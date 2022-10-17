الأداة تسمح للمؤسسات المحلية بتحميل آخر الفعاليات المدرجة على رزنامة قطر على مواقعهم الإلكترونية

إطلاق استمارة لتسجيل الفعاليات في الوقت عينه تتيح للمؤسسات في قطر إدراج فعالياتها والترويج لها عبر قنوات الاتصال المتنوعة لدى قطر للسياحة

أطلقت قطر للسياحة أداة "ويدجت" مجانية لعرض الفعاليات وذلك ضمن عروض رزنامة قطر، الرزنامة الوطنية للفعاليات والمهرجانات. وتوفر الأداة قائمة شاملة وفورية بجميع الفعاليات والمهرجانات والمعارض التي تقام على أرض قطر، وأصبح الآن بالإمكان تثبيت هذه الأداة بسهولة على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأخرى في قطر.

وبمجرد إضافتها إلى الموقع الإلكتروني لأي جهة في قطر، وهي عملية سهلة وبسيطة، سوف تزود هذه الأداة الخاصة برزنامة قطر مستخدمي ذلك الموقع الإلكتروني على الفور بقائمة محدَّثة من الفعاليات والمهرجانات التي تُقام في جميع أنحاء قطر.

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ™، سوف تكون هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية الرائعة التي يمكن حضورها والأنشطة التي يمكن القيام بها في جميع أنحاء البلاد، والتي يُتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتيح قطر للسياحة من خلال هذه الميزة لشركائها في القطاع إمكانية الاستفادة من رزنامة قطر والفعليات التي تتضمنها عبر إضافة هذه الأداة إلى مواقعها الإلكترونية، بما يضمن تعزيز الجهود لتنويع المحتوى ودعم المؤسسات التي تعمل على تشجيع السياحة في قطر.

وفي تعليقها على هذه الميزة الجديدة، قالت السيدة هيا النعيمي، مسؤولة قسم الحملات والتسويق في قطر للسياحة: "بينما نستعد للترحيب بالعالم هذا الشتاء، سوف نقدم لزوار قطر والمقيمون فيها باقة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات والمعارض الفنية التي تقام في قطر. ومن خلال استخدام هذه الأداة الخاصة برزنامة قطر، سوف يكون بإمكان الجهات المحلية تقديم صورة وافية لجمهورها عن كل ما يجرى من فعاليات في جميع أنحاء البلاد، دون الحاجة إلى إضاعة أي وقت في جمع المعلومات."

وتوفر رزنامة قطر جميع المعلومات الخاصة بالفعاليات والمهرجانات الرئيسية التي تقام على أرض قطر بما في ذلك تواريخ إقامتها وأوقاتها وغير ذلك من تفاصيل، سواء كانت عروضاً للترفيه العائلي أو معارض فنية تقدمها متاحف قطر.

وسوف يتم مستقبلاً تحسين أداة رزنامة قطر، بما يسمح للمستخدمين بتصفية اختياراتهم من فعاليات الرزنامة ومهرجاناتها وفقاً لمكان إقامة الفعالية أو نوعها أو تاريخها أو موضوعها.

وللتعرف على كيفية إضافة أداة "ويدجت" إلى موقعك الإلكتروني، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.qatartourism.com/en/business-events/qatar-calendar-widget

كما أصبح بإمكان المؤسسات الأخرى إرسال فعالياتها للنظر في إمكانية إضافتها إلى رزنامة قطر مجاناً، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.qatartourism.com/en/business-events/events-submission

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