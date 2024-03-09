تنتهج قطر للسياحة رؤية عصرية واستراتيجية متطورة تسعى من خلالهما لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع فعاليات الأعمال في قطر وتوفير البيئة التي تضمن ازدهاره عبر استضافتها العديد من المعارض والمؤتمرات عالمية المستوى، وقد أصبحت تحظى بشهرة واسعة في استضافة كبرى الفعاليات والمعارض سواء على النطاق الإقليمي أو الدولي.

ويُعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نموذجاً مثالياً لفعاليات الأعمال الكبرى التي تتوافق مع هذه الاستراتيجية باعتباره الأضخم من نوعه في المنطقة وفي ظل استمرارية النجاح الذي يحققه منذ انطلاقته الأولى قبل عشرين عاما.

ويسهم نجاح قطاع فعاليات الأعمال في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة، ويساهم في نمو الانفاق السياحي المباشر والغير مباشر، وكذلك دعم القطاعات المتصلة مثل الطيران والضيافة والمواصلات، وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحة المتنامي، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

نمو ملحوظ في المبيعات وعدد زوار المعرض في نسخته العشرين

وقد اُختتمت النسخة العشرون من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في الـ 11 من فبراير الماضي، وذلك بعد نجاح كبير تواصل على مدى 7 أيام، استقطب المعرض خلالها عدداً قياسياً من الزوار بلغ 30 ألف زائر، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالنسخة السابقة، وشهد زيادة ملموسة في مبيعاته بلغت نسبتها 20% مقارنة بمبيعات العام الماضي.

وكانت فعاليات المعرض قد انطلقت برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية. وقد نظمت قطر للسياحة وشركة قطر لفعاليات الأعمال هذه النسخة من المعرض الذي حظي بدعم بنك قطر الوطني QNB بصفته الراعي الرسمي.

وتعليقاً على نجاح المعرض، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "لا يسعني في ختام فعاليات النسخة الـ20 لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، إلا أن أعبّر عن امتناني لشركائنا الأعزاء وللعارضين الكرام وكافة الزوار على التزامهم الراسخ إزاء المعرض والمساهمة في تحقيق هذا النجاح الكبير. ويسعدني أن نسخة هذا العام قد سجلت مبيعات تجاوزت من خلالها نسخة العام الماضي بزيادة قدرها 20%. ولا شك أن استمرارية انعقاد المعرض على مدى عقدين هي بمثابة شهادة على الإرث الدائم الذي أصبح يمثله في عالم الفخامة والأناقة. ولذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على هذا الإرث الكبير وتعزيزه. ونحن في قطر للسياحة نعتبر استضافة الاجتماعات والحوافز وتنظيم المؤتمرات والمعارض جزءاً لا يتجزأ من أهداف الاستراتيجية السياحية التي ننتهجها والتي نسعى من خلالها لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي".

مشاهير في حفل الافتتاح وأغلى قطعتي ألماس في العالم

وشارك في حفل افتتاح نسخة هذا العام من المعرض الوجهان الإعلاميان للحملة الترويجية للمعرض وهما: عارضة الأزياء العالمية والشخصية التلفزيونية الشهيرة، إيرينا شايك، وأسطورة كرة القدم الفرنسية والمذيع الرياضي الشهير حالياً، تييري هنري، بالإضافة إلى ملكة جمال الكون 2023 شينيس بالاسيوس ونجميّ السينما الهندية الشهيرين شاروخان وكارينا كابور، وكذلك النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت ولاعب كرة القدم المغربي ياسين بونو.

وقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مجموعات وتشكيلات فاخرة من أرقى المجوهرات والساعات من خلال أكثر من 500 علامة تجارية تنتمي لـ 10 دول في العالم، وذلك احتفالاً بمرور عشرين عاماً على انطلاقته الأولى. وقد نجحت قطر للسياحة في جلب أشهر وأكبر زوج من الألماس في العالم والذي قدرت قيمته بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، ويتجاوز حجم كل منها 100 قيراط. ويتميز هذا الزوج من الألماس بحجمه ونقاوته وجودته العالية، كما يعتبر تحفة تاريخية في صناعة الماس العالمية.

وقد شاركت في نسخة هذا العام كبار العارضين الثمانية وهم: مجوهرات الفردان ومجوهرات الماجد وعلي بن علي لاكجوري والمجوهرات الأميرية وفيفتي ون إيست ومجوهرات المفتاح والصالون الأزرق وبولغري. كما شهد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات المشاركة الأولى لعدد من العلامات التجارية الجديدة مثل مجوهرات "كي جيمس"، ودار الماجد للمجوهرات ومجوهرات رينيه ومجوهرات نايلة ومجوهرات الكوهجي ومجوهرات حصة جولس للمصممة القطرية حصة، والعلامة التجارية العالمية دولتشي آند غابانا. كما شهد المعرض عودة الجناحين الهندي والتركي، بالإضافة إلى جناح المصممين القطريين.

وفي إطار دعم المبادرات المجتمعية، تعاونت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مصممة المجوهرات البرازيلية سيلفيا فورمانوفيتش وعدداً من المصممين القطريين من مجوهرات بابيون، ومجوهرات نوف، ومجوهرات "دي تروف"، ومجوهرات غند، ومجوهرات مهاين من أجل تقديم مجموعات من القطع الفنية والمعروضات الفريدة خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وقد تم تخصيص إيرادات هذه القطع لصالح دعم برنامج "علم طفلاً"

وقد كشفت العديد من العلامات التجارية خلال المعرض هذا العام عن قطع ومجموعات حصرية، مثل تاغ هوير TAG Heuer التي قدمت ساعاتها الحصرية و WITR التي قدمت قطعة عين الموناليزا. كما أتاحت ورشات العمل التفاعلية خلال المعرض للزوار فرصة التعرف على المزيد من الحرف اليدوية. وقدم مختبر معايرة الأحجار الكريمة والمعادن للزوار خدمة فحص الألماس الخاص بهم وتصنيفه، كونه المختبر الوحيد من نوعه في قطر، كما شهد الاستوديو الإعلامي في المعرض مقابلات مع العديد من سفراء العلامات التجارية والرؤساء التنفيذيين للعديد من العلامات التجارية. واستكمالا لأجواء الفخامة داخل المعرض، حظى الزوار بتنوع الخيارات من المأكولات والمشروبات، وذلك عبر مشاركة عدد من المقاهي الفاخرة: مثل مقهى بوشرون، وفينشي آيس كريم، وهارودز تي روم، ومقهى ريتز كارلتون.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، " تمثل هذه الشراكة ورعايتنا الرسمية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2024 علامة بارزة في التزامنا بدعم الفعاليات المحلية والدولية في القطاع السياحي المزدهر، كما تؤكد علاقتنا الراسخة مع قطر للسياحة التي هي محل تقدير كبير لدينا."

ومن جانبها قالت تاج سليمان، مدير الاتصالات والشراكات الخاصة لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "مع اختتام معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2024، نود في مؤسسة التعليم فوق الجميع أن نعبر عن سعادتنا بنجاح تعاوننا مع المصممة العالمية سيلفيا فورمانوفيتش، ونشعر بامتنان عميق إزاء معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لتوفيره منصة رائعة قدمنا من خلالها هذه الشراكة الفريدة، التي نجحت في المزج بين الفخامة والعمل الخيري لدعم مبادرة تعليمية عالمية، وقد نجح المعرض في تسليط الضوء على المجوهرات الفاخرة كما ركز على أهمية إيصال التعليم للأطفال المهمشين. ولذلك يسعدنا أن نشكر جميع الأطراف المشاركة على الدعم والالتزام الذي أظهروه. ولا شك أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في سعينا لإحداث تغيير دائم في حياة الأطفال عبر العالم."

وقال السيد علي حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان ورئيس مجوهرات الفردان: "تتشرف مجوهرات الفردان دائماً بالمشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الفاخر. ومنذ انطلاقته الأولى قبل 20 عاماً، سعينا جاهدين إلى أن نكون في طليعة عالم التصميم والابتكار في هذه الصناعة الراقية، ونحتفل الآن بالذكرى السبعين لتأسيسنا عبر إطلاق مجموعات حصرية من علامتينا التجاريتين المحليتين واللتين وصلتا إلى العالمية وهما، نودار وجاليري الطواش. وهما يجسدان تراثنا الخالد وتاريخنا العريق في صيد اللؤلؤ. وفي ظل مشاركة أكثر من 70 علامة تجارية عالمية فاخرة، بالإضافة إلى بعض العلامات التي تشارك للمرة الأولى، فإن هناك التزام واضح من جميع الشركاء برؤيتنا وتوجهنا. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المتعاونين والعاملين والمنظمين، ونحن فخورون للغاية بالقطع التي قمنا بتوفيرها للسوق القطري والعروض الرائعة التي أبرزتها نسخة هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة النجاح في العام المقبل."

وقال السيد جميل بن مهدي الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات الماجد: "نحن فخورون بالمشاركة في كتابة فصل جديد من الفخامة والرقي بعد إسدال الستار على النسخة العشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي نجح في استقطاب عدداً قياسياً من العارضين من عدة دول، مما يؤكد أهمية هذا المعرض المرموق على مستوى الصُنّاع والمستهلكين على السواء."

وأضاف:" نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، على زيارته الكريمة التي تفضل بها لجناح مجوهرات الماجد.

"كما نشكر كل من ساهم في نجاح نسخة هذا العام. لقد أثبت المعرض عاماً تلو الآخر مكانته كأحد أبرز الفعاليات في قطر والمنطقة وأود أن أهنئ الشعب القطري بفوز منتخبنا الوطني بكأس آيا وتتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي. لقد أصبحوا بالفعل فخراً لنا."

وحول مشاركة علي بن علي لاكجوري في معرض الدوحة المجوهرات والساعات الأهم في المنطقة، قال السيد عون زريقات، الرئيس التنفيذي لشركة علي بن علي لاكجوري: "لقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منصة عالمية تستقطب أفخم العلامات التجارية، وقد استطاع المعرض هذا العام تعزيز حضوره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع. ولذلك تعتز علي بن علي لاكجوري بمتابعة ارتباطها طويل الأمد مع هذا المعرض الكبير، وقد أسعدنا للغاية أن نكون جزءاً من قصة نجاحه هذا العام والتي تتجسد فيها كل معاني الإبداع والتميز والفن والجمال."

وقال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني من المجوهرات الأميرية: "نفتخر في المجوهرات الأميرية بالمشاركة الدائمة والحضور القوي في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منذ تأسيس المعرض. وهذا يؤكد على التزامنا الكامل بدعم الفعاليات الوطنية المهمة والمساهمة في دعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 التي تعمل على تنويع الاقتصاد المحلي. وقد حققت المجوهرات الأميرية مشاركة ناجحة وقدمت العديد من القطع الفريدة التي تعود لأشهر العلامات التجارية العالمية. وسوف نواصل هذا النهج لتقديم أفخم المجوهرات لعملائنا الرائعين في قطر. ومع نهاية النسخة العشرين، نتطلع إلى نسخة جديدة مماثلة في نجاحها للنسخ السابقة للتأكيد على مكانة قطر المهمة كوجهة رائدة في إقامة الفعاليات الفاخرة التي تحمل طابع الفخامة في المنطقة."

وتعليقًا على نجاح المعرض، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست: "بينما نختتم النسخة العشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لمنظّمي المعرض على جهودهم الحثيثة في تقديم هذا التنظيم المبهر الذي يتخطّى كل التوقعات ويحتفي باللغة العالمية للفخامة والحرفية. وبنظرة استشرافية للمستقبل، نتطلّع بشغف إلى الفصل القادم حيث نستمرّ في تجسيد التفرّد والجمال وتقديم مثالاً حقيقياً للذوق الرفيع الذي يُعرف به فيفتي ون إيست والعلامات التي نمثّلها".

وقال السيد عبدالله المفتاح، المدير العام لمجوهرات المفتاح: "نود أن نعبر عن خالص امتناننا للنجاح المبهر الذي حققه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2024 في نسخته العشرين. لقد كان أسبوعاً رائعاً شهد أعلى مستويات الأناقة والتميز. ولذلك يسرنا أن نتقدم بخالص الشكر للمنظمين على إدارتهم لهذا الحدث الاستثنائي. وأخيراً، نعبر عن خالص امتناننا وتقديرنا لكل الضيوف على ثقتهم الغالية ونؤكد لهم أنهم كانوا جميعاً جزءاً لا يتجزأ من نجاح هذا المعرض الرائد."

وتعليقاً على مشاركة الصالون الأزرق مجدداً في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، قال السيد نبيل عبد الرحيم أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة "أبو عيسى القابضة": "لا شك أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بات يعتبر واحداً مــن أهـــم المعارض العالمية الــفــاخــرة على صـعـيـد المنطقة، وأسـرعـهـا نـمـواً حــيــث يُـعـقـد ســنــويــا بــمــشــاركــة أرقــى العلامات التجارية العالمية. لقد حققت مشاركة الصالون الأزرق في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام تألقاً كبيرًا من ناحية القطع الثمينة والفاخرة من المجوهرات والساعات الحصرية الخاصة بقطر، والتي عرضت للمرة الأولى في المعرض، وباتت عنواناً لتميز الشركة محلياً وعلى صعيد المنطقة. وهـــذا الــعــام، حقق الصالون الأزرق نـجــاحـا أكــبــر مـن السنوات الماضية، ولا سيما أن النسخة الحالية يشارك فيها مجموعة من العارضين العالميين الجـــدد، بالإضـافـة إلـى مـبـادرات محلية شبابية والمنتدى المصاحب للمعرض وغيرها من الـفـعـالـيـات الـتـي تثري تـجـربـة الــزوار وعشاق الساعات والمجوهرات داخـل قطر وخـارجـهـا، وكل ذلـك مـن شأنه أن يعزز جهود قطر للسياحة الرائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

وقال السيد ستيفان لاهرر، المدير الإداري لشركة بولغري الشرق الأوسط وأفريقيا: "ختاماً لرحلتنا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، نود أن نعبر عن خالص امتناننا للحصول على هذه الفرصة الرائعة. لا شك أن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها العارضون والتنظيم المُتقن لفعاليات المعرض فيما يتعلق بعناصر الجمال والفخامة يجعل هذه النسخة من المعرض استثنائية. ونتطلع اليوم إلى جني ثمار النجاح في هذا التعاون، ونغادر وقلوبنا ممتنة لما اكتسبناه من إلهام وما حققنا من روابط وعلاقات."

وتتطلع قطر للسياحة إلى مواصلة هذا النجاح والحفاظ على الإرث الخالد الذي بات يمثله معرض الدوحة للمجوهرات والساعات عاماً بعد آخر خلال النسخ المقبلة.

نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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