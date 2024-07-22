قام وفدٌ قطري يضم ممثلين من قطر للسياحة واللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وموانئ قطر والهيئة العامة للجمارك، بزيارة ميدانية رسمية إلى ميناء برشلونة السياحي بمملكة إسبانيا مؤخراً، حيث التقى أعضاء الوفد القطري مسؤولي الإدارة بالميناء الإسباني واطلعوا على أفضل الممارسات وآليات سير العمل والخدمات التي تُقدَّم للزوار القادمين على متن الرحلات البحرية وأنظمة الأمن والسلامة بالميناء.

وتأتي هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في قطر وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية التي يتطلبها قطاع السياحة البحرية المتنامي في قطر.

وقد اكتشف الوفد خلال الزيارة التيرمنال الخاص بالسفن والبواخر السياحية حيث التقى أعضاء الوفد مسؤولي الميناء الإسباني واطلعوا على الأنظمة المعمول بها وعلى حجم العمل ومستويات النشاط السياحي التي يشهدها الميناء، فيما خُصص جزء من برنامج الزيارة للاطلاع على التدابير والأنظمة الأمنية والرقابية الحديثة المطبقة وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة بالميناء مثل الجوازات والجمارك والإدارة والأمن، والإجراءات المتبعة لحجوزات السفن وكيفية تحديد الأولويات.

كما تخللت الزيارة ورشة عمل مشتركة عُقدت في الميناء حيث جمعت بين أعضاء الوفد القطري ومسؤولي ميناء برشلونة وجرى خلالها التعرف عن قرب على أنظمة دخول وخروج المسافرين وكذلك الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يتم الاستعانة بها للتغلب على المشكلات التي قد تواجه التدفقات السياحية بالميناء الذي يعد من أبرز معالم المدينة الإسبانية. كما تخللت الورشة عقد مقارنة بين الميناء الإسباني وميناء الدوحة فيما يتعلق بالإجراءات المطبقة ومدى كفاءتها وفاعليتها.

وتعليقاً على هذه الزيارة قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: "تعد دولة قطر الآن وجهة عالمية رائدة في سياحة الرحلات البحرية وإحدى المحطات الأساسية لأشهر مسارات الرحلات البحرية في المنطقة. ولا شك أن النمو الكبير الحالي الذي يشهده قطاع سياحة الرحلات البحرية في قطر هو ثمرة للتعاون البنَّاء والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية. ونحن سعداء للغاية بهذا النمو والزخم الكبير الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية سنة بعد أخرى،. لقد اختتمنا قبل شهرين تقريباً موسم السياحة البحرية 2023 -2024 وكان ناجحاً بكل المقاييس سواء على مستوى عدد البواخر السياحية أو إجمالي عدد الزوار. تأتي هذه الزيارة إلى ميناء برشلونة السياحي في إطار التعرف على أحدث الأنظمة والخدمات التي تُقدم للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية من أجل تعزيز التجربة السياحية لزوار قطر في ميناء الدوحة".

وقد أصبح ميناء الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من السفن السياحية العالمية، ولا سيما بعد عملية التطوير الشاملة التي خضع لها خلال السنوات القليلة الماضية والتي شملت إنشاء محطة استقبال كبرى للمسافرين، وبات بإمكانه استقبال باخرتين عملاقتين في نفس الوقت وحوالي 12 ألف شخص في اليوم الواحد.

ويمثل قطاع سياحة الرحلات البحرية حالياً عنصراً حيوياً ضمن استراتيجية السياحة التي تنفذها قطر للسياحة، حيث واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، فيما استقبل خلال موسم 2023 -2024 الماضي 73 باخرة.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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