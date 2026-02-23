أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية سيُقام في باكستان بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية يومي 18 و19 أغسطس 2026

التعاون يعزز مكانة باكستان كسوق استراتيجية عالمية لنمو التكنولوجيا المالية

القمة ستكون من أكبر الفعاليات التي تُعقد في باكستان على الإطلاق في مجال الابتكار المالي، بواقع أكثر من 10,000 مشارك، وما يصل إلى 150 من الرعاة والعارضين

"إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي يهدف إلى توظيف خبراته العالمية وشبكاته وريادته الفكرية لتسريع نمو منظومة التمويل الرقمي في باكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "إنوفيشن هب"، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في العالم والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق قمة باكستان للتكنولوجيا المالية يومي 18 و19 أغسطس 2026، وذلك بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة باكستان كسوق للنمو الاستراتيجي ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.

وتُعدّ قمة باكستان للتكنولوجيا المالية أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع قادة القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، والتي يُنظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتجمع القمة أبرز صنّاع السياسات والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، بهدف تحفيز اقتصاد باكستان الرقمي المتنامي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نوسع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية ليشمل باكستان، التي تُعد مركزاً ناشئاً سريع النمو في قطاع التكنولوجيا المالية. وتعكس قمة باكستان للتكنولوجيا المالية طموح مركز دبي المالي العالمي في قيادة الحوار العالمي حول الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، مما يُعزز التزام دبي بتمكين النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات وباكستان وجنوب آسيا. ولا شك أنه من خلال توظيف خبراتنا وريادتنا الفكرية لدعم مثل هذه الفعاليات المؤثرة، فنحن نساهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي".

من جانبها، قالت معالي السيدة شذى فاطمة خواجة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في باكستان: "تُبنى منظومة التكنولوجيا المالية القوية على الابتكار، والوضوح التنظيمي، والثقة المؤسسية. وتعمل باكستان على تطوير هذه المجالات وفق مسار منضبط ورؤية استشرافية واضحة. ويعكس تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية قائمة على الطموح المشترك والثقة المتبادلة. كما أن قرار مركز دبي المالي العالمي بإطلاق منصته الرائدة للتكنولوجيا المالية خارج حدود الإمارات، وفي باكستان تحديداً، يعد إشارة قوية على الثقة العالمية في منظومتنا المالية الرقمية الناشئة ومسارنا الإصلاحي".

وتنظر رؤية "باكستان الرقمية" إلى التكنولوجيا المالية كبنية تحتية اقتصادية أساسية، وليس مجرد قطاع مستقل. ومن خلال مواءمة البنية التحتية الرقمية السيادية، والتنظيم المسؤول، وربط رؤوس الأموال عبر الحدود، نعمل على ترسيخ مكانة باكستان كدولة ذات اقتصاد رقمي موثوق ومبتكر ومتكامل عالمياً، قادر على التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين على نطاق واسع.

وتعزز القمة مكانة باكستان كسوق أساسية للتكنولوجيا المالية عالمياً، إذ برزت خلال العامين الماضيين كإحدى الأسواق الرائدة في التمويل الرقمي، حيث ارتفعت قيمة تمويل التكنولوجيا المالية إلى 52.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، ونجحت 450 شركة تكنولوجيا مالية في جمع 391 مليون دولار من رأس المال الجريء بحلول أواخر نوفمبر 2025.

ورغم هذا النمو، ما تزال التحديات الهيكلية والبنية التحتية، وهيمنة التعاملات النقدية تعيق التقدم في هذه السوق. لذا تلعب شركات التكنولوجيا المالية دوراً محورياً في تعزيز الثقة والتحول نحو التمويل والتجارة الرقمية، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل الرقمي حتى في المناطق الريفية، وتمكين الشمول المالي، وتبسيط المعاملات، وتعزيز الوعي بين المستهلكين.

وقد ساهمت قمة دبي للتكنولوجيا المالية في ترسيخ مكانة إمارة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في مجال التكنولوجيا المالية وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، كما أرست معايير عالمية في تبني التكنولوجيا، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وغيره من القطاعات.

وستشكل قمة باكستان للتكنولوجيا المالية منصةً لتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، والإعلان عن الاستثمارات، وإطلاق المنتجات، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع. كما سيتضمن الحدث عروضاً للشركات الناشئة، وبرامج للمستثمرين، وجلسات مائدة مستديرة، وأخرى متخصصة مع الجهات التنظيمية من كلا البلدين، بما يهدف إلى رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستجمع قمة باكستان للتكنولوجيا المالية المؤسسات المالية والمبتكرين وصناع السياسات، لتُشكل منصة موحدة لمناقشة الأولويات المشتركة، واكتشاف الفرص الجديدة، ودفع عجلة التنمية للقطاع على المدى الطويل.

يمكن للجهات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في القمة أو في برنامجها الأوسع التواصل مع شَرَث رافي، مساعد نائب الرئيس – الشراكات والعمليات – الفعاليات، مركز دبي المالي العالمي للابتكار، عبر البريد الإلكتروني: Sharath.ravi@difc.ae، أو فيجاي والتر، مساعد نائب الرئيس – محتوى النمو – الفعاليات، مركز دبي المالي العالمي للابتكار، عبر البريد الإلكتروني: vijay.walter@difc.ae.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

