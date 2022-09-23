قطر للسياحة تحتفل باليوم الوطني السعودي خلال عطلة نهاية الأسبوع (22-24 سبتمبر) عبر باقة مميزة من العروض الترويجية لأفضل الفنادق ووجهات الترفيه في قطر، مثل حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية وفندق ومنتجع شرق ريتز كارلتون الدوحة وغيرها

إقامة أنشطة خاصة عبر المنفذ الحدودي مع المملكة للترحيب بالزوار القادمين عن طريق البر، واستضافة فعاليات ترفيهية في جميع أنحاء قطر، احتفالاً بالروابط التاريخية بين البلدين

يشكل الزوار القادمون من السعودية النسبة الأكبر من إجمالي الزوار القادمين إلى قطر

أعلنت قطر للسياحة عن باقة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك احتفالاً منها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يوافق يوم 23 سبتمبر الجاري، وتقديراً للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وسوف تتزين مراكز التسوق في جميع أنحاء قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع (من 22 إلى 24 سبتمبر) بالعلم الوطني للمملكة العربية السعودية بلونه الأخضر المميز.

ويقدم أيضاً مول "بلاس فاندوم" بالتعاون مع قطر للسياحة مجموعة من العروض الترفيهية التي يطلقها احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في الساعة 7 مساءً من كل يوم، حيث سيكون بإمكان رواد مركز التسوق الشهير رؤية ألوان العلم السعودي تزين "بلاس فاندوم" وعروض النوافير الراقصة.

كما تقدم مجموعة من أفضل وجهات الترفيه والفنادق في قطر عروضاً ترويجية مميزة، حيث أطلقت شركة "اكتشف قطر" عرضاً حصرياً يتيح للزوار حجز ثلاث ليالٍ بسعر ليلتين، وخمس ليال بسعر ثلاث ليال في مجموعة من أشهر الفنادق، بما يلائم جميع الأذواق والميزانيات، بداية من الفنادق والمنتجعات الكبرى والفاخرة (مثل فندق دبليو الدوحة وفندق ومنتجع المسيلة) وصولاً إلى فنادق البوتيك الصغيرة (مثل فندق العزيزية بوتيك). ويمكن الحصول على هذا العرض خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر.

وفي تعليقها على احتفالات عطلة نهاية الأسبوع، قالت السيدة هيا النعيمي، من قطاع التسويق والترويج في قطر للسياحة: "تتشارك قطر والمملكة العربية السعودية التراث التاريخي ذاته وتتقاسم القيم المشتركة، ولذلك فإن هذه الاحتفالات والعروض التي تتخلل عطلة نهاية هذا الأسبوع بما تشمله من أنشطة ترفيهية للعائلات هي لمشاركة ضيوفنا في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي."

وسوف يتواجد متطوعون من قطر للسياحة عبر منفذ أبو سمرة الحدودي خلال عطلة نهاية الأسبوع للترحيب بالزوار وتوزيع باقات من الهدايا الخاصة على الجميع بهذه المناسبة. وبالإضافة إلى علب التمر اللذيذة، سوف تشمل باقات الهدايا قسائم شراء تتيح لحامليها حق "شراء واحدة والحصول على الثانية مجاناً" لدى بعض المتنزهات الترفيهية الشهيرة في قطر مثل "أنجري بيردز ورلد" وحديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، وحديقة سنو ديونز، وكيدزانيا الدوحة، ودوحة كويست.

وسوف يحصل الزوار أيضاً على نسخة ورقية من رزنامة قطر، لتشجيعهم على قضاء أمتع الأوقات في قطر وتعريفهم بجميع الفعاليات والأنشطة التي يمكنهم القيام بها خلال زيارتهم. وللاطلاع على قائمة شاملة للعروض والباقات الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.visitqatar.com/ksa

#بياناتحكومية

- انتهى -