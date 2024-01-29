اجتمع أكثر من 30 يمثلون أبرز قادة القطاع ضمن جلسة حوارية خاصة بقمة دبي للتكنولوجيا المالية لمناقشة المشكلات الملحة وبحث التوجهات في مجال التكنولوجيا المالية بهدف بلورة أجندة وجدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

وقّع كل من بنك الإمارات دبي الوطني وشركة اتصالات اتفاقيةً للتأكيد على دعمهما لقمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

فاز ت شركة "يابكس" للتكنولوجيا بجولة التصفيات الإقليمية المؤهلة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية المنعقدة خلال جلسة الحوار، ما منحها فرصة المشاركة في النهائي للحصول على تمويل بقيمة مليون دولار خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

دبي: أعلنت "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ"حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية" والتي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو، 2024 في مدينة جميرا في دبي.

واقتصرت جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية للمدعوين فقط، حيث شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع واللذين ساهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة. كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، وتصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا. كما أفضت هذه الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

وفي هذا الإطار علّق محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين، قائلاً: "تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها. تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشتركين، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا."

كما تخللت أعمال جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، توقيع بنك الإمارات دبي الوطني على اتفاقية للانضمام إلى القمة بصفته "الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية"ما يوضّح التزامه بالابتكار في القطاع المالي. كما وقعت شركة "اتصالات من &e" على اتفاقية للانضمام كشريك أساسي ما يوضّح الجهد المستمر لدعم الشركات المبتكرة والتي تتمتع بنظرة مستقبلية على المستوى العالمي.

من جهته صرّح خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات من &e": "تمثّل قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة إبداعية يجتمع فيها قادة الصناعة المالية من شتى أنحاء العالم في سبيل إرتقاء وتطوير مستقبل القطاع المالي. وتُعدّ مثالاً لسعي قيادة دبي الحكيمة المستمرة لجعل دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية جامعا" ما بين التمكين المالي والتكنولوجيا الحديثة. نؤمن في شركة ‘اتصالات من &’e بقدرة التكنولوجيا على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. نسعى دائماً إلى الاستفادة من حلولنا التكنولوجية الحديثة وشبكاتنا الواسعة في تسهيل ودعم التقدّم من خلال التعاون والابتكار. سعيدون برعاية قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 كجزء من التزامنا المستمر في دعم بيئة التكنولوجيا المالية في الإمارات وغيرها”.

قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية. إن هذه المحادثات تلعب دوراً حاسماً ومحورياً في تشكيل مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024. ولا شك أن هذه القمة تعتبر منصة رئيسية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ومشاركة بنك الإمارات دبي الوطني تعكس التزامنا المستمر بتبني الابتكار في القطاع المصرفي، وهي فرصة مثالية للتفاعل مع أحدث التوجهات والرؤى التي ستشكل مستقبل القطاع المالي.

اختُتمت الجلسة بمشاركة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من مختلف أنحاء الإمارات في جولة التصفيات المحلية المؤهلة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية، حيث فازت شركة "يابكس تيكنولوجيز" وتأهلت إلى النهائي المرتقب الذي سيُقام في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 حيث سينال الفائز فرصة الحصول على استثمار بقيمة مليون دولار. وستتيح القمة فرصةً للفائزين بالنهائيات المحلية ليعرضوا أفكارهم الإبداعية أمام جمهور عالمي من المستثمرين والشركاء المحتملين. كما سيحصل الفائزون على فرصة للتدريب على يد حكام مرموقين وفرصة لزيادة شهرة علامتهم التجارية عالمياً والاعتراف بها على مستوى هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تمهيد طريقهم للنجاح من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية.

يتضمن كأس العالم للتكنولوجيا المالية عدة جولات تصفية إقليمية تُقام في عشر مراكز تكنولوجيا مالية منتقاة بعناية حول العالم حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المحلية التقدّم لنيل فرصة المشاركة في النهائي. وقد حددت بعض المسابقات المحلية بالتعاون مع الشركاء الفائزين الذين يمثلون جوهر التكنولوجيا المالية في مناطقهم المعنية. يتضمن هؤلاء الفائزون "مناك" للخدمات الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، وشركة Audax”" من سنغافورة وXaults” Technologies" من الهند.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 عدد مشاركين غير مسبوق حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، و200 من قادة الفكر موزعين على 5 منصات رئيسية وأكثر من 300 جهة عارضة تعرض أهم ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

يستطيع الزوار شراء تذاكر دخول قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 من على منصة القمة الرقمية، حيث سينتهي العمل بأسعار البطاقات المخفّضة قريباً.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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