· إطلاق قطر على التطبيق لتصبح اول وجهة من بلدان الشرق الأوسط يتضمنها التطبيق ويعرض معالمها السياحية ضمن أروع أماكن التصوير الفوتوغرافي في العالم

· التطبيق يضم حتى الآن أكثر من 75 موقعًا من جميع أنحاء قطر

بعد أكثر من عامين من الاستكشاف والتطوير، كشفت قطر للسياحة بالتعاون مع تطبيق "إكسبلورست" Explorest، اليوم النقاب عن 75 موقعًا من أفضل الأماكن لالتقاط الصور في جميع أنحاء قطر. ويُعتبر إطلاق قطر على هذا التطبيق الشهير هو الظهور الأول لإحدى بلدان الشرق الأوسط عبر التطبيق الذي يُتوقع أن يكون رفيق السفر الرقمي المفضل لهواة ومحترفي التصوير ممن يرغبون في التقاط صورا رائعة للمعالم الفريدة التي تضمها قطر مثل المناظر الطبيعية والمنشآت المعمارية ومراكز الإشعاع الثقافي وغيرها.

وبهذه المناسبة، علَّق السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة قائلاً: "لقد أصبح التقاط صور تجارب السفر ومشاركتها مع الآخرين جزءًا أساسيًا من تجارب السياحة العصرية. ولذلك فإن شراكتنا مع تطبيق إكسبلورست هي إحدى وسائلنا العديدة لتعزيز تجارب الزوار وتزويدهم بالمعلومات والأدوات التي من شأنها جعل زيارتهم إلى قطر زيارة لا تُنسى.

وأضاف: "تتمتع قطر بجمال طبيعي وافر وتضم منشآت معمارية ذات تصاميم أيقونية ومعالم أخرى فريدة مما يجعلنا سعداء للغاية لكوننا أول دولة في الشرق الأوسط يتم عرضها عبر التطبيق. ونحن نتطلع خلال الأشهر القليلة المقبلة لإضافة المزيد من المواقع والمساهمين للتطبيق ورؤية مجتمع هواة التصوير الفوتوغرافي في قطر يكبر وينمو".

وبالإضافة إلى توفيره معرضًا يتضمن صورًا ملهمة من جميع أنحاء قطر، فإن الميزة الأكبر في التطبيق هي تقديمه لما يسمى Location Insights والتي تتضمن إحداثيات "جي بي أس" دقيقة وأفضل أوقات الزيارة للراغبين في موافقة الساعة "الذهبية" أو "السحرية" للتصوير ومواصفات الصور والنصائح الميدانية الخاصة بالمكان وتفاصيل الطقس، بل وحتى الأنشطة المقامة على مقربة من الموقع المراد تصويره- مما يتيح لعشَّاق التصوير الفوتوغرافي إمكانية إضفاء روح جديدة على الصور، فضلًا عن توفير الوقت والجهد. ويمكن لسكان قطر وزوارها الآن تحميل التطبيق عبر متجر "آب ستور" أو متجر "جوجل بلاي"، وقريبًا سيكون التطبيق متاحًا عبر موقع VisitQatar التابع لقطر للسياحة. وفي إطار الترويج لإطلاق التطبيق، سوف يتم إتاحة جميع تفاصيل المواقع القطرية Qatar Location Insight لمدة 12 شهرًا مجانًا. وعادةً ما يكلف فتح تجربة عبر "إكسبلورست برو" Explorest Pro ما يعادل 29.99 دولارًا أمريكيا في السنة.

ويأتي ظهور قطر الأول عبر تطبيق "إكسبلورست" عقب نجاح إطلاقه في مجموعة من أكثر المدن تصويرًا في العالم مثل لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وسنغافورة وهونج كونج وشنغهاي. ويضم التطبيق أكثر من 250 ألف مستخدم، وأكثر من 150 مستكشفًا قاموا ببناء أكثر من 2000 موقع عبر هذه الوجهات وقد تم تزويدها بالتفاصيل الخاصة بـ Location Insights.

وقال جاستن مايرز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبلورست: "منذ أن أطلقنا إكسبلورست، كان مستخدمو التطبيق يترقبون توسعنا عبر منطقة الشرق الأوسط. وكنا ندرك دائمًا أن قطر ستكون إحدى الوجهات الأولى التي ستظهر عبر التطبيق، فهي دولة غنية بمعالمها الثقافية وبجمال منشآتها المعمارية. وقد بذلنا قصارى جهدنا حتى نضمن توفير أفضل مكتبة مصورة. ونأمل أن يشجع التطبيق سكان قطر وزوارها على استكشاف المعالم الفريدة والمواقع الرائعة التي تزخر بها قطر".

#بياناتحكومية

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

ومنذ إطلاق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، يتنامى المردود الاقتصادي لقطاع السياحة في قطر بشكل واضح، ولا سيما مع اعتبار السياحة أحد القطاعات ذات الأولوية من قبل الحكومة في عام 2017 وذلك في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص به.

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