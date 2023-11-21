دبي: اختتمت "غاية" Ghaya، شركة الاستشارات الإماراتية، بنجاح فعاليات الدورة الافتتاحية من قمة "عالم مع غاية" لعام 2023. وجمعت القمة، التي عُقدت تحت رعاية وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، نخبة من القادة وأصحاب الرؤى العالميين لتطوير ثقافة ريادة الأعمال الموجهة نحو الهدف والممارسات المستدامة.

وأكد القادة والمنظمات العالمية الحاضرون في الحدث التزامهم بتعهد قمة "عالم مع غاية". حيث ينطوي هذا التعهد على إعطاء الأولوية للممارسات الموجهة نحو الهدف، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمساهمة بنشاط في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي. ومن شأن هذا الالتزام الجماعي أن يعزز التعاون من أجل مستقبل مستدام وشمولي.

وأعلن سعادة "جون ميرينجيه"، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، عن النسخة المقبلة من قمة "عالم مع غاية" في رواندا تحت رعاية "المجلس الإنمائي في رواندا" و"مؤسسة امبوتو"، والمقررة مطلع عام 2025. وشهدت قمة هذا العام في دبي حفل توزيع جوائز الأثر المجتمعي، المقدّمة من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، شريك المعرفة لنسخة هذا العام من القمة. وتكرّم هذه الجوائز، التي احتفت بـ 57 شركة بارزة، التميز في الاستدامة والمبادرات الموجهة نحو الهدف.

وتعقيباً على نجاح الحدث، قالت "روبيرتا كالاريس"، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة "غاية": "إنه لمن دواعي فخرنا أن نشارك في نقاشات بناءة إلى جانب قادة وأصحاب رؤى عالميين. حيث تتمثل مهمة "غاية" في إلهام قادة الأعمال لإعادة صياغة مسار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بغية تعزيز المقاربات الموجهة نحو الغرض دعماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وشهدت قمة هذا العام محادثات وجلسات ملهمة قادها نخبة من المتحدثين حول مواضيع مثل الاستثمار المؤثر، والعمل المناخي، والأعمال الموجهة نحو الهدف.

ومن بين أبرز المواضيع التي تطرق إليها الحدث "صعود اقتصاد عالمي مؤثر"، والذي ضم متحدثين من بينهم "بيرتراند بدري"، الذي تحدث حول دور التمويل في تحقيق الرفاه العالمي. وساهمت رؤى معمقة من جانب "آرمن ساركيسيان"، الرئيس الأرميني السابق، في تجسيد النهج المتعدد الأوجه الذي تبنته القمة في التعاطي مع القضايا العالمية. واشتملت جلسة بعنوان "إطلاق العنان لقوة الشركات الموجهة نحو الهدف كقوة للخير" على عروض مؤثرة، سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية لنماذج الأعمال الموجهة نحو الغرض في تحقيق نمو مستدام وشمولي.

وتمت دعوة عدد من القيادات الإماراتية الشابة للمشاركة في المحادثات والمساهمة في توظيف حكمتهم الجماعية من أجل خلق مستقبل أفضل، وذلك بما يتماشى مع شعار الحدث "تمكين صعود اقتصاد عالمي مؤثر".

وبدورها، قالت "تاتيانا أنتونيلي أبيلا"، المؤسسة والعضو المنتدب لشركة "جومبوك" والمؤسسة المشاركة لشركة "غاية": "أكدت الحوارات وورش العمل التي أُقيمت خلال قمة "عالم مع غاية" لهذا العام، على أهمية التعاون والمبادرات الموجهة نحو الهدف في إطلاق العنان لإمكانات الأعمال التجارية بوصفها قوة للخير. وتبقى شركة "غاية" ملتزمة بتمكين الازدهار العالمي وخلق أثر دائم لعالمنا".

وتسعى قمة "عالم مع غاية"، باعتبارها منصة عالمية، إلى حفز تحول الشركات إلى قوى إيجابية. وبتركيزها على تعزيز القيادة الموجهة نحو الهدف، تسلّط القمة الضوء على أهمية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يُسهم في بناء شراكات مثمرة، وتبادل الأفكار الريادية والمبتكرة من أجل إحداث تأثير دائم.

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نبذة عن "غاية":

مؤسسة "غاية"، هي شركة استشارات إماراتية تتبنى استراتيجية "من الهدف إلى التأثير"، وتكرّس جهودها نحو تمكين القادة والشركات من تحقيق الموازنة بين النمو الاقتصادي من جهة والتقدم الاجتماعي والبيئي من جهة أخرى. تتمثل مهمة "غاية" في دمج الأهداف في جوهر استراتيجيات الأعمال التجارية ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يساهم في بناء اقتصاد عالمي مؤثر.