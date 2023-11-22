دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من "قمَّة المعرفة"، جلسة حوارية بعنوان "نعيم الصحة.. مصطلح جديد للعافية"، بمشاركة كل من عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية في مؤسَّسة دبي الصحية الأكاديمية، وتيخا سليم، نائب الرئيس ورئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "ويل" الدولي للبناء، وبارمجوت بينز، المديرة الإقليمية في منطقة الخليج في فايزر، وأدارت الجلسة لورا باكويل، مضيفة برامج وصحفية إذاعية.

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور أبرزها حلول الصحة الرقمية المبتكرة لتحسين الرفاهية الحضرية، والعلاقة متعددة الأوجه بين الصحة الرقمية والمنازل الذكية والرفاهية، ودور تقنيات المنزل الذكي والتخطيط والتصميم الحضري في تعزيز الصحة والعافية.

واستعرض عاطف البريكي بداية الدور الحيوي للحلول الرقمية في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات صحية أفضل، ومساهمة هذه التقنيات في تحسين إدارة الأمراض وتعزيز التواصل بين المريض والطبيب، مشدداً على أن تكامل الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء يعزز فهم المشكلات الصحية ويتيح تقديم رعاية شاملة ومتطورة تستجيب لاحتياجات المريض بشكل أفضل، ما يعزز التحسين المستمر في جودة الخدمات الصحية.

وأوضح البريكي أن مؤسَّسة دبي الصحية الأكاديمية تستهدف تعزيز صحة السكان، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والوصول إلى مستوى عال من الكفاءة من خلال تبني نظام صحي أكاديمي متكامل، مشيراً إلى اعتماد الهوية المؤسَّسية الجديدة لـ "دبي الصحية" أخيراً، كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي بهدف تعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية لتكون من بين أفضل المدن في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

من جهتها، أكَّدت بارمجوت بينز أن التكنولوجيا ستشكِّل مستقبل الصحة، وأن الجائحة سرَّعت من استخدام وتبني التكنولوجيا في العديد من القطاعات والمجالات، وأنها لم تعد خياراً، بل حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات وإيجاد الحلول للتحديات والأزمات الصحية التي تواجه المجتمعات.

من جانبه، أشار تيخا سليم إلى أنَّ الصحة الرقمية والمنازل الذكية والرفاهية ترتبط بعلاقة متعددة الأوجه، حيث تسهم كل منها في تعزيز الأخرى، فالصحة الرقمية تسهم في تحسين الرفاهية من خلال توفير أدوات وخدمات تساعد الأفراد على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مثل الأجهزة الطبية الذكية التي تساعد الأشخاص على مراقبة صحتهم عن بعد، كما يمكن للتطبيقات الصحية أن توفر لهم الدعم والتوجيه في إدارة صحتهم.

ولفت سليم إلى أن الرفاهية تسهم في تحسين الصحة الرقمية من خلال توفير البيئة المناسبة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الرفاهية هم الأقدر على اتخاذ قرارات صحية إيجابية، كما أنهم أكثر التزاماً بالعلاجات الطبية.

يُذكَر أنَّ مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مستمرة في تنظيم فعاليات الدورة الثامنة من "قمَّة المعرفة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، و23 نوفمبر عبر جلسات افتراضية، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com