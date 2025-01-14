مجلس إدارة عالمي للقمة برئاسة "محمد منصور" لدعم القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة

لمياء كامل: القمة تطلق جائزة Storytellers Awardsللمبدعين من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي لإظهار صورة مصر العصرية

أعلنت "قمة صوت مصر"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عن إطلاق النسخة التاسعة من مؤتمرها Narrative 2025 لهذا العام برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار، والشباب والرياضة، وبقيادة القطاع الخاص. وذلك في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمنطقة البحر الأحمر. كما يحظى المؤتمر بحضور نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

ويركز المؤتمر الذي ينطلق برؤية مبتكرة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة، الاستثمار، والرياضة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذه القطاعات، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.

وفي خطوة نوعية، أصبح لقمة صوت مصر مجلس إدارة يضم شخصيات مصرية ودولية بارزة. والذي بدأ تشكيلة في النسخة الثامنة للقمة 2023، ويترأسه رجل الأعمال الدولي محمد منصور ويضم في عضويته الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام لليونسكو، السير "بن إليوت" رجل الأعمال البريطاني وخبير السياحة والاستثمار، راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، ستيف شيبرسون رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR، الفنانة عزة فهمي - مصممة الحلي والمجوهرات العالمية، الفنانة يسرا، الفنان والمصمم الدولي لويس بارثيليمي، هالة حجازي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي “نجوم إف إم” و”نايل إف إم”.

ويهدف المجلس إلى تحويل القمة من مجرد حدث سنوي إلى مشروع مستدام يعمل على مدار العام لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. وسيقوم المجلس بخلق فرص استثمارية جديدة، دعم القطاع الخاص، والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين من خلال خطة عمل مدروسة.

وأوضحت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر ومساعد وزير السياحة للترويج السابق والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس:" أن القمة هذا العام تشهد ولأول مرة إطلاق جائزة Storytellers Awards المقدمة من Narrative، التي تهدف إلى تكريم الشباب المبدعين مقدمي المحتوى من بودكاست وانفلونسرز على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يقدمون محتوى لإبراز صورة مصر الإيجابية العصرية كما يراها الشباب في المجالات المختلفة سواء سياحية أو رياضية أو اقتصادية واستثمارية، مما يعزز روح الابتكار والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري. وسوف يعلن عن تفاصيل المسابقة والتقديم قريباً."

هذا وتسعى قمة صوت مصر لتكون مشروعًا مستدامًا يعزز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على عرض الإمكانات المصرية من حيث العمالة، الفرص الاستثمارية، والقوى الشرائية، مما يضع مصر في موقع أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

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