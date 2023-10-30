أعلنت قطر للسياحة عن تشكيل لجنة تحكيم متميزة تتألف من سبعة حكام للنسخة الافتتاحية من برنامج "جوائز قطر للسياحة" وهو برنامج يستهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر.

وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم أعمال الشركات السياحية التي تتفوق في ثلاث فئات رئيسية: التجارب الثقافية، والحلول الذكية، وتميز الخدمة. والتي تسلط كل منها الضوء على جوانب معينة من تجربة الزائر. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن جوائز قطر للسياحة الجانب المجتمعي، من خلال تقديم جائزة قطر للسياحة للتجربة المجتمعية والضيافة، لتكريم المبادرات ذات التأثير الايجابي لتقديم تجربة سياحية أصيلة لزوار قطر واكتشاف كرم ضيافة أهلها والذين عبروا عنها بوضوح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وهم: الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال؛ والدكتور عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب؛ والسيد رمزان النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى الابتكار؛ والسيد خالد الجميلي، مقدم برامج تلفزيونية؛ والدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر؛ والدكتورة غالية آل ثاني، سيدة أعمال ومسؤول في مؤسسة قطر؛ والسيد مارسيل ليزر، نائب مدير المساعدة الإنمائية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي: "يسعدنا أن يشارك أعضاء لجنة التحكيم المرموقين في النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للسياحة. بدءًا من القادة الأكاديميين ,والمدراء التنفيذيين رفيعي المستوى حتى رجال الأعمال البارزين وخبراء في الابتكار، إذ إن كل عضو من لجنة التحكيم له رأي ومعايير ورؤية فنية مختلفة عن البقية مما يجعل عملية تقييم الأداء شاملة وفعالة. وتساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين قطر للسياحة وشركائها، وتسهم في إضفاء المزيد من الحيوية والازدهار على القطاع السياحي."ومن جهته، قال السيد مارسيل ليزر، نائب مدير المساعدة الإنمائية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: "تمثل التنمية السياحية في قطر الابتكار والتميز. وتحتفي جوائز قطر للسياحة الأولى وتكرم الأداء الرائع والإنجازات البارزة للاعبين الرئيسيين وذلك في اطار المساهمة في تعزيز قطاع السياحة في قطر".

وتعليقاً على مشاركتها، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون عضواً في لجنة تحكيم مبادرة جائزة قطر للسياحة، وأن أشيد بالمساهمات البارزة للكيانات والأفراد الذين يكرسون جهودهم لجعل قطر وجهة عالمية رائدة. وتلعب مثل هذه المبادرات، إلى جانب الجهود التعاونية، دوراً حاسماً في تشكيل المشهد السياحي الديناميكي والمزدهر في قطر".

وقد راجعت لجنة التحكيم وقيمت أكثر من 312 طلبًا وأنشأت قائمة مختصرة ضمت 147 متقدم من جميع أنحاء القطاع السياحي. كما سيتم التسويق للفائزين محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة في 9 نوفمبر 2023.

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