دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُشارك "قلب أوروبا"، المشروع الرائد لمجموعة كليندينست، الشركة العقاريّة العالميّة، وأكبر شركة مملوكة لعائلة أوروبيّة في دولة الإمارات؛ في مؤتمر ومعرض أيوش الدولي الثاني في دبي، باعتباره الراعي الماسي لهذا الحدث الذي يُسلّط الضوء على مجالات الطبّ البديل في مختلف أنحاء العالم.

ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، نُخبة من صناع القرار والمتخصصين العالميين في الصناعة، لاستعراض ومناقشة آليات الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية وإداراتها من خلال "أيوش"، والتي تتضمن الأيورفيدا، واليوجا والعلاج بالطبيعة، الأوناني، السيدها والمعالجة بالمواد الطبيعية.

وأعرب جوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست، عن فخره واعتزازه برعاية هذا الحدث الدولي، وقال: "نعتقد أن مشروع قلب أوروبا في دبي، سيلبّي الاحتياجات الأساسيّة والضروريّة لمجتمع الصحّة والعافية، وتحديداً من خلال فندق إيكاريا، الذي يهدف لأن يكون الوجهة المفضّلة في دولة الإمارات، وبالتالي توفير تجربة صحيّة شاملة لكافة النزلاء والضيوف".

وسيسلط المؤتمر الضوء على مزايا الصحة والرفاهيّة الفريدة في مشروع "قلب أوروبا"، مثل منتجع فندق إيكاريا، وقصر السويد الكبير، وفلل قصور جزيرة السويد، ومشروع فرس البحر العائم. وتجمع هذه العقارات بين مرافق الراحة التي تجسّد الصحة والمناظر الخلابة والتصميم المميّز في آنٍ واحد، مما يخلق وجهة استثنائيّة للصحة الشاملة والحياة الفاخرة، كما توفر للضيوف الفرصة لتحسين صحتهم البدنية والعقلية. ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض أيوش الدولي أكثر من 50 ألف مشارك، بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وقادة الرعاية الصحية العالميين، وعلماء وباحثين، وصناع القرار من أكثر من 35 دولة.

ويدعو "قلب أوروبا" الحضور للمشاركة بفاعليّة واستكشاف برنامج المؤتمر، والانضمام إلى المناقشات حول الرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى الاطلاع على العروض الصحية الفريدة ضمن هذا الحدث. بدورها توفر العقارات الصحيّة الفاخرة فرصة استثمارية متميزة للباحثين عن الفخامة والتجارب الاستثنائيّة.

#بياناتشركات

-انتهى-