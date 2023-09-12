بعد انتهاء فعاليات الصيف في قطر التي جلبت إلى الجماهير عروضاً مذهلة مثل "ديزني على الجليد"، و"مهرجان قطر للألعاب" وهو أول مهرجان للألعاب في البلاد، بالإضافة إلى عددٍ من العروض المباشرة، تعلن قطر للسياحة عن مجموعة جديدة من الفعاليات المقرر إقامتها يومي 21 و23 سبتمبر.

وتستضيف عاصمة السياحة العربية لهذا العام، بعضاً من أشهر فناني المنطقة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث ستقدم عروضاً استثنائية للجماهير.

سيقام يوم الخميس 21 سبتمبر حفل غنائي بالتعاون مع شركة "ترتيب"، يشارك فيه نخبة من أهم الفنانين الخليجيين وهم خالد عبد الرحمن ومساعد البلوشي وناصر الكبيسي. يقام الحفل على خشبة مسرح الميّاسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. تفتح الأبواب عند الساعة 18:30 ويمكن شراء التذاكر من خلال هذا الرابط: http://bit.ly/45ExJVn

وسيشهد المسرح نفسه عرضاً مذهلاً بقيادة الموسيقي المصري الشهير عمر خيرت، وذلك يوم السبت 23 سبتمبر. يمكن للجمهور الاستمتاع بأجمل الألحان الرائدة للموسيقي المشهور من خلال الحصول على تذاكر عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3Lmakjw

وتعليقاً على هذه الفعاليات، قالت الدكتورة بثينة الجناحي، رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة: "نهدف في قطر للسياحة إلى إنشاء رزنامة فعاليات حافلة على مدار العام، تجذب المقيمين والزوّار على السواء لتجربتها، وذلك كجزء من استراتيجيتنا طويلة الأمد بأن تصبح قطر الوجهة السياحية الأسرع نمواً في المنطقة. نحن متحمسون لجلب هذه المجموعة المتنوعة من المواهب إلى أهم المسارح والأماكن في قطر، ونتطلع إلى تقديم قطر كوجهةٍ رئيسية لمثل هذه الأحداث البارزة".

وبالإضافة إلى الحفلات الموسيقية يمكن للزوار الاطلاع على رزنامة فعاليات قطر لشهر سبتمبر، التي نشرتها قطر للسياحة مؤخراً، وهي الدليل الرسمي للفعاليات الرئيسية التي تقام في جميع أنحاء البلاد. من العروض السمفونية لأوركسترا قطر الفلهارمونية إلى المعارض الفنية والبطولات الرياضية، يمكن للزوار متابعة رزنامة فعاليات قطر لتحقيق أقصى استفادة من عطلتهم في قطر. زوروا www.Qatarcalendar.com للاطلاع على جميع الفعاليات، كما يمكنكم متابعة @qatarcalendar على فيسبوك وانستغرام للبقاء على اطلاع دائم. تفضلوا بزيارة www.visitqatar.com/offers لمعرفة المزيد حول عن أحدث عروض الضيافة.

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