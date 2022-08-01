أول برنامج وطني للتدريب السياحي في قطر

يستهدف البرنامج جميع الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الزوار

يُقدم البرنامج مجاناً ويشجع كافة العاملين بالقطاع السياحي على نيل اعتماد "مضياف قطر"

أعلنت قطر للسياحة عن إطلاق برنامجها "مضياف قطر" للتدريب السياحي، وهو الأول من نوعه عبر الإنترنت في قطر، يهدف إلى تزويد الموظفين الذين يتعاملون بشكر مباشر مع الزوار مثل موظفي الاستقبال في الفنادق، ورجال الأمن في مراكز التسوق، وموظفي المطاعم، بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في الخدمات التي تقدَّم للزائرين سواء كانوا من خارج قطر أو داخلها.

وقد تعاونت قطر للسياحة من خلال أكاديمية التميز في الخدمة مع مجموعة من أبرز الخبراء في صناعة السياحة والضيافة حول العالم لتطوير برنامج "مضياف قطر" التدريبي. ويعد البرنامج منصة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت، يوفر للموظفين إمكانية التعلم من مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية وفي الأوقات التي تناسبهم. كما يوضح البرنامج للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار كيف يمكنهم تعزيز تجربة الزوار وتخطي توقعاتهم لتوفير تجارب استثنائية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج التميز في الخدمة الذي أطلقته قطر للسياحة في إطار تحقيق احدى اهدافها الاستراتيجية وهو تعزيز تجربة الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن تعزيز تجربة الزائر تمثل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتا السياحية الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني، ولذلك يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج مضياف قطر للتدريب السياحي الذي سوف يسهم في تطوير قدرات وأداء جميع الأفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار، ويزودهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق التميز في الخدمة وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة."

وأضاف سعادته: "يهدف البرنامج إلى طرح مفهوم جديد للتدريب وتقديم معلومات موحدة للمشاركين، إذ انه من الضروري جداً أن يعي الموظفون كيفية إرضاء الزوار الذين هم على تواصل مباشر معهم. وينبغي أيضاً على الموظفين أن يدركوا أن الهدف ليس مجرد تمكينهم من تأدية مهامهم، إنما أيضاً تقديم تجارب مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم سواء كان ذلك شفهياً أو خطياً."

ويتبع برنامج "تميز الخدمة" منهجاً متعدد الجوانب لضمان رحلة سلسة للزوار، حيث ستتعاون قطر للسياحة مع الشركاء في تقييم الموظفين الذين يتعاملون مع الزوار عبر جميع القطاعات وتقديم التدريب والشهادات مع تحديد معايير الرعاية لدى الموظفين الذين يتعاملون مع الزوار عبر جميع القطاعات، وسيستمر البرنامج في التوسع، والتعاون مع المزيد من الشركاء لتحسين جودة الخدمة.

للتسجيل في برنامج "مضياف قطر"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.qatartourism.com/en/licensing-e-services/service-excellence-academy/qatar-host

#بياناتحكومية

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