقنية الويب 3، أرضاً خصبة للابتكارات في مجال البلوك تشين بفضل السياسات الحكومية والبيئة التنظيمية الشاملة وتوافر الأصول. وتأتي قمة مستقبل البلوك تشين تماشياً مع استراتيجية دبي للبلوك تشين واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وأصبحت منذ انطلاقها في عام 2018 الفعالية الأبرز في المنطقة، حيث تشمل نشاطاتها الأسواق التقنية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر برادي، نائب الرئيس المساعد لقسم التكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي: "توفر قمة مستقبل البلوك تشين 2024 منصة ديناميكية مصممة خصيصاً لدعم الأفكار المبتكرة وتعزيز النمو في القطاع. ويسرنا أنها تجمع عباقرة البلوك تشين وقادته من أجل تعزيز التعاون والتشجيع على التغيير وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في البلوك تشين."

وتستضيف القمة نقاشات مهمة حول دمج البلوك تشين مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الموسّع. وسيتحدث قادة ومبدعون من أوروبا وأمريكا الشمالية حول دور هذه التقنيات المشتركة في تغيير ملامح الصناعات. كما سيحصل الحضور على معلومات قيّمة عن المواضيع الآتية:

الدور المتنامي للرموز غير القابلة للاستبدال في حماية الأصول الرقمية وتغيير نماذج الملكية.

تحويل الأصول التقليدية إلى رموز رقمية والانتشار الواسع للتمويل اللامركزي ودورهما في تطوير الأسواق المالية وفتح الباب لاستثمارات جديدة.

الهويات الرقمية في عصر الويب 3، موضوع حيوي يناقشه برايان روز، مؤسس ومضيف برنامج لندن ريل، ورايدو سار، رئيس الغرفة الإستونية للويب 3. تستعرض هذه الجلسة دور البلوك تشين في توفير الهوية الشخصية السيادية التي تسمح للمستخدمين بالتحكم ببياناتهم الشخصية وحضورهم الرقمي.

ويشارك في النقاشات ضمن حلقة عالم الميتافيرس كل من سيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى منصة ذا ساندبوكس، ويات سيو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى مجموعة أنيموكا براندز. وسيتحدثان عن تأثير البلوك تشين على ألعاب الفيديو والأنظمة الموجهة من قبل المجتمع ودور الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في تطوير تجربة الألعاب في المستقبل، ويتناولان التطوير اللامركزي للألعاب وانتشار الرياضات الإلكترونية بهدف تزويد الحضور بلمحة شاملة عن مستقبل قطاع الألعاب.

وتشمل الجلسات المهمة الأخرى جلسة جولة على اللوائح التنظيمية العالمية التي تقدم مقارنة بين إطارات العمل التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مع التركيز على دور أدوات الامتثال والبيئات التجريبية التنظيمية التي تسمح بإجراء الاختبارات وتعزز التعاون بين الدول.

وتشمل قائمة رعاة القمة بدورتها لهذا العام كلاً من بيتباندا وكوين دبليو ومركز دبي للسلع المتعددة وفاستكس وتوبيت وسوي وكوين ديسك إندايسز وإم تو وفاسيت وغيرهم من رواد البلوك تشين.

للمزيد من المعلومات حول القمة وبرنامج عملها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.futureblockchainsummit.com/

لمحة حول قمة مستقبل البلوك تشين

تُعد قمة مستقبل البلوك تشين أول وأضخم معرض متخصص بتقنية بلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من مكانة دبي الرفيعة كمركز عالمي لتقنية الويب 3، لتوفير منصة تجمع مختلف الجهات المعنية في قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة، وتعزيز التعاون فيما بينها.

وبدعم من جيتكس جلوبال، تستضيف الدورة السابعة من القمة أكثر من 1200 مستثمر و150 جهة عارضة و120 متحدثاً من مختلف الدول بين 13 و16 أكتوبر 2024، في دبي هاربر الذي يحتضن كذلك فعاليات جيتكس إمباكت وإكسباند نورث ستار وفينتك سيرج ومؤتمر التسويق "ماركتنغ مينيا".

لمحة حول إكسباند نورث ستار:

يُقام معرض إكسباند نورث ستار 2024، أكبر فعالية في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين، في دبي هاربر بين 13 و16 أكتوبر 2024، ويجمع كبار المؤسسين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والجهات الفاعلة في القطاع. وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في الموقع الذي يحتضن أربع فعاليات رائدة أخرى، وهي جيتكس إمباكت، وفينتك سيرج، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومؤتمر التسويق "ماركتنغ مينيا". وتستقبل الدورة التاسعة من المعرض ما يزيد على 1,800 جهة عارضة من الشركات الناشئة العالمية، إلى جانب 1,200 مستثمر و250 متحدثاً من 100 دولة. ويستلهم المعرض رسالته من جيتكس جلوبال، أكبر فعالية في قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، والتي تقام بين 14 و18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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