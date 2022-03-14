يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني ضمن مساعي القمة للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين ورجال الاعمال حول العالم

معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "سيتمكن المشاركون من اختيار الجلسات المناسبة لهم ولأعمالهم، مما يمنحهم أفضل فرصة للاستفادة من حضور القمة".

دبي: أطلقت قمة "إنفستوبيا" للاستثمار موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بالنسخة الأولى من القمة التي ستقام يوم 28 مارس الجاري، في إطار فعاليات معرض إكسبو2020 دبي.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني ضمن مساعي القمة للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين ورجال الاعمال وصناع القرار والمبتكرين حول العالم، وتزويدهم بمعلومات مفصلة حول برنامج القمة وورش العمل وأسماء المتحدثين المشاركين فضلاً عن التسجيل للحضور والمشاركة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، "يوفّر الموقع الإلكتروني للقمة معلومات شاملة حولها، حيث سيتمكن المشاركون من اختيار الجلسات المناسبة ولأعمالهم واهتماماتهم، مما يمنحهم أفضل فرصة للاستفادة من حضور القمة".

تجدر الإشارة إلى أن القمة تمثل إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر 2021، إذ ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم، لإطلاق أفكار، وتوفير الفرص، وتمكين الاستثمارات في المستقبل.

وتتميز النسخة الأولى من القمة بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية، حيث تشهد مشاركة قادة الفكر وخبراء الصناعة، فضلاً عن صناع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين من لشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال، وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول الموقع الرجاء زيارة الموقع التالي: www.investopia.ae

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