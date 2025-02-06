دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد النسخة الثانية عشرة من "قمة العرب للطيران"، الحدث الأبرز في المنطقة، لاستضافة قادة وخبراء قطاع الطيران يومي 17 و18 فبراير في الرياض، برعاية معالي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية. وتجمع القمة هذا العام قادة من أبرز الرواد في قطاع السياحة والسفر الجوي، والشركاء العالميين، مما يؤكد على دور العالم العربي في طليعة تحول قطاع الطيران.

تنعقد القمة هذا العام تحت شعار "اتحاد القادة، لبناء مستقبل الطيران العالمي"، حيث ستسلط الضوء على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مشهد الطيران العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للنقل الجوي. ومع استضافة الرياض لهذا الحدث المرموق لأول مرة، سيجتمع نخبة من قادة الصناعة والخبراء العالميين في جلسات حوارية تفاعلية تناقش التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة، بما في ذلك التوسع الهائل في البنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية الطموحة، والرؤية القيادية التي تدفع عجلة الابتكار والاستدامة. ومن خلال هذه النقاشات، تعزز المملكة دورها المحوري في مستقبل النقل الجوي العالمي.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة العربية السعودية، التي تستهدف تمكين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، تمضي المملكة قدمًا في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطيران، تشمل تطوير خدمات المطارات، وتعزيز قدرات شركات الطيران، وتحسين المرافق الداعمة، بما في ذلك قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الاستراتيجية تحفيز الشراكات المبتكرة واعتماد حلول استدامة متقدمة، مما يسهم في وضع معايير جديدة للتميز في صناعة الطيران.

ويشارك في النسخة الثانية عشرة من قمة العرب للطيران 2025 نخبة من القادة والمبتكرين وخبراء القطاع، وتتضمن إلقاء كلمات رئيسية وعقد جلسات حوارية تفاعلية تسلط الضوء على التأثير العالمي لتطورات قطاع الطيران، بمشاركة نخبة من المتحدثين، منهم:

جابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط

هوغو إسبيريتو سانتو، وزير الدولة للبنية التحتية في البرتغال

بولوت باغشي، رئيس معهد منتدى السياحة العالمي

عبد الوهاب تفاحه، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي

كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط؛

ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل

ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي

مريم تلمساني، نائب رئيس مجموعة السعودية للاستدامة

أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي لطيران الرياض

زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط

حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليتير

امتياز منظري ، مدير عام الطيران العام في الهيئة العامة للطيران المدني

وبهذه المناسبة، أكد فريدريكو فرنانديز، مدير "قمة العرب للطيران"، على أهمية نسخة هذا العام، قائلاً: "تشكل "قمة العرب للطيران" 2025 محطة محورية للقطاع، حيث تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والقادة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل الطيران. وتُعد الرياض المكان الأمثل لهذا التطور، مما يجعل القمة منصة استراتيجية لابراز دور المملكة كمحرك رئيسي للنمو العالمي في صناعة الطيران".

فيما تواصل المملكة ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران العالمي، ستوفر قمة العرب للطيران 2025 منصة حصرية لاستكشاف أحدث التطورات في مجالات الابتكار، والاستدامة، وتجربة العملاء، والتدريب، والنقل الجوي المتقدم. وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركاء الصناعة الاستراتيجين، ستشهد القمة نقاشات معمّقة تسهم في صياغة مستقبل الطيران وتعزيز النمو المستدام.

يضم جدول أعمال القمة فرص تواصل حصرية وجلسات نقاشية متخصصة يقودها نخبة من الخبراء، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات والرؤى الاستراتيجية التي ستشكل ملامح المرحلة القادمة من التميز في قطاع الطيران.

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